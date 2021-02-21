Фэшн-эксперт рассказал о самом модном женском белье

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Весной и летом 2021 года в моду войдут прозрачные блузы и платья, поэтому нужно закупиться красивым нижним бельём. О трендах этого сезона рассказала фэшн-эксперт Адриана Бубновская.

В своей колонке для издания «Главред» она отметила , что пиком сезона будет нижнее бельё в ретростиле с завышенной талией. Наиболее популярными тканями в этом направлении станут атлас или бархат, а украшены комплекты будут бантами или рюшами.

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Также в моду вернётся бельё в стиле прованс с разнообразными цветочными мотивами. Они подойдут романтичным натурам, рассказала Бубновская. Комплекты очень нежные, в современном варианте возможны полоски или горошек.

Ещё один хит - прозрачное нижнее бельё. Его можно считать провокационным, но ничто так не добавляет женщине уверенности, считает эксперт.

Такие комплекты – не на каждый день, и не под всякую одежду, но это точно must have 2021, который позволит после года в повседневной одежде на бесконечных карантинах почувствовать себя соблазнительной и привлекательной, - написала Бубновская.

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