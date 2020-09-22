Собчак планирует выручить миллионы от продажи трусов и маек через Интернет

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Ксения Собчак рассчитывает выручить от продажи своих брендовых вещей до нескольких миллионов рублей в месяц. Недавно у телеведущей заработал интернет-магазин по продаже футболок и нижнего белья с её символикой.

При этом цены в магазине экс-кандидата в президенты России отнюдь не самые доступные. Так, трусы с надписью «Осторожно!» стоят 2500 руб., за довольно обычного вида топик придётся выложить 2800 руб., футболка с надписью «Не, ну а как?» стоит 3600 рублей, худи обойдётся в 9600 руб., перечисляет цены KP.RU.

У нас уже 280 заказов за час продаж. Если продажи пойдут такими же темпами, то доход может составить до нескольких миллионов рублей в месяц, — уверяет телеведущая.

Ксения Собчак рассказывала, что лично контролирует все поступающие к ней вещи. По её признанию, она сама придирчиво осматривает каждую вещь. За прошлый год телеведущая задекларировала 185 млн рублей дохода. Её муж Константин Богомолов — 19 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак сообщила, кого любит больше: президента России Владимира Путина или императора Николая II.