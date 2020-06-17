Эмма Уотсон вошла в правление компании-владельца Gucci и Saint Laurent

https://static.news.ru/photo/63b034a6-b0ab-11ea-b266-fa163e074e61_660.jpg Эмма Уотсон Фото: Regina Wagner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская актриса Эмма Уотсон вошла в совет директоров корпорации Kering. Холдинг владеет премиальными брендами, среди которых Gucci, Alexander McQueen, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta.

Уотсон назначена председателем комитета по устойчивому развитию компании, о чём её представители сообщили в соцсетях. Другие два поста в совете директоров заняли бывший генеральный директор Credit Suisse Group Тиджан Тиам и глава онлайн-платформы Didi Chuxing Жан Лью.

Их знания, компетенции, и разнообразный опыт внесут неоценимый вклад в Kering, — заявил главный исполнительный директор Kering Франсуа-Анри Пино.

Ранее стало известно, что Эмма Уотсон начала встречаться с 30-летним бизнесменом из Калифорнии Лео Александром Робинтоном. У пары серьёзные отношения — актриса даже познакомила его со своими родителями, писал NEWS.ru.