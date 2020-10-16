Эксперт: COVID-19 возводит правила этикета в правила безопасности

Почему этикет — это прежде всего уважение к себе, а лучший ответ на хамство — вежливость, каких правил нужно придерживаться во время знакомства с родителями будущих спутников жизни и о чём не стоит разговаривать в офисе. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала специалист по светскому и деловому общению и межкультурным коммуникациям Татьяна Полякова.

— Правила этикета — только для избранных? Или он везде и для всех?

— Этикет — это свод удобных, признанных правил поведения. Я бы сказала, правил сосуществования. «Этикет(ка)» в переводе с французского означает бумажка с инструкцией. Этикет — своеобразная шпаргалка. Знание правил даёт чувство покоя. Чувство покоя располагает к размышлениям и наблюдениям. Этикет основан на уважении к себе. Везде и для всех. Необходимый минимум. Как таблица умножения. Таблицы мы учим как обязательную программу. Правила сосуществования мы вынужденно познаём на ошибках сами.

— Соблюдать правила этикета — значит, быть снобом?

— Соблюдение правил — уважение к себе. И желание сосуществовать.

— Часто возникают ситуации, например, в магазине экономкласса, на почте или в паспортном столе, когда откровенное хамство сотрудников вынуждает посетителей и клиентов переходить на ответный невежливый тон. Есть ли какие-то секреты или правила, как продолжить вести деловую беседу и одновременно указать человеку, что он ведёт себя некорректно?

— Нет ничего более ранящего и обескураживающего, чем тихий голос и подчёркнутая вежливость. И ничто так не украшает, как вежливость.

— Вы работали со многими политиками и звёздами. Такие персоны абсолютно публичны и в любой момент могут оказаться в неловкой ситуации, что может повлечь за собой скандал. Что непозволительно медийным людям?

— Правила одни. Обычный офис имеет своих звёзд и политиков. Это миниатюра общества. Не так ли? А потому уважение и требовательность к себе, уважение и любовь к людям — основа основ. Вне формата сферы бизнеса, доходов, столицы или провинции и возраста.

— Российские звёзды часто пренебрегают правилами этикета и ведут себя эксцентрично и экстравагантно. Как вы можете это объяснить? Может, это особенность нашего менталитета? И согласны ли вы с тем, что звёзды должны подавать пример молодому поколению, как правильно нужно себя вести, как это было в СССР? Или в современном обществе нет таких правил?

— Молодое поколение имеет своих звёзд. Мне как никому это известно. Ментальность СССР — предмет и тема моей юности. Удивлена вашими обобщениями и обобщёнными заключениями. Мне посчастливилось работать и дружить со звёздами культуры и сцены. Воспитание и опыт я получила в том числе и через них. Слушая, наблюдая, впитывая. Кумиров каждый выбирает сам. Чувство и ощущение свободы — бесценно. Правила сосуществования — это необходимый минимум.

Татьяна Полякова Из личного архива

— Small talk — это целое искусство, о котором можно говорить бесконечно долго. Но всё же: назовите несколько правил, как начать разговор правильно.

— Важно понять: неверная калька перевода намекает на small как на незначительный, незначимый, необязательный вводный элемент общения. Светские фразы об окружении, видах, радости от встречи, пожеланиях красивого дня — обязательны. Мы не говорим лишь о здоровье, религии, ценах и политике. А потому веер располагающих к общению фраз удобно иметь наготове. И никто за вас их не составит. Полезно помнить, что в английском языке есть 95 вариантов ответов на вопрос «Как дела?». Ответа «нормально» среди них нет. Нормально для англичан — это состояние скорее негативное. Как и надменное или значимое молчание не является признаком воспитанности. Скорее это свидетельство неумения себя вести.

— Королева Великобритании Елизавета II, когда разговор ей становится скучным, перекладывает сумочку с одной руки на другую и тем самым показывает службе протокола, что её нужно избавить от неприятной беседы. Но не у всех есть помощники. Скажите, как вежливо закончить разговор в обычной повседневной жизни?

— Её Величество перекладывает сумочку в знак того, что она ожидает, что ассистент поможет или сменить тему, или собеседника. Вы не договорили... Сумочка не является знаком смены темы. Только опыт позволит вам найти свой вариант выхода из беседы. Ошибки и опыт, и всегда добрый юмор, шутка над собой или шутка в третьем лице.

Королева Елизавета II Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Офисные служащие проводят на работе больше времени, чем дома с семьёй или друзьями. Зачастую коллеги становятся второй семьёй. Но в офисе сохраняется деловой этикет. Скажите, что ни в коем случае нельзя позволять себе в офисе? Или всё уместно, если это принято большинством?

— Офис — площадка многих социальных драм. Я отдала работе в самых известных международных корпорациях около 20 лет своей жизни. И в Москве, и в Париже. Разговор о ценах, упоминание названий отелей и ресторанов, частных школ или марок одежды всегда негативно влияет на отношения. И, как выясняется, на совместные проекты. Ведь главным критерием успеха и карьерного роста являются не только цифры в колонках отчётов и бизнес-показатели, а прежде всего умение сосуществовать в коллективе, уважать и выстраивать отношения. И, конечно, умение работать над собственными ошибками.

— Коронавирус внёс много нового в нашу жизнь: социальная дистанция, удалённая работа, маски и перчатки. Появились ли новые правила этикета в связи с ограничениями из-за COVID-19? Как вести диалог в маске? Социальная дистанция отдалит людей друг от друга, или мы просто научимся жить по-новому?

— Социальная дистанция уже ложится на такие же новые, родившиеся в последние десятилетия правила общения онлайн и жизни в соцсетях. Наука нетикета (Netiquette) возвращает нас к классическим правилам поведения. Так и маски. Умение представиться и произнести своё имя и фамилию становится ещё более сложным навыком. Уже без пожатия рук и поцелуя мимо щеки. Пример? Азия веками живёт и существует без, вернее, с минимальным количеством физических контактов. И живёт успешно. И нам того желает.

— В России знакомство с родителями своей второй половинки уже перестало быть каким-то праздником, к которому отдельно готовятся. Но всё же это важное событие. Как парню/девушке начать разговор с родителями второй половинки? Каких тем касаться ни в коем случае нельзя?

— Никогда о возрасте, здоровье, доходах, ценах. Не на высоких каблуках, не оголённой, не в прозрачной, рвущейся на груди блузке и не в мини. И главное — уметь слушать и держать паузу. И передавать смущение своим влюблённым взглядом на сына родителей. А значит, и на родителей.

— Вы неоднократно говорили, что правила этикета нужно знать, чтобы их нарушать. В каких случаях уместно их нарушить? Это кокетство?

— В процессе общения, в процессе жизни мы ошибаемся. Работаем над своими ошибками, членов семьи или коллектива всегда с улыбкой. Улыбка располагает. Ничто так не украшает вас, как искренность, признание ошибок и умение извиниться. Лучше устно, лично, в письменном, от руки, тёмно-синими чернилами написанном виде. И никогда в мессенджере. Не так ли?