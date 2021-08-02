Двойник Леонардо Ди Каприо потолстел и собрал миллионы лайков

В социальной сети TikTok нашёлся двойник голливудского актёра Леонардо Ди Каприо. Пользователи Сети отмечают: парень, несмотря на то что толстоват в сравнении с Ди Каприо, на лицо является его копией. Двойник звезды «Титаника» собрал миллионы просмотров и лайков.

Пользователь TikTok снял на видео своего друга и подписал: «Этот парень похож на Ди Каприо». На фон блогер поставил тему из «Титаника». Ролик посмотрели более 25,7 млн раз. Сейчас под видео 5,1 млн лайков.

«Этот бы точно не утонул», «Нет, это Ди Каприо похож на него», «Ди Каприо уже не тот», «Лео, если бы Титаник затонул в Огайо», «Они выглядят как братья», «Тебе стоило попросить его произнести несколько строчек из его фильмов», написали комментаторы.

Леонардо Ди Каприо является лауреатом многочисленных наград, включая премию «Оскар», BAFTA, премию Гильдии киноактёров США, три премии «Золотой глобус», а также «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Наибольшую известность ему подарили фильмы «Титаник», «Волк с Уолл-стрит», «Выживший», «Однажды в... Голливуде» и другие.

Ранее сообщалось, что двойник расчленившего подругу доцента Олега Соколова вышел в финал шоу «Ты супер! 60+» на НТВ. Среди финалистов оказался мужчина, очень похожий на экс-доцента СПбГУ, осуждённого за убийство молодой сожительницы Анастасии Ещенко.