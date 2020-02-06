https://static.news.ru/photo/f35eb02a-48b2-11ea-b25e-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: ALPR/AdMedia/Global Look Press

Принятие решения отказаться от выполнения части королевских обязанностей давно давило на принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Теперь, живя самостоятельной жизнью, пара испытывает облегчение, рассказал друг герцогов Сассекских.

По словам источника журнала People, с плеч супругов упала ноша.

Они настоящие домоседы, которые любят расслабляться в компании Арчи и собак, — пояснил приятель принца Гарри и Меган Маркл.

При этом внук королевы Елизаветы II скучает по оставшимся в Великобритании друзьям. Он шлёт приятелям смешные видео через WhatsApp.

Как писал NEWS.ru, 18 января герцог и герцогиня Сассекские лишились титулов Их Высочеств и оказались должны правительству Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов за ремонт своей резиденции. Это произошло из-за решения принца Гарри и Меган Маркл отказаться от выполнения части королевских полномочий и переехать в Северную Америку. Первое время финансовую поддержку паре будет оказывать отец Гарри принц Чарльз.