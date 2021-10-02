Астрологи назвали знаки зодиака, которые встретят свою любовь до конца года

Специалисты по астрологии считают, что по звёздам можно предсказать, когда у того или иного человека больше возможностей встретить свою любовь. Эксперты отмечают, что такой шанс есть у каждого, главное его не проморгать. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам астрологов, кому-то перед тем, как встретить свою вторую половинку, сперва придётся подождать , понабивать шишек, пострадать от одиночества, а кто-то обретёт долгожданное счастье уже совсем скоро. Специалисты заявили, что для четырёх знаков зодиака есть наибольшая вероятность обрести личное счастье в ближайшие три месяца.

Первыми такими представителями они назвали Овнов. Они могут ожидать судьбоносной встречи уже до конца года. Овнам только нужно последовать совету: немного притормозить. Полезным будет снизить темп жизни, не набирать себе слишком много дел — иначе можно проглядеть свою любовь. Второй совет астрологов Овнам — приглядеться к своему окружению. Есть вероятность, что их идеальная пара уже рядом.

По-настоящему влюбиться звёзды предсказывают также Девам. Для них совет противоположный — не просто жить полной жизнью, но и не бояться пробовать новое, выходить из зоны комфорта.

При этом звёзды будут помогать и Стрельцам в любви, убеждены эксперты. По их прогнозу, новые отношения для них будут неожиданными и очень стремительными, иногда даже нелогичными. Однако Стрельцам рекомендуют не пугаться и просто довериться интуиции — если есть чувство единения с новым человеком, значит, всё идёт правильно.

Наконец, Водолеям, чтобы в 2021 году встретить любовь, надо забыть о привычном образе жизни и начать заводить новые и полезные знакомства.

Ранее известный астролог Павел Глоба предрёк серьёзные проблемы в октябре для трёх знаков зодиака — Овнов, Водолеев и Львов. Для других знаков месяц в целом будет спокойным.