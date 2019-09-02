Бывший креативный директор московского магазина ЦУМ Даниил Берг был вынужден выехать из элитного особняка на Рублёвском шоссе после конфликта с хозяином жилья.
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Годзинский упрекнул арендаторов в нарушении правил проживания. По словам Берга, хозяин жилья начал оскорблять съёмщиков по электронной почте и в социальных сетях, а позже и вовсе заварил один из двух входов в особняк. Бергу и его сожителям пришлось просить разрешения проходить через «хозяйский» вход, чтобы попасть в арендованное жильё.
Позднее участники конфликта подали встречные заявления в полицию. Годзинский обращался с жалобами на подозрительный автомобиль Cadillac, нарушающий границы частных владений. Выяснилось, что машина принадлежит Бергу. Бывший директор ЦУМа, в свою очередь, пожаловался правоохранителям на нарушение арендодателем условий договора.
Компании жильцов в итоге пришлось окончательно съехать из особняка, причём забрать свои вещи им удалось только при помощи местного участкового. Берг и его сожители собираются подать на Годзинского коллективный судебный иск.
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