https://static.news.ru/photo/e2282244-cd71-11e9-afa5-fa163e074e61_660.jpg Даниил Берг Фото: Даниил Берг/facebook.com

Бывший креативный директор московского магазина ЦУМ Даниил Берг был вынужден выехать из элитного особняка на Рублёвском шоссе после конфликта с хозяином жилья.

Как передаёт « Комсомольская правда », Берг снимал недвижимость в посёлке Дунино Одинцовского городского округа Московской области вместе с фотографом Ольгой Ерошиной, моделью Кристиной Патрахиной и подругой модели Ириной. К началу лета 2019 года, когда компания прожила в особняке около полугода, у жильцов начался конфликт с хозяином — Андреем Годзинским, в прошлом известным бизнесменом.

Годзинский упрекнул арендаторов в нарушении правил проживания. По словам Берга, хозяин жилья начал оскорблять съёмщиков по электронной почте и в социальных сетях, а позже и вовсе заварил один из двух входов в особняк. Бергу и его сожителям пришлось просить разрешения проходить через «хозяйский» вход, чтобы попасть в арендованное жильё.

Позднее участники конфликта подали встречные заявления в полицию. Годзинский обращался с жалобами на подозрительный автомобиль Cadillac, нарушающий границы частных владений. Выяснилось, что машина принадлежит Бергу. Бывший директор ЦУМа, в свою очередь, пожаловался правоохранителям на нарушение арендодателем условий договора.

Компании жильцов в итоге пришлось окончательно съехать из особняка, причём забрать свои вещи им удалось только при помощи местного участкового. Берг и его сожители собираются подать на Годзинского коллективный судебный иск.

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