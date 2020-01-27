Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнажённой в фотосессии для одного из модных брендов.
На одном из опубликованных снимков 49-летняя Кэмпбелл позирует голой, повернувшись боком к камере, в бежевых туфлях на каблуке,
По информации издания, 78-летняя дизайнер Вивьен Вэствуд тоже поучаствовала в фотосессии. Она позировала вместе с супермоделью в платье-миди из шёлкового фая.
Автор фотосессии — немецкий фотограф Юрген Теллер, работавший с Saint Laurent, Louis Vuitton и Mark Jacobs.
Как писал NEWS.ru, британский журнал Vogue признал Кэмпбелл самой стильной женщиной 2019 года.
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