https://static.news.ru/photo/df69940c-4125-11ea-8318-fa163e074e61_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Британская топ-модель Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнажённой в фотосессии для одного из модных брендов.

На одном из опубликованных снимков 49-летняя Кэмпбелл позирует голой, повернувшись боком к камере, в бежевых туфлях на каблуке, пишет 10magazine.

По информации издания, 78-летняя дизайнер Вивьен Вэствуд тоже поучаствовала в фотосессии. Она позировала вместе с супермоделью в платье-миди из шёлкового фая.

Автор фотосессии — немецкий фотограф Юрген Теллер, работавший с Saint Laurent, Louis Vuitton и Mark Jacobs.

Как писал NEWS.ru, британский журнал Vogue признал Кэмпбелл самой стильной женщиной 2019 года.