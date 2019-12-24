https://static.news.ru/photo/a94ba52e-0ca8-11ea-91a4-fa163e074e61_660.jpg Наоми Кэмпбелл Фото: Imagespace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский Vogue назвал топ-модель Наоми Кэмпбелл самой стильной женщиной 2019 года. По мнению экспертов, она в любых нарядах выглядит изящно.

Кэмпбелл в значительной степени не имеет себе равных, — подчёркивает издание.

Вторая строчка досталась английской актрисе Джеме Чан, которая была замечена на красных ковровых дорожках в гламурно-комфортных образах. А на третьем месте расположилась певица Рианна.

Также в топ-10 вошли актриса Фиби Уоллер-Бридж, герцогиня Сассекская Меган Маркл и певица Леди Гага.

Как ранее писал NEWS.ru, крупный интернет-магазин в Великобритании опросил более восьми миллионов женщин, которые назвали три самых уродливых платья знаменитостей за прошедшее десятилетие.