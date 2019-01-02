Выручка кинотеатров в первый день года побила рекорд

https://news.ru/storage/news/e4b9baf16744f07d9c6d29dd14015bc0/87842066-02dd-4d3f-9443-44ea8944fd6f_850.jpg АГН "Москва"

Суммарные сборы российских кинотеатров за 1 января составили 480 млн рублей. Это на 17% больше, чем аналогичный показатель прошлого года — 410 млн рублей.

Это рекордная цифра для России, сообщает Kinobusiness. Раньше самая большая выручка была зафиксирована 1 января 2015 года — 472 млн рублей.

Больше всего денег собрал фильм «Т-34» — драма про войну. На втором месте лента «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел». Замыкают тройку лидеров «Ёлки последние».

Как писал News.ru, режиссёр и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков считает обидным, что западное кино собирает в российском прокате миллиарды. Он полагает, что зарубежные фильмы нужно дозировать.