Роднянский взялся продюсировать сериал про порноиндустрию

https://news.ru/storage/news/759380a4495be8b4cc3476ec75b29a67/f05f80e2-ad94-4760-8002-0da9cd1fe30e_850.jpg Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Александр Роднянский, продюсировавший фильмы режиссёра Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», намерен работать над венгерским сериалом «Женщина для всех». Многосерийная драма посвящена популярной в восточноевропейской стране порноиндустрии.

Главной героиней сериала является молодая женщина, которая стала порноактрисой из-за безвыходного финансового положения. Пережив трудности, она превращается во влиятельную фигуру порноиндустрии, пишет kg-portal.

«Эксплуатация женщин распространяется далеко за пределы порнографии. Мы смотрим на проблему сквозь призму этой индустрии, но концепция универсальна и она меняется. Наша первостепенная цель — рассказать личную историю женщины, которая борется за возвращение своей силы», — отмечает Роднянский.

Съёмки сериала на английском языке будут проходить в Будапеште. Автором сценария драмы выступил Ката Вебер, режиссёром — Корнель Мундруцо. Оба кинематографиста известны как соавторы фильма «Белый Бог», отмеченного наградами в Каннах.

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