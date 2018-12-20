Роднянский взялся продюсировать сериал про порноиндустрию

Александр Роднянский, продюсировавший фильмы режиссёра Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», намерен работать над венгерским сериалом «Женщина для всех». Многосерийная драма посвящена популярной в восточноевропейской стране порноиндустрии.
Главной героиней сериала является молодая женщина, которая стала порноактрисой из-за безвыходного финансового положения. Пережив трудности, она превращается во влиятельную фигуру порноиндустрии, пишет kg-portal.
«Эксплуатация женщин распространяется далеко за пределы порнографии. Мы смотрим на проблему сквозь призму этой индустрии, но концепция универсальна и она меняется. Наша первостепенная цель — рассказать личную историю женщины, которая борется за возвращение своей силы», — отмечает Роднянский.
Съёмки сериала на английском языке будут проходить в Будапеште. Автором сценария драмы выступил Ката Вебер, режиссёром — Корнель Мундруцо. Оба кинематографиста известны как соавторы фильма «Белый Бог», отмеченного наградами в Каннах.
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