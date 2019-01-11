Самым перспективным музыкантом в мире стал Octavian

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Награду BBC Music’s Sound получил лондонский рэпер Octavian. Она присуждается каждый год наиболее перспективному молодому исполнителю.

HUGE CONGRATULATIONS to @OctavianEssie who has taken first place in the #SoundOf2019!



The London based rapper made serious moves last year with his mixtape 'Spaceman' and is set to create even more buzz in 2019 pic.twitter.com/RCs2gviph1 — BBC Sounds (@BBCSounds) 11 января 2019 г.

Победитель определяется путём опроса музыкальных критиков и авторитетных представителей этой индустрии.

Настоящее имя победителя — Оливер Годжи, ему 22 года. Будущий рэпер родился во Франции, в семье выходцев из Анголы, после смерти отца они с матерью перебрались в Великобританию. Известно, что какое-то время Оливер бродяжничал. Octavian стал знаменит в 2017 году после композиции Party Here.

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