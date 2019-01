Самым перспективным музыкантом в мире стал Octavian

Награду BBC Music’s Sound получил лондонский рэпер Octavian. Она присуждается каждый год наиболее перспективному молодому исполнителю.

HUGE CONGRATULATIONS to @OctavianEssie who has taken first place in the #SoundOf2019!



The London based rapper made serious moves last year with his mixtape 'Spaceman' and is set to create even more buzz in 2019 pic.twitter.com/RCs2gviph1