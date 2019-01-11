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Самым перспективным музыкантом в мире стал Octavian

octavianessie/www.instagram.com

культура [ версия для печати ]

Награду BBC Music’s Sound получил лондонский рэпер Octavian. Она присуждается каждый год наиболее перспективному молодому исполнителю.

Победитель определяется путём опроса музыкальных критиков и авторитетных представителей этой индустрии.

Настоящее имя победителя — Оливер Годжи, ему 22 года. Будущий рэпер родился во Франции, в семье выходцев из Анголы, после смерти отца они с матерью перебрались в Великобританию. Известно, что какое-то время Оливер бродяжничал. Octavian стал знаменит в 2017 году после композиции Party Here.

Ранее News.ru писал о том, что российский исполнитель Алексей Узенюк, более известный как Элджей, приобрёл спорткар BMW, стоимость которого составляет около 10 млн рублей. Поклонники музыканта решили, что рэпер сделал себе дорогостоящий подарок на Новый год.


#музыка #рэп
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