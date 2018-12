Маркс и Энгельс стали героями аниме

Основатель научного социализма Карл Маркс стал героем анимационного фильма «Лидер». Аниме, которое выйдет на экраны в ближайшее время, повествует о дружбе мыслителя с соратником Фридрихом Энгельсом, а также о знакомстве с будущей женой Женни фон Вестфален.

Проект реализует видеосайт Bilibili при поддержке инициативы по изучению и развитию марксистской теории и Китайской академии социальных наук. Анимационный фильм приурочен к 200-летию Маркса, которое отмечалось в мае 2018 года, пишут «Известия».

