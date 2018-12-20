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Маркс и Энгельс стали героями аниме

Peter Meissner/imago stock&people/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Основатель научного социализма Карл Маркс стал героем анимационного фильма «Лидер». Аниме, которое выйдет на экраны в ближайшее время, повествует о дружбе мыслителя с соратником Фридрихом Энгельсом, а также о знакомстве с будущей женой Женни фон Вестфален.

Проект реализует видеосайт Bilibili при поддержке инициативы по изучению и развитию марксистской теории и Китайской академии социальных наук. Анимационный фильм приурочен к 200-летию Маркса, которое отмечалось в мае 2018 года, пишут «Известия».

Как писал News.ru, сувенирные банкноты номиналом ноль евро, отпечатанные к 200-летию Карла Маркса в его родном городе Трир, оказались популярными. Причём наибольшим спросом они пользуются в Азии. Только в Китай отправлено около 30 тысяч экземпляров.


#КарлМаркс #Энгельс #аниме
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