Маркс и Энгельс стали героями аниме

https://news.ru/storage/news/bf28eed42a8387d41d4a8631cde2a8b5/68e8b0a7-4fde-4fa7-bade-64656f18358f_850.jpg Peter Meissner/imago stock&people/Global Look Press

Основатель научного социализма Карл Маркс стал героем анимационного фильма «Лидер». Аниме, которое выйдет на экраны в ближайшее время, повествует о дружбе мыслителя с соратником Фридрихом Энгельсом, а также о знакомстве с будущей женой Женни фон Вестфален.

Проект реализует видеосайт Bilibili при поддержке инициативы по изучению и развитию марксистской теории и Китайской академии социальных наук. Анимационный фильм приурочен к 200-летию Маркса, которое отмечалось в мае 2018 года, пишут «Известия».

Chinese video site will soon release the country’s first animation about Karl #Marx’s life, love story will Jenny, his friendship with Friedrich #Engels. Marx's philosophy made him the top on @BBC poll of “millennium's greatest thinker.” #Marx200 https://t.co/jPUgWVmeq2 pic.twitter.com/5N7NzMONN7 — Global Times (@globaltimesnews) 19 декабря 2018 г.

Как писал News.ru, сувенирные банкноты номиналом ноль евро, отпечатанные к 200-летию Карла Маркса в его родном городе Трир, оказались популярными. Причём наибольшим спросом они пользуются в Азии. Только в Китай отправлено около 30 тысяч экземпляров.