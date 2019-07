Американский астроном Джонатан Макдауэлл написал в своём микроблоге, что часть спутников системы StarLink не вышла на расчётные орбиты и следует по аномальным траекториям.

Updated plot of Starlink orbit heights versus time. Rejected TLEs (suspected error or mistagging) marked as red squares. pic.twitter.com/cKtkNgGjFP