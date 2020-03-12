Директор расположенного в Москве национального парка «Лосиный Остров» Рустам Якубов, занимающий этот пост менее года, рискует лишиться должности из-за скандалов, то и дело вспыхивающих вокруг этой территории. По некоторым данным, такое решение может быть принято после критики чиновников со стороны вице-премьера Виктории Абрамченко. За последние месяцы экологи, депутаты и местные жители выступали против застройки лесного массива жилыми домами, в том числе по программе реновации. Кроме того, напряжённость создают планы проложить сквозь заповедную зону дублёр Щёлковского шоссе. Между тем от другого нового вице-премьера, Марата Хуснуллина, ожидают мер, облегчающих застройку охраняемых природных территорий, в сотрудничестве с Росреестром и Минэкономразвития. «Лосиный Остров» тем самым может стать точкой противоборства различных тенденций внутри Белого дома. NEWS.ru выяснил подноготную сложившейся ситуации и вспомнил недавние резонансные конфликты общества с властями и бизнесом из-за опасения утраты ценного лесопарка.

Опасная казуистика

Как сообщил депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов со ссылкой на источник в Минприроды РФ, в ближайшее время директор «Лосиного Острова» Рустам Якубов может быть уволен. Одной из причин указываются скандальные истории с застройкой охранных зон парка без согласования с профильным министерством.

NEWS.ru

Согласно инсайдерской информации парламентария, недавно на одном из совещаний вице-премьер Виктория Абрамченко высказала претензии к чиновникам Минприроды, курирующим особо охраняемые природные территории (ООПТ). Вопросы, в частности, возникли к замминистра Елене Пановой.

Пановой на экстренном совещании было принято решение о смене руководства парка, при бездействии которого возник такой скандал. Во многом к такому результату привело неумение взаимодействовать с депутатами, общественностью и активистами. Сергей Савостьянов депутат Мосгордумы депутат Мосгордумы

NEWS.ru направил запросы в Минприроды и дирекцию парка «Лосиный Остров», однако там не успели оперативно предоставить комментарии.

Проект застройки территории бывшего детского санатория в Метрогородке в рамках программы реновации. mos.ru

Как рассказывает депутат Мосгордумы Елена Янчук, 3 марта в столичном парламенте прошёл круглый стол, на котором обсуждались темы застройки охранных зон «Лосиного Острова», а также нарушения природоохранного законодательства.

Чиновники, к сожалению, круглый стол опять проигнорировали, пришёл только Фонд реновации. Особо жаркую дискуссию вызывала ситуация с реновационной площадкой по адресу: Открытое шоссе, 30, который, согласно генплану, имеет функциональное назначение «лечебно-оздоровительные цели», там раньше как раз и находилось такое учреждение, а сам участок попадает в охранную зону. Елена Янчук депутат Мосгордумы депутат Мосгордумы

Парламентарий обратила внимание на то, что столичные чиновники всякий раз «забывают о генплане, когда им выгодно (хоть это и незаконно), и смело вырубают и застраивают без оглядки на законодательство».

Собственно внятных аргументов на то, как же они смогли «обойти» генплан, естественно, предоставлено не было. Кроме того, вызывает вопросы логика выбора стартовой площадки (этот вопрос задавали эксперты, но ответа от Фонда реновации не получили), на круглом столе говорили о наличии альтернативных вариантов не в охранной зоне, — добавила Янчук.

Участок на Открытом шоссе, про который говорит парламентарий, расположен на границе «Лосиного Острова» и кварталов столичного района Метрогородок рядом с Центральным клиническим госпиталем Федеральной таможенной службы. Как уточняет Сергей Савостьянов, некогда там находился детский санаторий.

Согласно данным столичной мэрии, речь идёт о возведении двух пятисекционных корпусов высотой до 85 м. В настоящее время здесь уже ведётся строительство, а сдать высотный жилой комплекс планируется к 2022 году. Под площадку власти Москвы выдали разрешение на вырубку 600 деревьев.

NEWS.ru

Тендер на застройку стоимостью 5,5 млрд рублей выиграло АО «Внешстройимпорт» — компания, которая кроме жилых домов занимается возведением храмов для РПЦ. Она была создана в 2011 году как дочернее предприятие государственного АО «Особые экономические зоны», но позднее строительную организацию приватизировал её гендиректор Павел Калинин. Последний ранее имел отношение к военно-строительным структурам и работал там вместе с нынешним главой столичного департамента градостроительной политики Сергеем Лёвкиным.

В 2018 году «Внешстройимпорт» упоминался в СМИ как застройщик жилого здания, куда по программе реновации переселили жителей хрущёвок столичного района Хорошёво-Мнёвники. Новосёлы, в частности, жаловались в ФСБ, прокуратуру и МВД на низкое качество жилья, а также отсутствие альтернативных вариантов переселения.

Что касается участка на Открытом шоссе, то недавно Минприроды пообещало подать исковое заявление против АО «Внешстройимпорт» в связи с вырубкой деревьев и несогласованностью проекта с ведомством.

Другой проблемной стройкой в окрестностях московского нацпарка является проект с красивым названием «Сказочный лес». Так именуется квартал высоток в Ярославском районе столицы. Участок «перепал» застройщикам в апреле 2011 года, а до этого находился в реестре активов Минобороны, возглавляемого в те времена Анатолием Сердюковым, ещё не ставшим фигурантом дела о крупных хищениях в «Оборонэкспорте».

Администрация «Лосиного Острова» в начале октября 2019 года подавала иск к Мосгосстройнадзору, требуя признать недействительным разрешение на строительство в охранной зоне, которое велось без согласования с Минприроды, причиняя «существенный вред природным комплексам и экосистемам». Но в конце января судья арбитражного суда Москвы Наталья Нариманидзе отказала заявителю. В Минприроды обещали обжаловать данное решение, поскольку стройка ведётся частично в границах национального парка.

Решение судьи Натальи Нариманидзе в пользу застройщикков ЖК" Сказочный лес" Арбитражный суд Москвы

Комплекс «Сказочный лес» возводит ООО «ГрандНэкст» — компания, входящая в холдинг Seven Suns Development. Её бенефициарами являются бизнесмены Алексей Рыжков и Михаил Шамин. До 2017 года она принадлежала кипрскому офшору Braystars trading limited.

Кроме Москвы, подразделения Seven Suns Development действуют в северной столице. Там в начале марта арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал четыре земельных участка, принадлежащих структурам строительного холдинга. В 2019 году с соответствующим иском обратилось ЗАО «Терра Нова», которое продало застройщикам «Сказочного леса» участки площадью 5,8 гектара за 1,5 млрд рублей, но расчёт в полном объёме покупатель не произвёл, задолжав более 119 млн рублей.

Как отмечает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, стройки на Открытом Шоссе и возведение «Сказочного леса» ведутся в охранной зоне «Лосиного Острова», которую власти Москвы и Подмосковья совместно установили в 1992 году.

Необходимость охранной зоны чётко прописана в федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях». Её наличие у нацпарка «Лосиный Остров» в ответ на мои обращения неоднократно подтверждали Минприроды и московская прокуратура. Московские чиновники не признают эту зону по той простой причине, что в ней на расстоянии 150 м от границы «Лосиного Острова» нельзя ничего строить. Арбитражный суд, признавший законность строительства ЖК «Сказочный лес», вынес, по сути, прецедентное решение, которое открывает дорогу к застройке по всему периметру «Лосиного Острова» и его дальнейшему уничтожению. Это решение основано на том, что сведений об охранной зоне «Лосиного Острова» нет в правилах землепользования и застройки Москвы. А если там ничего нет, то получается, что охранная зона не установлена. Этой казуистикой пользуются коммерсанты и те чиновники, которые разрешают им всё застроить и получить коммерческую выгоду — квартиры в экологически чистом районе рядом с лесом можно продать довольно дорого. На днях я беседовал по этому поводу с руководителем Мосгорстройнадзора Олегом Антосенко, он тоже такую позицию занимает — дескать, если охранная зона не отмежёвана и не прописана в Государственном кадастре недвижимости, то не понятно, где она проходит. Но как не понятно? Есть красные линии самого «Лосиного Острова». Надо отсчитать от них 150 метров, и всё! Но чиновники отсылают к Минприроды, которое само виновато. Да, действительно, Минприроды несёт часть ответственности за то, что чиновники этого ведомства не удосужились эту границу очертить. Но это не отменяет факта её наличия. Это не отменяет того факта, что она установлена. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

Перспектива Химкинского леса

Национальный парк может лишиться нескольких гектаров под застройку и на других участках. Так, летом 2019 года Верховный суд отказал Минприроды и дирекции парка в рассмотрении жалоб на передачу 16 гектаров «Лосиного Острова» ООО «ТТК-Абрамцево», которое в 2008 году презентовало одноимённый туристско-торговый центр. Данным обществом владеет кипрская компания Mostoriva Investments LTD. Изначально застройщиком «торгово-туристического» комплекса (в реальности, обычного ТРЦ с магазинами и кинотеатром) выступало московское ООО «Крона-Маркет» Леонида Ракова и Леонида Баренбойма, существующее с 1994 года.

С 2014 года ООО «ТТК-Абрамцево» добивалось исключения участка из состава нацпарка в районе 104 км МКАД в районе пересечения с Щёлковским шоссе, чтобы начать там возведение торгового объекта. Суд решил , что оспариваемая «киприотами» земля не относится к ООПТ и была приобретена коммерсантами «с видом разрешённого использования для размещения и строительства объектов». В качестве аргумента в решении указывается, что «определить местоположение границ национального парка с точностью, определённой нормативной документацией, по материалам дела не представляется возможным».

В районе Ярославского шоссе на территории в 30 гектаров рядом с «Лосиным Оостровом» возводится торговый центр группы компаний «Ташир». Строительство ведёт ООО «Георесурс», часть активов которого принадлежит зарубежным компаниям Sihors International с Маршалловых островов и Liguria Trade Corp с Виргинских островов (последняя территория считается одним из самых закрытых офшоров, откуда практически не было утечек про конечных бенефициаров). До лета 2018 года ООО «Георесурс» на треть принадлежало сыну экс-генпрокурора РФ (ныне полпреда президента в СКФО) Артёму Чайке. Также одним из владельцев этой строительной компании некогда был ещё один виргинский офшор Gloriette Resources S.A.

Другая история может превратить «Лосиный Остров» в новый Химкинский лес, в защиту которого от вырубки под автомагистраль в 2007--2012 годах выступали тысячи москвичей, сделав его символом борьбы за окружающую среду.

Проект пробивки дублёра Щёлковского шоссе через "Лосиный Остров" roi.ru

В скором времени через территорию национального парка может пройти дублёр Щёлковского шоссе, из-за чего статуса ООПТ может лишиться лес на площади более 100 гектаров. С соответствующей инициативой в марте 2019 года к тогдашнему премьеру Дмитрию Медведеву обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. В Сети была обнародована петиция против этого проекта с альтернативными вариантами прокладки трассы не через заповедную зону.

Позднее Минприроды разработало проект постановления кабмина, исключающего из границ «Лосиного Острова» 140 гектаров «в целях обеспечения развития дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области», а именно строительства 19-километрового дублёра Щёлковского шоссе. Но в качестве «компенсации» чиновники предлагали присоединить к национальному парку территории Монинского и Горенского лесничеств Московской области.

Как стало известно NEWS.ru, 25 ноября входящее в Росавтодор ФКУ «Центравтомагистраль» заключило с ООО «ВТМ Дорпроект» договор «на подготовку обоснования инвестиций, осуществляемых в проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства». Цена контракта — 342,5 млн рублей, его подрядчик должен исполнить до декабря 2021 года. Однако судьба этого проекта пока неясна. По некоторым данным, торги были признаны несостоявшимися, поскольку на них заявился лишь один участник.

Помимо дублёра Щёлковского шоссе через «Лосиный Остров» планируется пробивка пятого участка северо-восточной хорды. На отрезке между Открытым и Ярославским шоссе эта шестиполосная трасса должна пройти параллельно линии МЦК. Чиновники собираются возместить экологический ущерб путём включения в границы ООПТ части территории парка «Сокольники», который по факту является единым зелёным массивом с «Лосиным Островом». Власти Москвы заявляют, что работы по строительству этого участка автодороги будут завершены к 2023 году.

Эксплуатация природы и рабочих «Жилищника»

Источник депутата Сергея Савостьянова в Минэкологии сообщил, что другими причинами для возможного увольнения Рустама Якубова могут стать вопросы к тратам бюджетных средств и сомнительные тендеры объёмом в более чем 300 млн рублей.

За 2018--2019 годы ФГБУ «Национальный парк „Лосиный Остров“» заключило три госконтракта, касающихся сдачи нежилых помещений, со столичным ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа». Сумма, которую нацпарк получил от оказанных услуг, составила чуть более 15,9 млн рублей.

Возможными тратами дирекции парка, которые могли вызвать недовольство в Минприроды, стал тендер на 305 млн рублей, касавшийся «санитарно-оздоровительных мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений». На конкурс в конце сентября 2019 года заявилось единственное предприятие — всё то же ГБУ «Автомобильные дороги Восточного административного округа», которое выиграло его без снижения цены. Но в октябре местные жители засняли видеоролик, на котором санитарной обработкой нацпарка в качестве добровольно-принудительной нагрузки к основной работе занимались рабочие из ГБУ «Жилищник» нескольких районов ВАО.

Можно предположить факт нелегального противозаконного использования работников и имущества ГБУ [«Жилищник». -- NEWS.ru] для выполнения работ, не имеющих прямого отношения к обязанностям и перечню работ ГБУ. То есть речь можно вести о так называемом заёмном труде, когда в ущерб основной трудовой деятельности происходит незаконная эксплуатация рабочих в интересах определённых структур. Если это работы по реализации тендера, то необходимо проследить за целевым использованием средств, выделенных на его реализацию, — резюмировал автор ролика.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, помимо прочего, поставил под вопрос целесообразность санитарных работ в национальном парке.

С точки зрения биологов упавшие после урагана деревья не должны вывозиться из нацпарка. Они могут быть спилены, если мешают проходу или представляют опасность, но оставлены. Они нужны для поддержания устойчивости и биоразнообразия лесной экосистемы. Каждый гнилой ствол — это дом-теремок для бесчисленных беспозвоночных, которыми питаются, например, птицы. Глянцевое благоустройство обычных городских парков культуры и отдыха не нужно национальному парку, лесу. Здесь другая задача — сохранение дикой природы. Михаил Тимонов депутат Мосгордумы депутат Мосгордумы

Кроме этого, он обратил внимание на то, что почвенный покров леса оказался повреждён тяжёлой техникой вразрез с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях». Согласно этому документу, «на территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка».

Политическая доля

Манипуляции с территориями самого крупного в Москве лесного массива и прилегающими землями закономерно привели к недвусмысленным предположениям, граничащим с конспирологией. Одним из поводов для рождения выводов о возможном целенаправленном вредительстве стал крупный пожар в «Лосином Острове», вспыхнувший в апреле 2019 года в окрестностях подмосковной Балашихи на площади тысячи кв. м. Занимавший тогда должность директора национального парка Игорь Сарафанов не исключил, что это был поджог.

На территории парка проводились работы по очистке от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом-типографом в 2018 году. Умершие деревья были распилены и складированы вдоль дороги, подготовлены к вывозу. Очевидно, древесину облили горючей жидкостью и подожгли, — говорил Сарафанов.

В то время пользователи соцсетей отмечали, что лес горел вдоль Щёлковского шоссе, предполагая, что кто-то таким образом мог «отрезать часть национального парка под дублёр». Но в итоге всё закончилось заведением административного дела по статье КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

NEWS.ru

По мнению депутата Мосгордумы Сергея Митрохина, атаки на «Лосиный Остров» связаны в первую очередь с мощным экономическим интересом, который искажает юридическую силу охранных зон.

Считаю, что творится преступление и «Лосиный Остров» будет уничтожен, потому что такой антропогенной нагрузки он не выдержит. Его со всех сторон обложат жилыми комплексами, грубо и нагло попирая природоохранное законодательство, — полагает Митрохин.

Парламентарий полагает, что необходимо установить границы охранных зон парка на местности, поставив соответствующие знаки, и внести их в единый реестр недвижимого имущества. Для этого необходима политическая воля со стороны руководства Москвы, чтобы отозвать разрешения на спорное строительство.