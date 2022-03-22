В России завели первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

В России завели первое уголовное дело о растрате имущества криптовалютной биржи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводит «МВД Медиа». По версии следствия, хищение совершил один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, занимавшийся контролем за движением криптовалюты и её переводом на электронные кошельки. Подозреваемый задержан и взят под стражу.

Полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого в хищении денежных средств и имущества криптовалютной биржи​, — сказала представитель МВД.

У задержанного при себе было два чемодана, в которых находились деньги в сумме свыше 190 миллионов рублей. Следствие считает, что он воспользовался своим положением, вывел часть средств с площадки, на которой можно купить, продать или обменять цифровую валюту на реальную, и присвоил их себе.

Проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, — добавила Волк.

Правоохранители изъяли более 50 миллионов рублей, $1 млн, €70 тысяч, компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, а также предметы роскоши и документы. В суд также отправлено ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого, стоимость которого превышает два миллиарда рублей.

Фигуранту дела предъявлено обвинение, он заключён под стражу. Расследование дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что после введения Западом санкций и последовавшего за этим ограничения Центробанка на оборот доллара и евро многие россияне перешли на инвестиции и переводы в криптовалюту: по оценкам экспертов, объёмы операций увеличились в три — пять раз на разных площадках.