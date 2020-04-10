В апреле с признанных банкротами шахт «Алексиевская» и «Заречная» в Кемеровской области могут быть уволены несколько тысяч человек. На протяжении последних месяцев горнякам регулярно задерживали зарплату, которую приходилось выбивать путём забастовок. О своих проблемах рабочие рассказали в обращении Владимиру Путину, но Кремль переслал их петицию властям региона. Последние уверяют, что держат ситуацию на контроле, однако рычаги их воздействия на происходящее не совсем понятны. В то же время, угрожающие масштабы высвобождения рабочей силы могут привести к социальному взрыву. NEWS.ru выяснил, грозит ли Кузбассу повторение массовых протестов 1980-1990-х годов.

Жертвы кризиса

Сокращения на шахте «Алексиевская» в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса начались 6 апреля, а на «Заречной» и шахтучастке «Октябрьский» в городе Полысаево ожидаются с 27 апреля. Все они, по словам шахтёров, связаны с обанкроченной угольной компанией «Заречная».

Арбитражный управляющий «Алексиевской» Елена Норкина утверждает , что всего планируется сократить более 400 работников, ещё 300 останутся для функционирования подземных выработок и обеспечения безопасности. Однако горняки говорят, что с двух шахт под сокращение попадут в десять раз больше людей. Об этом в частности говорится в имеющемся в распоряжении NEWS.ru открытом письме 1163 шахтёров «Заречной» президенту Владимиру Путину.

Нас, горняков, которые пока ещё числятся на обанкроченных шахтах, около четырёх тысяч человек. Большинство из нас — полысаевцы. Для города с 25-тысячным населением эти шахты являются градообразующими. Фактически, четверть трудоспособного населения Полысаево работает на обанкроченных предприятиях. Банкротство на шахтах идёт с конца 2017 года. С лета прошлого года начались задержки по выплате заработной платы, сейчас они составляют от 2,5 до трёх месяцев, — говорится в обращении.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, долги по зарплате перед 1203 работниками «Заречной» и участка «Октябрьского» по состоянию на 30 марта составляли 197,8 млн рублей. Кроме того 271 человек воспользовался правом уйти в простой. Но как отмечает в разговоре с NEWS.ru шахтёр Сергей Змазнев, поскольку задолженность по заработной плате более трёх месяцев подпадает под уголовную ответственность, управляющие АО «Шахта „Заречная“» и АО «Шахта „Алексиевская“» не превышают этот лимит. На днях всем погасили остатки за декабрь и полностью «закрыли» январь. Впрочем, регулярно горнякам приходилось выбивать заработанное забастовками. Ранее NEWS.ru сообщал, что шахтёры бастовали августе 2019 года (после этого в дело вмешивалась Генпрокуратура), затем акция возобновлялась в декабре.

Александр Кряжев/РИА Новости

Как рассказывает NEWS.ru заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепрофа) Рубен Бадалов, проблемы с зарплатами начались ещё в 2013 году, «потому что нет эффективного собственника и не решена система сбыта угля». Но именно тогда, по версии журнала Forbes ООО «УК „Заречная“» занимало 182 место в топ-200 крупнейших компаний России. По итогам предыдущего года её выручка составила 26 млрд рублей.

Руководство констатирует — денег нет, хотя уголь отгружается ежедневно. До начала марта этого года с угольного склада шахты «Заречной» в сутки отгружалось не менее сотни вагонов топлива. Менее интенсивно шла отгрузка на «Алексиевской». Уголь убывал со склада как будто в никуда. С ноября 2019 года погашение задолженности по заработной плате ни разу не происходило из средств, полученных от продажи топлива, а только от продажи техники, других активов, возврата НДС, — говорится в обращении горняков к Владимиру Путину.

Также в петиции главе государства указывается, что руководство шахт уже предупредило коллективы, что покупателей на имущественные комплексы предприятий найти не удаётся, из-за чего начнутся локауты. Когда же полностью погасят накопленную задолженность по зарплатам, выплатят расчётные и положенные при сокращении компенсации, шахтёры не знают.

В имеющемся в распоряжении NEWS.ru ответе главы кемеровского областного департамента угольной промышленности Олега Токарева председателю местного отделения Росуглепрофа Вадиму Федину говорится, что стоимость выставленных на торги активов шахты «Заречной» существенно снизились.

В настоящее время имущество АО «Шахта „Заречная“» выставлено на торги. В рамках процедуры банкротства продажа имущества путём публичного предложения проводится поэтапно с 9 марта 2020 по 9 апреля 2020 со снижением цены с 3,4 млрд рублей до 1,7 млрд рублей, — подчёркивается в документе.

К настоящему моменту, как отмечает Сергей Змазнев, состоялось несколько торгов по реализации имущества шахты «Заречная», в том числе шахтоучастка «Октябрьский», обогатительной фабрики «Спутник» и железнодорожного хозяйства. По некоторым данным, только «Спутник» оценивается от 3,6 до 4 млрд рублей, «а сейчас за 1,7 млрд можно будет забрать три шахты плюс фабрику — это на халяву почти», уверен горняк из Полысаево. Однако хоть стоимость была существенно снижена, желающих приобрести этот актив так и не нашлось. Власти полагают, что это связано с общим кризисом в отрасли.

Обвал стоимости угля на мировых рынках и изменение условий оплаты за отгруженный уголь поставили угледобывающую отрасль в очень непростую ситуацию. В сложившихся обстоятельствах в ещё более уязвимых условиях оказались предприятия-банкроты, — отмечает Олег Токарев.

Также чиновник утверждает, что если покупатель так и не появится, имущество продадут не единым лотом, а по частям. По его мнению, «обогатительную фабрику „Спутник“ могут реализовать как вполне привлекательный актив, а шахты будут переданы в собственность администрации города Полысаево». Каким образом их отдадут муниципалитету, не ясно. Ведь на выплату долгов кредиторам потребуются миллиарды рублей из бюджета, при том, что доходная часть казны Полысаево составляет менее 300 млн рублей, из которых 70% составляет НДФЛ, уплачиваемый в бюджет «Заречной».

ukzarechnaya.ru/FAL/wikipedia.org

Впрочем, в другом документе, направленном Сергею Змазневу, Олег Токарев недвусмысленно пояснял, что «привлечение государства в качестве поручителя и предоставление возможности бюджету оплатить долги градообразующего предприятия судебная практика РФ не имеет». Кроме того, глава профильного департамента добавил, что «все предприятия угольной отрасли находятся в частной собственности» и это «свидетельствует о том, что развитие предприятия, его материальной и технической базы, исключительное право, желание и возможности его собственника».

Мы понимаем, что на наших предприятиях уже идёт конкурсное производство, что шахты уже обанкрочены. Но мы просим помощи федеральных властей и Вашего личного участия, чтобы сохранить шахты, сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Наш труд нелёгкий, но мы хотим работать. Не каждый пойдёт под землю, в холод, темень, в горизонты минус 400-500 метров, с постоянными угрозами, что в штрек может рвануть метан, хлынуть подземный поток или произойти обвал горных пород, но мы готовы к этому. Мы готовы к тяжёлым условиям труда и опасностям, только просим сохранить наши предприятия. Многие из нас отработали на шахтах по 15-25 лет, мы сроднились, срослись с шахтами в единое целое, — говорится в обращении к Владимиру Путину.

Также его авторы отмечают, что неоднократно писали в различные инстанции в Кузбассе и «просили обратить внимание на растаскивание по косточкам некогда мощного угольного холдинга, входившего в пятёрку флагманов кузбасской угледобывающей отрасли», а также требовали сохранить рабочие места. Но эти просьбы услышаны не были. Тем не мене из администрации президента обращение горняков направили властям Кузбасса для принятия решения.

Власти нам не будут помогать. Наше мнение — нынешнего губернатора Сергея Цивилёва назначили развалить весь Кузбасс. Они в Прокопьевске всё развалили — там одна шахта осталась. Киселёвск развалили. Добрались уже до нас. На 13 апреля назначено собрание совета директоров, и там будут решать, либо ещё ниже опускать цену [на активы], либо закрывать, — уверен Сергей Змазнев.

По его убеждению, в случае закрытия шахт, несколько населённых пунктов Кузбасса, в том числе город Полысаево, столкнутся с социальными катаклизмами, а затем вымрут.

У нас будет криминал в городе, воровство и полый хаос. Ладно тысячи шахтёров, а ещё у них семьи, жёны, дети. Город загнётся. На «Алексиевской» шахте уже начались сокращения — 400 человек за два месяца. Приезжает туда передвижной пункт — центр занятости, предлагает работу и у них нет вакансий для такого количества человек. А если придут три тысячи человек из Полысаево, откуда они возьмут столько вакансий? — задаётся вопросом шахтёр.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Что было и что будет?

В далёком 1998 году кузбасскую шахту «Заречная» приобрёл угольный трейдер и православный меценат Виктор Нусенкис, который занимался скупкой отраслевых предприятий в России и на Украине.

Нусенкису нужны были активы в России, и в 1998 году он стал присматриваться к Кузбассу. Он послал своего ближайшего помощника Александра Старикова встретиться с Валентином Мазикиным, директором государственного «Ленинскугля», которому принадлежал большой пакет шахты «Заречная». Её директор Валерий Зубарев, у которого было 30% акций, тоже приехал на встречу. Он искал инвестора для завершения реконструкции и тут же ухватился за Старикова. На «Заречной» был уголь хорошего качества марки «Г», который можно использовать как для энергетики, так и для металлургии, к тому же у Зубарева уже были налажены поставки в 18 стран мира, что в 1996 году считалось огромным преимуществом. Позже, на встрече с Зубаревым в Донецке, Нусенкис поставил ему единственное условие: консолидировать 51% акций «Заречной». 35% своих акций продал «Ленинскуголь», остальные Зубарев «наскрёб по сусекам», проводя собрания и уговаривая сотрудников отдать акции, — говорится в публикации Forbes.

Впоследствии, как утверждает издание, Нусенкис купил небольшое Ленинское шахтоуправление у компании «Русский уголь», это произошло вскоре после объявления о заочном аресте её владельца Михаила Гуцериева в августе 2007 года. После этого шахту в честь покойного патриарха РПЦ Алексия переименовали в «Алексиевскую».

Про Нусенкиса известно, что он является уроженцем Донецка, и в 1990-е годы считался одним из богатейших граждан Украины. В 1992 году он создал концерн «Энерго», ставший крупнейшим торговцем углём как на родине олигарха, так и в России и Казахстане. Кроме угольной промышленности Нусенкис занимался строительством православных храмов Донецкой епархии РПЦ, а также спонсировал стройку церкви в городе Корзельске Калужской области и возводил культовые учреждения на контролируемых предприятиях. В настоящее время он является гражданином России.

Как выяснил NEWS.ru, Виктор Нусенкис является единственным учредителем московского ООО «Компания „Инвестпром“», признанного банкротом в феврале 2020 года, а также одним из учредителей созданного в 2006 году ООО «Интерконсалтинг». Последнее было обанкрочено в июле 2019 года. Доля русско-украинского бизнесмена в этой компании согласно государственному реестру юридических лиц на тот период составляла 4%, однако по заявлению самого Нусенкиса в октябре 2018 года, эти сведения якобы недостоверны. Остальные активы фирмы с января 2018 года были равномерно распределены по 32% между Александром Будниковым, Егором Кудашовым и Павлом Косиновым. В свою очередь ООО «Интерконсалтинг» до признания банкротом являлось учредителем (99,53%) ООО «УК «Заречная», образованного 2 июля 1999 года в Полысаево с уставным капиталом свыше 337 млн рублей. Остальная доля принадлежала АО «Шахта «Заречная». Два последних предприятия были признаны банкротами в конце 2017 года. Такая же участь оказалась и у АО «Шахта „Алексиевская“», основным владельцем которой выступало ООО «УК „Заречная“». Кредиторская задолженность шахт «Алексиевская» и «Заречная» по состоянию на конец 2017 года составляла 27,5 и 46,6 млрд рублей соответственно, а ООО «УК „Заречная“» — 33,4 млрд рублей.

Один из лидеров Росуглепрофа Рубен Бадалов отмечает, что проблемы шахт можно решить «обнулением» долгов. При этом он не видит смысла в забастовках.

Давайте спишем долги предприятия, или обнулим их по крайней мере . С чистого листа придёт собственник. Это будет оздоровление. Потенциальные собственники говорят: «Нам надо помочь, нам нужны дополнительные завлекательные моменты с новыми месторождениями». И этот вопрос надо решать. И это может сделать губернатор и федералы — министерство энергетики. Чиновники отвечают нам так: «Если оно работает оно нам нужно, если не работает — на это место придут другие». Что касается протестов, то я тоже с площади пришёл и во всех забастовках участвовал. Но не всегда это давало положительный результат — мы больше теряли. Но если не будет другого выхода и не услышит власть, не поддержит и нас выбросят на улицу, конечно акции протеста будут. Шахтёры будут бороться за свои права. Но что такое забастовка? Это значит остановить предприятие. Они (руководство шахт, — NEWS.ru) нам пузырь поставят, если мы остановим работу, ведь мы им облегчим судьбу. Они скажут: «О! Мы закрыли производство, потому что вы тут баламутили. Если бы вы не баламутили, то мы нашли бы решение». Акции протеста могут быть, но не забастовки. Мы не дадим им такого удовольствия, чтобы они приняли решение, лёгкое для себя. Рубен Бадалов заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков

По данным департамента угольной промышленности Кузбасса, в 2019 году в области было добыто 250,1 млн тонн каменного угля, что на 2% ниже, чем в 2018-м (255,3 млн тон). До этого кривая добычи, несмотря на закрытие шахт, росла. В целом на эти процессы оказывает влияние кризис в отрасли, обусловленный снижением потребления каменного угля в мире за счёт развития новых технологий и отказа от «грязной» энергетики.

42.mchs. gov.ru/Global Look Press

Немало вопросов к угледобывающим компаниям высказывают и экологи. Например, неоднократно СМИ рассказывали о неблагополучной обстановке и «чёрном снеге» в ряде городов Кемеровской области. Однако, как полагают работники, сырьё, которым богат сибирский регион, можно использовать по новому.

По словам Сергея Змазнева, трудящиеся шахт «Заречная» и «Алексиевская» предлагают образовать на их базе предприятие по глубокой переработке угля. На этой основе может быть получен широкий спектр продуктов: от электроэнергии до медицинских препаратов и космического топлива.

Наши трудовые коллективы вместе с профильными научными институтами готовы разработать детальный план создания нового производства на базе обанкроченных шахт. Для этого всё есть: техническое оснащение, запасы угля, собственный железнодорожный тупик, кадры, — уверен шахтёр.

По его мнению, глубокая переработка угля, например, в Китае является одним из приоритетов в промышленности. В 2008 году там построен завод по прямому сжижению топлива мощностью более 24 тысяч баррелей топлива в сутки. Причем, это экологически чистое и почти безотходное производство.

Мы предлагаем рассмотреть возможность строительства подобного производства на базе полысаевских шахт. Это позволит сохранит город и градообразующие предприятия, обеспечит регион «чистым» топливом, снимет зависимость шахт от стоимости угля на мировых рынках, — добавляет шахтёр.

Отреагируют ли на эти предложения власти — остаётся под вопросом. NEWS.ru направил запрос в администрацию Кемеровской области, интересуясь у чиновников, как они собираются (и собираются ли) спасать одну из главных промышленных отраслей региона и возможно ли повторение массовых шахтёрских протестов двадцатилетней давности. Но там не смогли оперативно ответить редакции.

В одном из ответов главы департамента угольной промышленности Олега Токарева активисту Росуглепрофа Вадиму Федину на этот счёт говорится, что властями региона во исполненные решения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и совещания в Минэнерго России подготовлен план-график «по предоставлению дополнительных вагонов для вывоза угля с соответствующим направлением вырученных средств на поэтапное погашение задолженности по заработной плате работникам». Также чиновник заверил, что обстановка на обанкроченных предприятиях «находится на постоянном контроле в администрации правительства Кузбасса».