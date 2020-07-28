Ещё прошедшей весной большие стройки в отдалённых регионах России превратились в очаги заражения COVID-19. Туда стекается со всей страны большое количество людей, которые живут вместе на маленькой территории. Зачастую компании очень неохотно разбираются с проблемой, и рабочим приходится жаловаться публично, это не всегда проходит без последствий. О том, что происходит на этих объектах сейчас — в материале NEWS.ru.

«Арктик СПГ — 2» — проект компании «НОВАТЭК», для реализации которого в Кольском заливе в Мурманской области возводят Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. NEWS.ru уже писал о проблемах, на которые рабочие проекта «Арктик СПГ — 2» жаловались. Тогда стройка стала очагом заражения коронавирусом, как и некоторые другие большие проекты, где строительство ведётся вахтовым методом.

Рабочие говорили, что у них на объекте было порядка 1900 заразившихся COVID-19, при этом общее число сотрудников составляло четыре тысячи. По их словам, заболевших отказывались лечить, не расселяли больных и здоровых по разным помещениям, тех же, чьё состояние ухудшалось, не могли вовремя доставить в больницу. Ситуация привлекла так много шума, что о ней публично был вынужден высказаться губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Из разговора с несколькими бывшими и нынешними рабочими этой стройки NEWS.ru стало известно, что в июне оттуда были якобы уволены люди, жаловавшиеся начальству и прессе на перечисленные выше нарушения правил безопасности.

Меня уволили в июне. Официально из-за того, что было сокращение, что якобы не было новой работы. Однако неофициально реальная причина была в том, что я общался со СМИ и рассказал, как всё было на вахте, и был одним из тех, кто публично был недоволен ситуацией. Вместе со мной уволили и других недовольных. Об этом мне рассказала девушка из отдела кадров, когда звонила и говорила, что меня сокращают, — рассказал один из собеседников нашего издания.

Каким образом были вычислены и выбраны те люди, которых нужно уволить, до конца непонятно. Самая популярная версия — кто-то, кто состоял в общей «протестной» группе в WhatsApp, сдал своих товарищей.

НОВАТЭК/facebook.com

Ранее жаловавшиеся на условия труда рабочие опасались за свои зарплаты. Как уже писал NEWS.ru, сначала строителям говорили, что пока они на «самокарантине», платить им будут в полном объёме. Позже — что могут перевести на больничный, и оплата будет, соответственно, меньше. Уволенные рабочие жаловались, что им так в итоге и не заплатили столько, сколько на самом деле были должны, по их мнению.

Подчеркнём, что не все герои прошлой публикации были отстранены от работы. Более того, оставшиеся рассказали, что на стройке стали больше уделять внимания охране труда. В частности, вновь прибывшим измеряют температуру и делают тесты. В случае чего их отправляют на карантин.

В подрядной организации «Велесстрой-монтаж» NEWS.ru сообщили, что не могут дать развёрнутый комментарий без полных имён уволенных рабочих, так как без этой информации нельзя сделать проверку.

Где гарантия, что эти люди действительно работали у нас?, — спросили в компании.

В «Велесстрое» пояснили, что на стройке также трудятся субподрядные организации и за увольнения могут нести ответственность они. Обвинения в «расправе» над недовольными в компании назвали абсурдными. Однако рабочие передавать свои полные имена не захотели.

В компании «НОВАТЭК» не смогли ответить на запрос к моменту публикации материала. Добавим, все те уволенные, с кем поговорил NEWS.ru, устроились на другие вахты.

Тем временем вахты продолжают оставаться очагами заражения COVID-19. Так, в Мотыгинском районе на золотодобывающем руднике 27 июля было объявлено о вспышке коронавируса. Как пишут журналисты, массовое заражение случилось на Васильевском руднике. Сначала вирус выявили у 56 вахтовиков. далее было зарегистрировано ещё 40 случаев. По данным СМИ, в настоящее время на руднике проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия. Пока ничего не известно о состоянии заболевших.

Вспышка произошла также на вахте подрядчика «Газпрома» — «ГазЭнергоСтроя» в Новом Уренгое. В компании, которая занимается промышленным строительством, работает пять тысяч человек, на объектах трудится около трёх тысяч, заразились 250. В «ГазЭнергоСтрое» заявили , что с болезнью уже справились, а тяжёлых случаев и смертей не было.

«Томскнефтехиму» (СИБУР) пришлось изменить режим работы на вахтовый из-за COVID-19.

С апреля, когда ситуация стала развиваться более критично, мы ввели вахтовые режимы на предприятии, перевели все производства на работу в закрытом периоде. Каждые две недели персонал, который заезжал на вахту, проходил тестирование за счёт компании, обсервацию до получения результатов, а потом заезжал на территорию, где выполнял задачи. На сегодняшний день у нас седьмая вахта идёт. Сейчас как раз идёт перевахтовка, люди сдают тесты и заезжают, — сообщил генеральный директор «Томскнефтехима» Андрей Кугаевский.

Он добавил, что за весь период пандемии на предприятии были выявлены единичные случаи заражения. При этом сотрудники с положительным результатом были своевременно изолированы.

vk.com/siburtnhk

А вот подрядчики СИБУРа в Тобольске пожаловались на то, что их вахту закрыли на «самоизоляцию», а работникам заявили, что им теперь запрещено возвращаться домой. При этом компания организовала их проживание в плацкартном вагоне на территории предприятия.

После того как при тестировании наличие коронавируса показали более трёх тысяч тестов, сданных сотрудниками Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождении в Якутии, работы там были приостановлены . Только в первые числа мая с месторождения для прохождения обсервации за пределами республики было вывезено 1100 человек. Глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что на Чаянде находится примерно 10,5 тысяч работников. В мае Минздрав сообщил, что тестирование на COVID-19 прошли на месторождении около 10 тысяч человек. Примерно у трети тесты были положительными. Тогда рабочие провели там стихийный митинг. Они требовали отвезти их домой, возмущались условиями быта и питанием — как они говорили, их «кормят комбикормом». Ситуация была нормализована с помощью других регионов — в июле руководство «Газпрома» поблагодарило главу Бурятии за оказание помощи в эвакуации вахтового персонала из Якутии.

Похожим образом ситуация с вахтами складывается и за границей. Так, в Казахстане рабочие «Бузачи Оперейтинг Лтд» с месторождения Северные Бузачи публично пожаловались на своих работодателей. Трудящиеся с подтверждённым диагнозом отказались уезжать домой. Компанией было принято решение разместить вахтовиков в центре апробации в Актау. Часть работников самоизолировалась дома, часть — осталась на месторождении в изолированном общежитии.