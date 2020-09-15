Посольство раздора: экс-сотрудница дипмиссии Швейцарии попала под следствие

Неприятности героини этой истории Натальи П. началась в марте 2019 года, когда она была вынуждена уволиться из посольства Швейцарии, где проработала 17 лет. NEWS.ru уже писал о харассменте, с которым Наталья якобы столкнулась во время работы с последним послом по имени Ив Россье, и который, по утверждению женщины стал главной причиной её увольнения. Сейчас женщина стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве: по версии следствия, на протяжении десяти лет незаконно пользовалась предоставляемой посольством медицинской страховкой. Сумма ущерба оценивается в один миллион рублей. NEWS.ru разбирался в ситуации.

25 августа 2020 года Хамовнический суд отправил Наталью П. под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 статьи 159 УК), под которым она пробудет как минимум до 24 октября. Адвокат Натальи уже подала апелляционную жалобу, но дата ещё не назначена. Следователи утверждают, что женщина в период с 2009 по 2019 год незаконно пользовалась медицинской страховкой, которую предоставляло посольство.

По мнению подруги Натальи Татьяны Малышевой, которая присутствовала в качестве понятой на обыске и посещала суд об избрании меры пресечения (самой обвиняемой по условиям меры пресечения запрещено общаться со СМИ и посторонними лицами), уголовное дело — попытка посольства заставить женщину отказаться от своих исковых требований. Женщина через суд пыталась добиться выплат по зарплате, которые, как утверждала она, задолжал ей бывший работодатель. Однако сначала Басманный суд, а затем и Мосгорсуд не удовлетворили иск женщины, сославшись на иммунитет диппредставительства: согласно Венской конвенции, которую подписала наша страна, посольство защищено от уголовного преследования и гражданских претензий государства пребывания.

Адвокат Натальи по гражданским искам Елена Вышегородцева утверждает, что в общей сложности посольство задолжало её доверительнице более 5 млн рублей. В эту сумму входит зарплата за последний месяц работы, компенсация за отпуск и переработки, а также пенсионные накопления, вычитавшиеся из зарплаты 17 лет работы на Швейцарию. Большую часть задолженности, говорит Вышегородцева, составляет именно последний пункт. В течение всего времени работы на определенный счет сотрудника посольства в пенсионном фонде Швейцарии каждый месяц поступает 10% от ежемесячной зарплаты. После увольнения посольство обязано выплатить накопившиеся на счёте средства, но в случае с Натальей этого сделано не было.

Адвокат объяснила, почему они не согласны с решением суда. По её словам, в применении иммунитета есть ограничения: он не распространяется на трудовые споры, что закреплено ФЗ 297 от 3.11.2015 г. Важно, что между посольством и Натальей были именно прямые трудовые отношения и договор подчинялся российскому законодательству, женщина платила налоги в России. Минюст Швейцарии ответил Наталье, что трудовой спор должен рассматриваться в российском суде. Диппредставительство однако утверждает, что рабочие обязанности Натальи включали в себя властные полномочия, следовательно, были защищены иммунитетом. Это заявление прямо противоречит практике судов самой Швейцарии и ЕСПЧ, где за переводчиками и ассистентами никак не могут признаны суверенные властные полномочия, резюмирует Вышегородцева.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суть обвинения состоит в следующем: Наталья П. использовала страховку ненадлежащим образом. По правилам посольства, сотрудник, обратившись в клинику должен сначала сам заплатить за услугу, а потом принести в бухгалтерию соответствующую справку и попросить компенсировать до 90% медицинские трат. Следствие считает, что вина Натальи в том, что справки были неправильной формы. Между тем за десять лет медицинских услуг накапало на один миллион рублей.

Они считают, что она вообще не ходила получать медицинскую услугу, а просто получала липовые справки о том, что где-то лечилась. Это якобы всё продолжалось десять лет — с 2009 по 2019 год, — рассказывает подруга Татьяна.

Малышева утверждает, что посольство предлагало Наталье сделку ещё в августе 2019 года: подписать документы об отказе от претензий на выплаты и прекратить жаловаться в Швейцарию, в обмен предлагая прекратить ее преследовать, звонить работодателям и дать спокойно жить, но Наталья от сделки отказалась.

Адвокат посольства Швейцарской Конфедерации Александр Рудяков говорит, что зарплата бывшей сотруднице была выплачена в полном объеме, а также считает заявления Натальи о давлении на неё со стороны посольства «лживыми и абсурдными».

Напротив, именно Наталья П. предпринимала множественные попытки по оказанию давления на Посольство Швейцарской Конфедерации с тем, чтобы Посольство отказалось от взыскания денежных средств, похищенных у него в течение многих лет. Александр Рудяков адвокат посольства Швейцарии адвокат посольства Швейцарии

По его словам, давление на посольство оказывалось посредством обвинений посла Ива Россье в харассменте: женщина писала многочисленные обращения в федеральные органы Швейцарии. Однако, утверждает Рудяков, эти обвинения оказались клеветой. В частности, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарской Конфедерации провел проверку по факту выдвинутых Натальей П. обвинений, в ходе которой эти обвинения не нашли никакого подтверждения.

3 октября 2019 года суд района Заане в кантоне Фрибург (Швейцария) запретил Наталье П. распространять клеветнические измышления в отношении господина Посла и обязал ее удалить размещенные ранее клеветнические публикации, - добавляет адвокат.

Также Рудяков пояснил, что пенсионные накопления на швейцарском счету есть далеко не у всех сотрудников посольства. Такие условия обсуждаются индивидуально в зависимости от статуса работника.

Защитник Натальи в уголовном процессе Юлия Линдегрин отказалась разговаривать с NEWS.ru, а также отказалась предоставить какие-либо документы о деле против своей подзащитной.

Дело было возбуждено ещё в ноябре 2019 года по факту преступления, очень долго в нём не было обвиняемого. В нашем прошлом тексте Наталья рассказывала, что её несколько раз вызывали на опросы в полицию, но дело дальше никуда не шло. Татьяна рассказывает, что активные действия велись прошлой осенью, потом было затишье, и впервые после перерыва Наталья пошла на допрос в августе 2020 года и тогда же была задержана.

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