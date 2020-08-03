В России во время пандемии COVID-19 начали особенно активно задерживать и судить за проведение одиночных пикетов. При этом власти ссылаются на запрет массовых мероприятий в период карантина, который тем не менее не мешает проводить другие коллективные действа вроде спортивных марафонов. Эксперты опасаются, что на самом деле запреты на этот — казалось бы последний оказавшийся вне чёткой регламентации — вид протеста хотят продлить и на время после так называемого «карантина». Особенно эта ситуация заметна в Москве.

26 мая журналист и муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар вышел с плакатом в поддержку арестованного создателя интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Депутата задержали, а вместе с ним — других участников акции, которые также вышли, чтобы постоять в одиночных пикетах. Позже Тверской районный суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток.

Илья Азар Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поддержку своего коллеги стали выходить на улицы и вставать в одиночные пикеты другие журналисты и просто сочувствующие ему жители столицы. Как правило их также задерживали и доставляли в отделы полиции, правда многих отпускали без протокола, но кого-то — нет. Похожая картина повторялась и при следующих акциях — в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, Ивана Сафронова и других. В итоге Азар создал проект «Пикетмэн», где собирают деньги на оплату штрафов одиночным пикетчикам.

Одиночные пикеты в Москве разгоняются так, будто это массовые беспорядки...Практически всем пикетчикам выносят штраф (10-20 тысяч рублей), а при повторном нарушении отправляют их либо под арест (максимум на 30 суток, обычно на 15-20), либо штрафуют на 200-300 тысяч рублей. Сейчас выйти в одиночный пикет даже опаснее, чем прийти на несогласованную массовую акцию. В нынешних условиях каждый одиночный пикетчик — это супергерой, это Пикетмэн или Пикетвумэн. Власти решили под шумок окончательно уничтожить свободу собраний и свободу публичного выражения мнения, поэтому мне кажется важным поддержать людей, выходящих в одиночные пикеты и готовых рискнуть своей свободой или благосостоянием ради общества, ради солидарности с политическими заключенными, — говорится на сайте проекта.

В сообщении речь идёт о том, что власти объясняют разгоны одиночных пикетов пандемией коронавируса и объявленным из-за неё запретом на массовые мероприятия. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, которая делала запрос в правоохранительные органы. Из полученных ответов она узнала, что «одиночный пикет приравнивается сегодня к публичному мероприятию, потому что рядом с одиночным пикетом собираются журналисты, прохожие, и в период пандемии это несёт угрозу жизни и здоровью людей, которые собираются рядом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Илья Азар объяснил NEWS.ru, почему опасается, что после отмены карантина разгон одиночных пикетов не прекратится.

Это что называется наведение тени на плетень. Когда меня задержали 26 мая, выдали два протокола: нарушение самоизоляции и 20.2 (административная статья «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — NEWS.ru). Если бы мне и другим выдавали только протокол за нарушения самоизоляции, я бы ещё мог согласиться. Мы также видим, что публичные мероприятия уже спокойно проходят. Например, недавно состоялся марафон. Также начинают открываться кинотеатры. Получается массовый забег — можно, а одиночный пикет, где априори люди выдерживают дистанцию — нельзя. Это просто смешно Илья Азар журналист журналист

Действительно, 2 августа в столице прошёл забег в котором приняло участие 16 тысяч человек. 5 августа ожидаются массовые гулянья, посвященные дню города. Эпидемиолог Василий Власов, комментируя для СМИ проведение марафона заявил, что оно «конечно даст толчок к распространению инфекции».

То что московские власти сейчас проводят марафон — это преступление против защиты людей. Явным образом люди наслаждаются близостью друг к другу. Это очень заразительно. После проведения такого забега нужно быть лунатиком, чтобы отказать себе в удовольствии пойти пожарить шашлыки, — сказал Власов.

По мнению Азара, происходящее противоречит позиции Верховного суда России. Он обращает внимание на то, что теперь, когда поучаствовать в одиночном пикете хотят несколько человек и они стоят, дожидаясь своей очереди, их задерживают и выписывают протоколы по всё той же статье 20.2 КоАП РФ, хотя раньше она применялась только к несогласованным акциям. В протоколах пишут, что на самом деле, это скрытая форма массовых мероприятий. Верховный суд же разъяснял, что статья может применяться к одиночным пикетам, только если они проходят в одно время в разных местах, добавил депутат.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако в протоколах задержанных указывалось , что, так как пикеты были объединены общей идеей, их можно считать за одно мероприятие, которое, в свою очередь, требует согласования. При этом сотрудники правоохранительных органов ссылались на то же разъяснение Верховного суда.

Запрет на пикеты — удар по последней возможности россиянина свободно высказать свою точку зрения, так как всё остальное — митинги, демонстрации и прочее согласовываются только, когда власти самой это нужно. Даже в фейсбуке можно получить срок за высказывание своей позиции, — высказывает опасения Азар.

Как рассказал депутат, его проекту пожертвовали примерно 350 тысяч рублей за те полнедели, что он существует. По его словам, потребность в таком проекте была уже давно.

Боюсь, как бы не навсегда. Об этом даже думать не хочется. В таком случае, собрать денег для всех мы не сможем, — добавляет Азар. — Учитывая, что, по данным ОВД-инфо, в этом году было задержано на одиночных пикетах уже 269 человек, «Пикетмэн» будет существовать дольше и пытаться собрать больше. Особенно с учётом того, что многим сейчас грозит восьмая часть статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий — прим. NEWS.ru), а по ней назначают 150-300 тысяч штрафа.

Политолог Екатерина Шульман в беседе с NEWS.ru высказала точку зрения, что задержания пикетчиков имеет цель заставить замолчать самых активных протестующих. При этом власть сама рождает парадокс не в свою пользу.

Люди время от времени хотят что-то сказать и быть услышанными. При этом это нужно делать так, чтобы не было конфликтов. С этой точки зрения одиночный пикет — идеальный вариант. Зачем против них бороться — не совсем понятно. Более того, получается не очень хорошая ситуация, когда одиночные пикеты не согласовываются, но при этом, как показывает пример Хабаровска, Коми и других, когда люди массово выходят, их никто не останавливает и, на самом деле, не может остановить. Да, проводят одиночные репрессии против организаторов, но, тем не менее, подавляющие число участников массовых протестов приходят и уходят без вреда. Это наводит на дурные мысли: если уж выходить, то массово и без согласования. Получается, что наиболее мирный и не нарушающий городскую жизнь вид выражения позиции — одиночный пикет — криминализируется, а самый «мешающий» вид (как минимум, проезду машин), легализуется. Получается бессмыслица. Так бывает, когда из-за желания все заасфальтировать рушится правовая рамка, первоначальная цель которой — сделать максимально безопасным выражение своей политической позиции. Екатерина Шульман политолог политолог

В мэрии Москвы не смогли ответить на вопросы NEWS.ru к моменту публикации статьи.