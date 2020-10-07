Обитель истязателей: по версии СК, в Среднеуральском монастыре мучали детей

Следственный комитет завёл уголовное дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре, а также в связи с халатностью, допущенной «должностными лицами органов системы профилактики». Конкретных фигурантов пока нет. NEWS.ru выяснил подробности случившегося в вотчине скандального бывшего схиигумена Сергия, от которого открестилась РПЦ.

Возбуждение уголовного дела стало своеобразным ответом на обращение журналистки и экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак, а также режиссёра Сергея Ерженкова, которые снимали фильм о положении детей в Среднеуральском монастыре. На съёмочную группу напали прямо в обители, Ерженкову даже сломали руку. В июле 2020 года пострадавшие написали открытое обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова, председателя СК Александра Бастрыкина и уполномоченного по правам детей при президенте Анны Кузнецовой.

Как считают следователи, преступления на территории монастыря совершались с 2004 по 2019 год. Потерпевшими признаны семеро детей, которые якобы подвергались побоям и «иным насильственным действиям».

Действуя умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям. Противоправные действия в отношении четверых детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей, что стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей, — сказано в сообщении СК.

По словам Ксении Собчак, в её фильме «Монастырь особого назначения» отражены многочисленные преступления против детей, в том числе истязания, вовлечение в употребление наркотиков, заражение ВИЧ-инфекцией, угроза убийством. Однако в итоге дело завели только по двум статьям: «Истязания заведомо несовершеннолетних» (пункты «а», «г» части 2 статьи 117 УК) и «Халатность» — в отношении «должностных лиц органов системы профилактики» (часть 1 статьи 293 УК).

Кто именно проявил халатность, из релиза понятно не до конца. Старший помощник руководителя управления СК России по Свердловской области Александр Шульга говорит, что формулировка такая размытая, «потому что в ситуации нужно разбираться».

Почему даём размыто, потому что нужно в ситуации разбираться, и пока рано говорить о конкретной ответственности, поэтому и написали пока так обтекаемо, — объяснил он.

На вопрос корреспондента NEWS.ru, можно ли говорить о том, что речь идёт о различных органах, ответственных за контроль за детьми, Шульга ответил утвердительно.

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Собчак и Ерженкова, комментирует эту информацию осторожно. По его словам, заявители ещё не видели само постановление о возбуждении дела и могут ссылаться лишь на релиз СК.

Установление лиц ещё предстоит следствию. Возбуждение дела по факту преступления — это чисто формальная сторона первоначального этапа следствия. Как правило, сейчас возбуждаются по факту обнаружения признаков преступления. Сергей Бадамшин адвокат адвокат

sverdlovsk.sledcom.ru

Юрист не смог уточнить, о каких именно детях идёт речь в сообщении следователей, сказав, что не может комментировать вопросы касательно несовершеннолетних.

NEWS.ru пообщался с уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области Игорем Мороковым. Он рассказал, что уже давно знаком со Среднеуральским монастырём. В 2014 году в аппарат детского омбудсмена поступило обращение касательно обители, но, по словам Морокова, информация не касалась ситуации с детьми.

Но тем не менее мы выехали и посмотрели условия проживания детей, условия их учёбы вместе с Минобразования. Были у нас некоторые замечания по оснащению учебных аудиторий, но они не кризисного характера, текущие. Игорь Мороков уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области

После этого, утверждает правозащитник, обращений не поступало ни от детей, ни от родителей. Но аппарат уполномоченного продолжал контактировать с проживающими в монастыре малолетними воспитанниками, их родителями и куратором культового объекта матушкой Варварой. Мороков уверен, что причин обращаться в правоохранительные органы за всё это время не было. Однако уполномоченный считает возбуждение уголовного дела правильным шагом.

Если говорить о фильме Ксении Собчак, то там речь идёт о событиях 2009–2010 годов. А о каких-то свежих фактах в этом фильме не было рассказано. Тем не менее проводилась доследственная проверка, видимо, есть необходимость, это право коллег. Когда возбуждается дело, то полномочия у следователей с точки зрения широты использования методов дознания шире. Я думаю, правильно поступили коллеги из СК, потому что надо установить истину. Ведь уголовное дело — это не всегда обвинительный приговор, но и отказ в возбуждении уголовного дела. Это важно — расставить все точки над «i» и понять: было, не было? — говорит Игорь Мороков.

По его словам, в последний раз в качестве уполномоченного он встречался с проживающими в монастыре детьми и их родителями летом 2020 года.

Мы сами выезжали туда по своей инициативе, встречались с матушкой, встречались с детьми. Последняя встреча была во время доследственной проверки, летом 2020 года. У родителей были вопросы по поводу её проведения. Честно, я давно уже работаю в системе детства, и если бы хоть малейший намёк был, что там плохо, сразу же от меня ушла бы информация в правоохранительные органы, — заявляет уполномоченный.

Пресс-служба Министерства социальной политики Свердловской области на момент публикации материала не ответила на запросы NEWS.ru.

В августе стало известно, что в Среднеуральском женском монастыре умерла пятнадцатилетняя девочка. Она проживала на территории обители. Причиной гибели подростка было названо тяжёлое заболевание.

Одним из основателей Среднеуральского женского монастыря является отец Сергий (Николай Романов). Он — один из самых скандальных клириков, 13 лет отсидевший за убийство, уверовавший в Бога и теперь имеющий тысячи последователей. Романов отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду и отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём и отстранил настоятельницу игуменью Варвару. На защиту опального священнослужителя поспешили казаки и представители клерикального сообщества. На данный момент Романов лишён сана, однако продолжает проповедовать.