Известный теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв создал канал на YouTube «Соловьев Live» в марте 2020 года. За два месяца он смог набрать 146 тысяч подписчиков. Передача быстро получила известность из-за громких и скандальных высказываний ведущего и конфликтов с оппозиционерами, многие из которых, в первую очередь, Алексей Навальный, давно и прочно закрепились в Интернете.

Общая схема эфира Владимира Соловьёва выглядит следующим образом: небольшая и неяркая студия, стол, где журналист сидит за микрофоном. Он или долго вещает на какую-то тему, либо беседует с гостями. Время от времени Соловьёв срывается на резкую, очень эмоциональную тираду, которые уже получили популярность в Сети. Подомный эмоциональный (и негативный) отклик у известного охранителя вызывают, в основном, оппозиционеры.

Антураж студии, подача, стиль Соловьёва — всё это если не калька, то явная попытка подражать популярному американскому блогеру Алексу Джонсу, уверен сотрудник одного из федеральных каналов. Эксперт, пожелавший остаться анонимным, считает, что параллели налицо.

Джонс постоянно, почти 24 часа находится в эфире. Соловьёва в эфире тоже очень много. Такая же суперэмоциональная подача, конспирология и желтуха. Это очень интересно людям, — уверен сотрудник федерального канала.

Алекс Джонс — популярный ведущий условно правого, республиканского толка. Условно, так как в первую очередь он известен любовью к конспирологическим теориям (например, верит в то, что американцы не высаживались на Луну и что правительство США организовало теракт 11 сентября) и позиционирует себя как борец с истеблишментом. Это, впрочем, не мешает ему, к примеру, поддерживать американского лидера Дональда Трампа. Свою критику он направляет в основном на левых и демократов. Джонс также отличается крайне эмоциональной подачей материала, часто просто долго кричит в микрофон. Он также, как и Соловьёв, сидит в студии с микрофоном, где его снимают с нескольких ракурсов.

Пытаться скопировать Джонса достаточно логично — Соловьёв работает на похожую по взглядам консервативную аудиторию, а передача американского блогера InfoWars была чрезвычайно популярна. Настолько, что в итоге компания Apple удалила из своих приложений сотни подкастов Джонса. В заявлении компании сказано, что она не потерпит разжигания ненависти в публикациях на своих сайтах. По этим же причинам страницу InfoWars заблокировал Facebook.

ВГТРК — консервативен, так как их гендиректор Олег Добродеев — монархист. Константина Сёмина — левого журналиста — он держал при себе, так как придерживается принципа, что врагов нужно держать близко. Консервативные эманации проходят через весь канал, насколько мне известно. ВГТРК действительно несколько копирует стилистику американских телеканалов, в частности, республиканского Fox News. В том числе в том, что поддерживает президента (Fox делает это, если президент от соответствующей партии. — NEWS.ru) и «топит» за неолиберальный курс. А вот Джонс — это другое. Он не работает на телеканале и вообще контркультурный персонаж, который против истеблишмента, — считает сотрудник одного из федеральных каналов.

Алекс Джонс Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Стоит отметить, что даже одна такая особенность передач Джонса, как конспирология, в эфирах Соловьёва присутствует . В частности, в этом качестве «лямку тянет» доктор Александр Мясников, о высказываниях которого про коронавирус мы уже писали.

Этот проект Соловьёва — это не ресурс ВГТРК, это его личная инициатива. В этих же стенах он ведёт шоу для радио. Студию радиостанции он покинул и теперь ведет своё шоу на своей студии. Вероятнее всего это «его продакшн». Возможно, на ВГТРК это как-то проспонсировали, но не более. Сколько у него там? Две-три камеры? Своё помещение и два редактора? Не очень много людей нужно, к тому же он очень обеспеченный человек, — считает источник с федерального канала.

Сам Соловьёв в беседе с NEWS.ru заявил, что его формат скорее в традициях Раша Лимбо — более мейнстримного республиканского радиоведущего.

Я столько лет работаю в разных телевизионных форматах, что, не то что не искал никакого вдохновения, а просто перенёс свой радийный формат на YouTube и добавил камеры. Лимбо начал делать подобного рода передачи лет за 20 до Алекса Джонса точно. У нас картинка была вторична. Она появилась в результате наших собственных экспериментов. Не так много, что можно придумать. Не было никакой неообходимости смотреть по сторонам. Да я и не смотрел, что там ещё выходило в этот момент. Важно, как ты оживляешь формат и что туда привносишь. По большому счёту форматы сейчас обновляются только за счёт автора. Владимир Соловьев журналист журналист

Соловьёв не первый, кто пришёл из государственных медиа на YouTube. Несколько лет назад о себе вновь ярко заявил Сергей Дружко, производством передачи которого занимались люди из LifeNews. Однако со временем его проект затух.

В каждом шоу есть «волчок», который крутится весь срок годности. Если срок небольшой, то «волчок» надоедает и шоу больше не смотрят. Знают уже, чего ожидать. Раньше можно было в течение многих лет смотреть «Большие гонки», «Поле чудес». У нового более молодого поколения другие принципы и им уже неинтересно, — говорит эксперт с федерального канала.

Он добавляет, что у формата Соловьёва-Джонса в этом смысле больше шансов.

YouTube, прежде всего, высчитывает постоянство публикации материала. С этим у Соловьёва всё хорошо. Аккумулировать озлобленных людей и предлагать им такой продукт он умеет отлично. Скоро он будет иметь успех. У него были на радио огромные рейтинги, а когда его телепередачу выкладывают на YouTube, её смотрят сотни тысяч и даже миллионы. Оставим за рамками вопросы о том, что могло быть накручено. Странно было бы недооценивать популярность такого формата в России, — уверен сотрудник федерального канала.

Сам Владимир Соловьёв уверен, что сейчас популярность и живучесть передач зависит от сноровки ведущего, а не от формата.

Сейчас, во время коронавируса, все кому ни лень стали делать интервью. Где только можно — на YouTube, в Instagram и так далее. Ну и что? От этого интервьюеров больше не стало. Все уже давно друг с другом переообщались. Всё равно довольно скучно. Нужно большее. Нужно уметь готовиться, понимать тему. Просто говорить недостаточно, — уверен ведущий.

Владимир Соловьёв Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, разошлись во мнении с представителями российского телевидения по вопросу перспективы копирования успешных американских политических программ.

Новости сморят на каналах EuroNews и «Москва 24». Нормальный человек не будет смотреть ни Соловьёва, ни ВГТРК. Почему копируют форматы американские? А что прикажете им делать? Заново изобретать велосипед? Если кто-то лучше создал формат, почему бы его не скопировать? Формат — это же форма, содержанием-то мы увы наполняем своим. Все форматы у кого-то перенимают. У нас единственный человек, который писал и пишет свои форматы, — Наташа Никонова, продюсер Первого канала. Все передачи там, начиная с «малаховских», — это всё она. Вера Цветкова телеобозреватель телеобозреватель

Журналист Владимир Познер не согласен, что существует строгое деление форматов по странам.

Я не считаю что есть американский формат, русский формат, французский формат, немецкий. То телевидение, которое я видел, а я видел много, оно очень похоже. Нельзя сказать — а это сразу понятно — это французский формат, это не так. Вообще придумать новый формат — чрезвычайно сложная вещь. «Что? Где? Когда?», «КВН» — это наша придумка, и нигде такого больше не было. Всё остальное уже существовало, потому что наше телевидение было не первым. Я хоть и не поклонник Соловьёва, но винить его, что он кого-то копирует, я не считаю правильным. У него своя манера ведения программы. Владимир Познер известный журналист известный журналист

Наконец, телекритик Юрий Богомолов уверен, что главный вопрос — наполнение передачи, а не формат.

Копирование — это не самая большая прореха в работе российского телевидения. Дело в том, чем они наполняют эти форматы. Как правило враньём, передёргиванием и лицемерием. Так что проблема в содержании контента, а не в копировании. Юрий Богомолов телекритик телекритик