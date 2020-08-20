Мусор для Чемезова: зачем Ростех хочет перерабатывать медицинские отходы

Госкорпорация «Ростех» предложила Минпромторгу наделить свою дочернюю компанию «Росхимзащита» статусом «федерального оператора по утилизации медицинских отходов, изделий и оборудования». Учитывая большой объём выбрасываемых средств защиты в условиях пандемии, предлагаемая схема может стать для госчиновников весьма прибыльным бизнесом. Своеобразной пилотной территорией должна стать Московская область. Её законодательно предложили «отдать» другой «дочке» Сергея Чемезова — компании «РТ-инвест», которая будет на протяжении 15 лет управлять работами с медицинским и биологическим вторсырьём в регионе. Подмосковный эксперимент, по некоторым данным, уже одобрил президент Владимир Путин. NEWS.ru решил выяснить, готова ли государственная структура, встретившая отпор чиновников и бизнеса в вопросах, связанных с промышленным вторсырьём, к реализации другого проекта.

Детище президентского однофамильца

Заместитель гендиректора Ростеха Максим Выборных направил 12 августа обращение первому замминистра промышленности и торговли Сергею Цыбу, в котором фактически предложил сделать монополистом в области работы с медицинскими отходами зарегистрированное в Тамбове АО «Корпорация "Росхимзащита"». В документе указывается, что пандемия коронавируса «создаёт риск возникновения дефицита мощностей по утилизации средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и оборудования». Аналогичная ситуация, как подчёркивается в письме, сложилась в Ухани, откуда началась эпидемия SARS-CoV-2, «где объём медицинских отходов резко увеличился до 200 тонн в день», а единственное в данном населённом пункте профильное предприятие «способно за сутки переработать не более 50 тонн отходов».

В настоящее время на территории РФ ежемесячно используется и требует утилизации порядка 900 млн медицинских масок. Кроме того, в условиях распространения смертельной инфекции утилизации подлежат множество других медицинских изделий и оборудования, а также устаревшие СИЗ, которые хранятся на складах. При этом отсутствие в настоящее время единой структуры, отвечающей за цепочку сбора и уничтожения использованных средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и оборудования, создаёт масштабную практику незаконного вывоза этих отходов на полигоны твёрдых коммунальных отходов, — пишет Выборных Цыбу.

Также топ-менеджер Ростеха указывает замминистра, что «в условиях пандемии целесообразно принять дополнительные нормативно-правовые меры контроля в сфере утилизации медицинских отходов, изделий и оборудования, формирования общероссийской территориальной схемы их утилизации, что позволит сформировать текущие потребности и спрогнозировать возможные скачки спроса на данные услуги».

Данный проект может быть реализован государственной корпорацией "Ростех" на базе головной организации холдинговой компании «АО Корпорация "Росхимзащита"»​ путём присвоения ей статуса федерального оператора по утилизации медицинских отходов, изделий и оборудования, — резюмирует Максим Выборных.

Корпорация «Росхимзащита» была образована в январе 2006 года на базе ФГУП «Тамбовский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский химический институт». До 2015 года директором компании (а до этого — её предшественника) был Борис Путин. В настоящее время, как указано на сайте компании, в неё входят 10 предприятий. В начале 2004 года, как писали СМИ, в ещё не созданный на тот момент холдинг однофамильца президента должны были войти 14 предприятий химпрома и ВПК.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июне кабмин наделил АО «Корпорация "Росхимзащита"» статусом оператора закупок, хранения и доставки средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также медизделий для их последующей передачи волонтёрам, социальным и медицинским учреждениям. На это было выделено более 1 млрд рублей, на которые тамбовская компания должна закупать маски, защитные очки, лицевые экраны, шапочки, перчатки, защитные костюмы, дезинфицирующие средства и кожные антисептики.

Эти изделия, как сообщалось на сайте компании, должны передаваться конечным потребителям в соответствии с заявками Ассоциации волонтёрских центров, представленными в Минпромторг.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин наделил «Росхимзащиту» статусом координатора по обеспечению российских субъектов медицинскими масками, респираторами и перчатками, запретив оптовую и розничную продажу средств защиты иным организациям. Однако, как писал NEWS.ru, через несколько дней глава правительства отменил собственное постановление. В середине мая замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил , что «статус "Росхимзащиты" каким-то специальным документом не определён», добавив, что «это компания, которая обладает финансовым ресурсом и помогает нам централизовать поставки сырья, производство продукции, поставки продукции в регионы». Замминистра тогда же подчёркивал, что «никто сегодня не обязан работать через "Росхимзащиту"».

Что касается утилизации отходов, то, как выяснил NEWS.ru, данный вид деятельности у АО «Корпорация "Росхимзащита"» не прописан в едином государственном реестре юридических лиц. Там указано, что акционерное общество занимается производством головных защитных уборов и прочих средств защиты, а также прочих химических продуктов, не включённых в другие группировки. Кроме этого, компания может производить теплообменные устройства, оборудование для кондиционирования воздуха, фильтрования и очистки газов, а также изделия технического назначения из драгоценных металлов.

В реестре указаны и другие виды деятельности АО «Корпорация "Росхитмзащита"», также не связанные с работой с отходами: «перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами», «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» и «научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включённые в другие группировки».

По информации пресс-службы Ростеха, корпорация «Росхимзащита» участвовала в создании обеззараживающих контейнеров для утилизации масок и перчаток. Первые контейнеры установлены в Минпромторге, Минэкономразвития, Минцифразе, в башнях «Москвы-Сити» и на сочинском курорте «Роза Хутор». Кроме того, 40 таких конструкций установлено в Томске и Московской области.

Charlie Boy Criscola/flickr.com

NEWS.ru направил в пресс-службу Ростеха официальный запрос с просьбой прокомментировать данный проект, а также рассказать подробности о том, каким образом там собираются утилизировать медицинские отходы. Но в госкомпании не смогли оперативно предоставить комментарий.

Подмосковный эксперимент

В структуру Ростеха входит другая компания, которая, в отличие от «Росхимзащиты», связана с мусорной тематикой — АО «РТ-Инвест». У неё также не имеется разрешённых видов деятельности, касающихся работы с коммунальными, промышленными, биологическими или медицинскими отходами, но таковые есть у входящих в эту структуру предприятий, о которых речь пойдёт ниже.

Как следует из картотеки Госдумы, сенатор Алексей Русских внёс на рассмотрение депутатов проект закона, который предусматривает проведение эксперимента «по организации и осуществлению централизованного обращения с медицинскими и биологическими отходами в Московской области» на период с 2021-го по 2035 год. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ежегодно в Подмосковье появляется более 100 тысяч тонн медицинских отходов, а вместе с массами, поступающими из столицы, объём может превышать 300 тысяч тонн.

Из проекта закона следует, что «специализированным региональным оператором и единственным исполнителем услуг по обращению с медицинскими и биологическими отходами», который в рамках эксперимента должен будет заключить договор на оказание соответствующих услуг с «собственником медицинских и биологических отходов», является ООО «Дмитровский МПК». Основным видом деятельности этой зарегистрированной в подмосковном Дмитрове компании является работа с опасными отходами, а единственным учредителем выступает ООО «УК "Региональный Оператор"». Конечными бенефициарами последнего являются упомянутое АО «РТ-Инвест» (12,5%) и его гендиректор Андрей Шипелов (37,5%), остальные 50% принадлежат АО «Газпромбанк — Управление Активами».

Как пишет медицинский портал Vademecum, АО «РТ-Инвест» намерено инвестировать в создание «централизованной и безопасной отрасли обращения с медицинскими отходами» в Московской области более 5 млрд рублей. Общий объём инвестпрограммы составит более 180 млрд рублей.

В сфере обращения с медицинскими отходами, как напоминает издание, нет тарифного регулирования, в связи с чем неоткуда взяться и инвестициям в создание системы утилизации, что создаёт эпидемиологические и экологические риски. В публикации также говорится, что с 2008 года власти России вывели медицинские отходы из-под действия федерального закона «Об отходах производства и потребления», в связи с чем для обращения с ними не требуется лицензия.

Судя по всему, подмосковный эксперимент будет возможно провести благодаря одобрительной визе президента Владимира Путина на письме главы Ростеха Сергея Чемезова и главы региона Андрея Воробьёва, которую опубликовал анонимный Telegram-канал «Бойлерная». Авторы обращения напомнили главе государства о «проблеме эпидемиологической и экологической безопасности в сфере обращения с медицинскими отходами», которая в период пандемии «приобрела особое значение». В результате «объём медицинских отходов, образуемых в ходе медико-санитарной деятельности в РФ, вырос более чем в три раза». Исходя из этого Воробьёв и Чемезов попросили Путина одобрить проект закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению централизованного обращения с медицинскими отходами в субъекте Российской Федерации — Московской области», а также определить в качестве регионального оператора «компанию, входящую в состав АО — "РТ-Инвест"».

За создание централизованной системы работы с медицинскими отходами выступают и экологи из Greenpeace. На сайте организации проводится сбор подписей под обращением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В нём высказывается требование установки в населённых пунктах специализированных контейнеров «для сбора у населения масок, перчаток, лекарств с истёкшим сроком годности и утилизировать их как опасные отходы».

В организации ранее выступили с советами, что делать с использованными средствами индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса. Как сообщают в Greenpeace, теоретически медицинскую маску можно переработать после обезвреживания, но для этого нужно организовать пункты приёма и систему обработки, которых в России пока нет.

Если маска попадёт в окружающую среду, то разлагаться будет долго, а если она заражена вирусом, то станет ещё опаснее, — предупреждают в Greenpeace.

Экологи констатируют, что имеется два варианта в отношении того, что делать с использованными респираторами. Либо выбросить в мусорное ведро, поместив в плотно завязанный пакет. Либо отнести в лечебное учреждение, где есть централизованный сбор и утилизация медицинских отходов.

При этом в Greenpeace ранее критиковали Ростех, а именно его совместный с госкорпорациями Росатом и ВЭБ.РФ проект строительства 25 мусоросжигательных заводов, на который планируют выделить 600 млрд рублей. Экологи отмечали, что в настоящее время структура Сергея Чемезова строит ещё четыре таких предприятия в Подмосковье, где собираются вводить эксперимент с оператором обращения с медотходами, а также один в Татарстане. Как указывают «зелёные», от сжигания мусора будет образовываться токсичная зола, имеющая более высокий класс опасности. Для её захоронения придётся строить новые хранилища. Как следует из заключения государственной экологической экспертизы, утверждённого региональным Минприроды в феврале 2018 года (имеется в распоряжении редакции NEWS.ru), золу с подмосковных заводов рекомендовано увозить на полигон токсичных отходов в Томск.

По подсчётам Greenpeace, после сжигания образуется 30% золы и шлака (от массы отходов). Получается, от 30 заводов ежегодно будет образовываться 5 млн тонн токсичных отходов, — утверждают экологи.

Одним из лоббистов строительства мусоросжигательных заводов выступает упомянутый выше Андрей Шипелов — глава входящего в Ростех АО «РТ-Инвест». Учреждённое им предприятие готовится стать экспериментальным монопольным оператором по утилизации защитных масок, перчаток и прочих медицинских отходов в Московской области.

Не только маски

Критики «монополизации» рынка обращения с отходами структурами Ростеха опасаются, что российские медучреждения могут обязать работать с контрагентами, имеющими договоры, либо аффилированными с «единым оператором». Как считает представитель занимающейся переработкой фармацевтических отходов Национальной экологической компании Александр Климов, объём рынка медотходов достигает 6 млрд рублей. По его мнению, заход в эту сферу «Росхимзащиты» ликвидирует конкуренцию и приведёт к росту тарифов на вывоз и утилизацию отдельных категорий вторсырья в три – четыре раза.

Стоит напомнить, что ранее Ростех хотел стать монополистом и в области обращения с промышленными отходами III–V классов опасности, которые составляют 95% всего образующегося в России вторсырья, в том числе буровые нефтешламы, отвалы пород после добычи металлов (включая золото), строительный мусор, металлолом и многое другое. А это огромные деньги: годовой объём услуг по утилизации промотходов составляет 1,4 трлн рублей.

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Соответствующую инициативу в декабре 2019 года излагал Сергей Чемезов в обращении занимавшему тогда пост вице-премьера Алексею Гордееву. Однако в январе министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин раскритиковал эту идею, сославшись на данные Минпромторга, согласно которым более 82% компаний, работающих в области обращения с отходами, относятся к сфере малого предпринимательства. Создание федерального оператора, по мнению Кобылкина, повлечёт «негативные экономические последствия» для малых предприятий и приведёт к «ущемлению их прав по ведению предпринимательской деятельности». Как заявлял глава Минприроды, предложение Чемезова противоречит антимонопольному законодательству, а также Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года.

Однако это не помешало сенатору Николаю Журавлёву написать законопроект , который предлагает создать федеральный оператор по работе с промотходами. Его должен будет определять кабмин по предложению госкорпорации Сергея Чемезова. Также в случае, если документ примут, Ростех будет рекомендовать регуляторам тарифы на услуги этого оператора, а образующие отходы организации должны будут утилизировать их либо самостоятельно, либо по договорённости с оператором. Сам федеральный оператор должен будет привлекать региональные структуры по обращению с твёрдыми коммунальными или промышленными отходами. Против документа выступили не только в Минприроды, но и в Минэкономразвития, а также руководители металлургической отрасли и другие профильные бизнес-объединения.

Работой с более опасными отходами I и II классов опасности с начала 2020 года занимается другая структура, которая к Ростеху отношения не имеет. Речь идёт о бывшем ФГУП «РосРАО», которое теперь называется «Федеральный экологический оператор». Эта компания подчиняется Росатому.