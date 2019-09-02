https://static.news.ru/photo/7fb12e3d-d5d2-4e36-a603-b900da5e96b6_660.jpg Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Пресненский суд Москвы огласит приговор в отношении обвиняемого в экстремизме Владислава Синицы во вторник, 3 сентября.

Как передаёт корреспондент News.ru, в понедельник, 2 сентября суд приступил к рассмотрению дела по существу. Прокуратура запросила для обвиняемого максимальное наказание по второй части статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) — шесть лет лишения свободы.

На заседании прокурор огласила обвинительное заключение, согласно которому у Синицы возник умысел на возбуждение ненависти и вражды к группе лиц, после чего он опубликовал в Twitter текст, который можно воспринять как инструкцию по причинению вреда детям сотрудников правоохранительных органов.

Сам обвиняемый отказывается признавать свою вину и настаивает, что его слова были вырваны из контекста.

Пост, который следствие считает экстремистским, Владислав Синица разместил в Twitter 31 июля под псевдонимом Макс Стеклов. В записи блогер отвечает на вопрос одного из пользователей соцсети, зачем размещать в публичном доступе личные данные силовиков. Синица-Стеклов намекнул, что дети сотрудников правоохранительных органов могут быть похищены и подвергнуты пыткам.

Как сообщал News.ru, поступок Синицы осудили в Общественной палате РФ. Представитель ведомства Елена Сутормина заявила, что призывы к расправе над детьми — это «дико, аморально и не вяжется с имиджем защитников свободы слова и прав человека».