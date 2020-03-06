В феврале российская фем-активистка и журналистка Залина Маршенкулова в своих соцсетях заявила о начавшейся в её адрес травле. По словам журналистки, угрозы стали поступать после того, как она заступилась актрис, снявшихся в порноклипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Ссылки на аккаунты девушек выложил паблик «Двач», после чего личка актрис заполнилась оскорблениями и угрозами расправы и изнасилования. «Двач» Маршенкулова обвинила в том, что именно они спровоцировали травлю как девушек, так и её самой. Позже активистка написала заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело против угрожавших — некоторые из них даже не скрывали своим имена. Админ паблика в свою очередь утверждает, что травля и угрозы в адрес Залины начались не в связи с клипом Линдеманна. В причинах одного из самых громких интернет-конфликтов последних месяцев пытался разобраться NEWS.ru.

скриншот соцсети

18 февраля паблик «Двач» в соцсети «Вконтакте» выложил пост, в котором рассказал о клипе Линдеманна и о том, что в нём принимали участие российские девушки. Также в посте содержалась информация об участницах клипа — имена и фамилии, роль каждой в видеосцене, ссылки на их страницы «Вконтакте» и в Instagram. Реакция подписчиков не заставила себя ждать: девушки были буквально атакованы посланиями с угрозами и оскорблениями. Большинство, не выдержав буллинга, даже удалили свои аккаунты. И тут за девушек вступилась известная российская фем-активистка Залина Маршенкулова.

На 400 тысяч людей вот — выложены контакты девушек. На вашем любимом дваче. А вы пишете мне почему-то, а не им. Может не с фемками надо бороться? Как думаете? Ну вот им и напишите. Что же вы. Вы мне предлагаете одной сразиться с 400к фанатов двача? Или может поможете мне как-то побороть патриархат, женоненавистничество и говно в голове у них? Давайте поучим парней не ненавидеть женщин. Чем и занимается горстка фемочек, пока их травят, — написала она в своём Telegram-канале. (Орфография и пунктуация автора)

скриншот vk.com

Именно это заступничество, по словам девушки, и стало причиной травли в адрес её самой. В этом она обвиняет создателя паблика «Двач» Наримана Намазова и его подписчиков, которые писали оскорбления и угрозы как девушкам из клипа, так и лично ей. Она попросила помощи у правозащитников, по их совету обратилась в полицию — написала заявления с просьбой возбудить уголовное дело по ч.2 статьи 119 УК («угрозы убийством по мотивам ненависти») и по ч.2 статьи 128.1 УК («распространение в сети заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство»). Кроме того, девушка попросила государственной защиты себе и своим близким родственникам, так как не чувствует себя в безопасности из-за угроз.

«Двач» vs Залина

скриншот соцсети

Админ «Двача» Нариман Намазов, также известный как Абу, утверждает, что ситуация развивалась немного иначе. 19 февраля Маршенкулова написала первые посты в защиту девушек из клипа. Днём позже Намазову прислали скриншоты из чата, где девушка общалась со знакомыми и жаловалась на него. Один из пользователей предложил «поводить свиным копытом по лицу Наримана», в ответ на что мужчина в своём канале обратился к подписчикам с призывом: «Пожалуйста, попросите Залину не убивать меня за фотошоп из Интернета и расскажите, что "Двач" это не паблик на миллион человек» и оставил ссылку на её аккаунт. Именно после этого активистка начала получать сообщения с угрозами.

Параллельно с этим развивался ещё один конфликт между Маршенкуловой и «Двачом». Сообщество начало распространять старые посты из Twitter Залины, которые можно трактовать как написанные явным сторонником ультраправых идей. Сама Маршенкулова заявляла, что высказывания либо вырваны из контекста, либо и вовсе — фейки. По этой причине девушка написала второе заявление — о распространении заведомо ложной информации.

скриншот соцсети

По словам Намазова, после публикации цитат, якобы принадлежащих Маршенкуловой, ему также начали поступать угрозы, однако обращаться в органы он не собирается. Более того, мужчина заявил, что все сообщения, где он якобы угрожает активистке — фейки, нападать на неё он не собирается, более того — одобряет её обращение в полицию.

По поводу угроз, я как публичный человек, которому угрожают регулярно на протяжении многих лет, отношусь положительно к тому, что Залина обратилась в правоохранительные органы за защитой. Это единственное верное решение, но зачем она меня обвиняет в угрозах и клевещет, что это якобы «Абу с трубой караулит» или что я с родственниками собираюсь напасть на нее, я не понимаю, возможно ради хайпа? Кто ей написал угрозы — я не знаю, точно так же не знаю и кто пишет угрозы мне после нашего с ней конфликта в интернете, — пояснил он.

Намазов подчёркивает, что против любых призывов к расправе, и никогда лично не угрожал Залине.

Я в своём канале писал, что против любых угроз физической расправой, тем более девушкам и тем более беременным, очень жаль, что она не осуждает подобное в мой адрес и всячески потворствует, призывая к написанию на меня заявлений в прокуратуру и распространяя фейки где я ей якобы угрожаю, — говорит он.

Кроме того, Намазов отметил, что не опасается уголовного преследования в связи с обращением активистки в полицию по поводу распространения заведомо ложной информации — ведь лично он ничего не публиковал.

«Люди имеют моральное право осуждать»

Мужчина считает, что угрозы недопустимы ни в чей адрес, однако в то же время осуждать кого-либо законом не запрещено, и это должно остаться на личной совести каждого.

Люди имеют моральное право осуждать и высказывать свое мнение по любой теме, которая их волнует до тех пор, пока это не нарушает наше законодательство. Если людям хочется осудить девушек, снимавшихся в клипе, это их право. Лично я не вижу ничего предосудительного в клипе, мне понравился, — рассуждает он.

Кроме того, Намазов уверен, что публичные аккаунты в соцсетях или имена людей не являются персональными данными, в отличие от номера телефона, адреса и паспортных данных. Соответственно, напрашивается вывод, что «Двач», опубликовавший ссылки на страницы девушек из клипа, не несёт никакой ответственности за это.

Сейчас можно найти любой профиль человека в пару кликов, используя FindFace и Google, поэтому я удивлен претензиям к "Двачу", поскольку никакого призыва травить или угрожать девушкам не было в постах не было, — отметил он.

Админ «Двача» также призвал не сравнивать этот ресурс с движением «Мужское государство» и заявил, что «Двач» высмеивает человеческую глупость вне зависимости от половой принадлежности.

Залина пользуется поддержкой её знакомых из тусовочки и пытается продвинуть идею, что "Двач" — это где-то на уровне пабликов мужского государства или чего-то прочего, что на самом деле ложь. "Двач" всегда будет высмеивать и иронизировать любую человеческую глупость, будь то женская или мужская, — заключил он.

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков отказался отвечать на вопросы NEWS.ru, отметив при этом, что Маршенкулова «максимально мерзотный персонаж».

Я полностью поддерживаю травлю и угрозы в ее сторону! Это всё, что я могу сказать, — заявил он.

Сама Маршенкулова проигнорировала просьбу NEWS.ru прокомментировать ситуацию.

Чувство безнаказанности

Однако нам удалось пообщаться с её адвокатом — Светланой Байтуриной. Она сообщила, что ответа из полиции пока нет. Защитник объяснила, что у правоохранителей на принятие решения по заявлениям есть десять дней, которые истекают 6 марта (на момент сдачи материала решения о возбуждении уголовного дела ещё не принято — прим.ред.). Сейчас полицейские решают, есть ли состав преступления в предоставленных девушкой фактах. От этого зависит, будет ли возбуждено уголовное дело.

Там устанавливать никого не надо, я все данные предоставила, всё есть в открытом доступе. Светлана Байтурина адвокат адвокат

Адвокат добавила, что «московское дело» показывает, что не составляет труда определить, кому принадлежат те или иные слова в сети.

Всё очень быстро находили по IP-адресу, кто разместил и так далее. Было бы желание, — утверждает Байтурина.

Байтурина рассказывает, что у неё сложилось впечатление, что люди, писавшие угрозы, испытывают чувство безнаказанности. Кроме того, по её словам, в канале «Двач» есть множество материалов, в которых можно усмотреть экстремистский или полуэкстремистский состав.

Подобные высказывания, которые призывают к унижению человеческого достоинства, там не только в отношении этих девушек (снявшихся в клипе Линдеманна — прим.ред.), — утверждает адвокат.

Однако о госзащите говорить пока рано, поясняет Байтурина. Она обеспечивается только свидетелям или потерпевшим, а этот статус устанавливается в рамках уголовного дела, которое на данный момент не возбуждено. Тем не менее, подчеркнула адвокат, гражданин в любом случае имеет право просить государственную защиту, тем более в этой ситуации есть все основания.