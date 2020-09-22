Как бывший гаишник стал «сибирским Иисусом»: история «секты Виссариона»

В Красноярском крае ФСБ в ходе крупной операции задержала главу так называемой «Церкви последнего завета», также известной, как «секта Виссариона» Сергея Торопа, его помощников Вадима Редькина — бывшего барабанщика группы «Ласковый май» — и Владимира Ведёрникова. Группа захвата на четырёх вертолётах прибыла к месту, где находится центр религиозной общины — примерно в 450 километрах от столицы региона. Сообщается, что в «Обители Рассвета» — так называется цитадель основателя общины — изымаются оружие и литература, в округе глушится мобильная связь. Кто такой «сибирский Иисус», как за последние 30 лет он построил своё религиозное государство внутри официального, а также о том, связано ли преследование «виссарионовцев» с проявившимся недавно феноменом «религиозных оппозиционеров» — в материале NEWS.ru.

Церковь насилия

Задержания проводились в посёлке Жаровск, в одном из микрорайонов которого находится импровизированная столица коммуны «виссарионовцев». Около десяти тысяч сторонников самопровозглашённого святого Виссариона живут в нескольких населённых пунктах Курагинского и Каратузского районов. Есть информация, что силовики побывали и там.

При этом — что немаловажно — «Церковь последнего завета» имеет вполне официальный статус и с 1995 года зарегистрирована Минюстом РФ.

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Это уже не первый раз, когда силовики приходят в общину. В феврале 2020 года там проходили обыски и допросы в рамках доследственной проверки по подозрению в мошенничестве со стороны руководства школы «Истоки», где учатся дети последователей Виссариона-Торопа — она получала серьёзные субсидии из муниципального бюджета. В тот раз были допрошены около 200 последователей «Церкви». Школу возглавлял Ведёрников, задержанный в ходе последней операции. Около месяца назад, в конце августа, в общину приехали журналисты и столкнулись с агрессией верующих, которые пытались помешать съёмкам. По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

На этот раз, похоже, всё гораздо серьёзнее. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко уже заявила, что троим задержанным будут предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам)

По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинён тяжкий вред здоровью, — заявила Петренко.

Следственный комитет отметил, что операция была нацелена не только на задержание подозреваемых, но и на «пресечение деятельности данного религиозного объединения». По озвученным обвинениям фигурантам грозит до 12 лет заключения.

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«Церковь последнего завета», которую под названием «Община единой веры» в 1991 году основал Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, исповедует изобретённую им синкретическую религию. По некоторым данным, в её базе лежат идеи, разработанные членом уфологического клуба города Минусинска, который в 1989 году начал посещать Тороп, на тот момент уже бывший сотрудник ГАИ. Вместе с руководством клуба он ездил в Пермский край для изучения так называемых паранормальных явлений, а также в Москву для обучения у так называемых «экстрасенсов» из центра народной медицины имени Гальперина.

Уже в мае 1991 года Тороп под псевдонимом Виссарион провёл первую открытую проповедь на местном телевидении, вещающем на Минусинск и Абакан. Его учение, названное «Новый завет», объединяет авраамические религии, индуизм, буддизм, идеи Елены Блаватской и Николая Рериха, а также других мистиков. Религиозная концепция включала как предсказание апокалипсиса, так и утверждение о перерождении после смерти.

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Тороп-Виссарион рассказывал на проповедях, что в прошлой жизни он жил в Иудее в VI веке до нашей эры и был известен, как пророк Иефлей. Первоначально он утверждал, что Христос наблюдает за ним с околоземной орбиты, позднее начал говорить, что Христос — это он сам.

Технический прогресс он называл инструментом самоуничтожения человечества, а христианскую церковь — орудием антихриста для дискредитации веры, и предсказывал упадок РПЦ.

Нибиру на ваши головы

С самых первых проповедей Виссарион предсказывал конец света, называя конкретные даты. Сначала назывался 2007 год, к этому времени, по мысли основателя вероучения, всё население Земли стало бы его последователями, а планета столкнулась бы с кометой Нибиру, после чего поднятый взрывом песок покрыл бы всю её поверхность, и наступила бы ядерная зима. Потом он предсказывал, что весной 2001 года в американском штате Невада по воле Бога сами собой взорвутся ядерные боеголовки. Затем были выдвинуты и другие версии апокалипсиса.

В 1991-1992 годах Виссарион на деньги последователей объехал с выступлениями половину России и многие республики бывшего СССР, а также был с визитами и в европейских странах. Примерно в то же время он объявил о создании коммун в Курагинском и Каратухском районах, неподалёку от деревни, где жил сам. В октябре 1994 года его общину официально зарегистрировал Минюст под названием «Община Единой Веры». В 2000-м году религиозная организацию перерегистрировали под названием «Церковь последнего завета».

В начале 90-х годов организация была по духу близка к некоей религиозной форме пионерского движения, там насаждался культ вождя, сочинялись романтические песни для исполнения у костра, проводились игры в зарницу. К коммуне Виссариона в массовом порядке присоединялась интеллигенция, в том числе, технического профиля, мастера народных ремёсел. Общине удалось наладить связи с администрацией Красноярского края и Курагинского района, что позволило получить в 1994 году участок тайги площадью 250 гектар на берегу озера Тиберкуль для устройства так называемого экопоселения «Город Солнца».

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В Церкви Виссариона какое-то время скрывалась член леворадикальной «Новой революционной альтернативы» Татьяна Нехорошева, которая находилась в федеральном розыске по подозрению в подрыве приёмной ФСБ на Лубянке в 1998 году. В 2000-м году её задержали в общине, тогда сообщалось, что убежище ей предоставил лично Виссарион.

Известный православный сектовед Александр Дворкин, который, правда, в некоторых светских и атеистических кругах пользуется репутацией «инквизитора РПЦ», утверждает, что Виссарион якобы попадался на попытке изнасилования девочки, приехавшей в коммуну вместе с группой болгар.

«В начале 2001 г. Сергей Анатольевич пригласил Чёчу, уже достигшую подросткового возраста, в свои апартаменты на втором этаже гостевого дома в Петропавловском (Красноярский край). Двери охранял лично Вадим Редькин. Вдруг за дверью раздались громкие крики Чёчи, и она вся в слезах, вырвавшись из рук Виссариона, выбежала наружу, утверждая, что Виссарион попытался её изнасиловать. После этого вся болгарская община немедленно уехала из Сибири, а Виссарион так до сих пор и не ответил удовлетворительно на вопросы об этом инциденте, публично задаваемые ему бывшими членами», писал Дворкин.

Эффект шамана

К 2006 году его коммуна в Красноярском крае насчитывала по разным оценкам от 3 до 4,5 тыс. человек. Согласно некоторым свидетельствам, многие последователи Виссариона передают «Церкви» всё своё имущество, в общине также существует «десятина» — отчисление десятой части доходов в пользу руководства. Практикуется тяжёлый физический труд вкупе со строгой вегетарианской диетой. Это зачастую приводило к болезням, вплоть до дистрофии, однако члены общины не обращаются к врачам, так как считают, что их в любой момент может вылечить прикосновением рук сам Виссарион. В общине разрешены тройственные половые союзы, а Новый год там празднуют в день рождения основателя — 14 января.

Газета Der Spigel в 2005 году характеризовала коммуну Виссариона, как «клерикальное государство, которое строит в сибирской тайге бывший милиционер». По словам обозревателя издания, на этой территории не только не действуют федеральные законы, но и без вести пропадают люди — отдельные члены общины.

При этом Тороп-Виссарион не сторонился политики, что, вероятно, стало одной из причин последних событий. Ещё в 2003 году он официально обратился к президенту Владимиру Путину, назвав его своим «дорогим другом», патриарху Алексию II и муфтию Талгату Таджутдину, предложив им свою помощь в управлении государством и объединении русского народа. По сути он предложил властям признать себя официальным пророком, прихода которого, по его словам, ожидают как христиане, так и мусульмане.

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В 2005 году Виссарион приказал последователям поддержать на выборах красноярского губернатора Александра Хлопонина в обмен на государственную поддержку его «Церкви». На ныне неработающем сайте Виссариона сообщалось, что Хлопонин приезжал в коммуну с визитом и был гостем её основателя, осматривал «экопоселения» верующих.

О дальнейших взаимоотношениях Виссариона с властями известно мало, но трудно не заподозрить некоторые политические мотивации как в 30-летнем игнорировании его деятельности со стороны государства, так и во внезапной реакции на якобы только сейчас вскрывшиеся преступления. Последние два года отметились появлением двух заметных религиозных «народных лидеров» — якутского шамана Сергея Габышева и екатеринбуржского схиигумена Сергия. Обращение последнего к президенту Путину слишком напоминает аналогичное обращение Виссариона 17-летней давности. При этом не стоит забывать, что мобилизационные силы, которыми располагает Виссарион, на порядок выше, чем у обоих упомянутых медиагероев последнего времени, поэтому вероятность элемента «политической профилактики» в сегодняшних действиях силовиков отбрасывать нельзя.

Во второй половине дня 22 сентября адвокатское бюро «Хорошев и партнёры», которое защищает задержанных членов общины Виссариона, выступило с разъяснениями. По словам юристов, на сегодняшний день есть три активных уголовных дела против членов общины. Первое — связанное с хранением патронов к ружью ТОЗ (ст. 222 УК РФ). Второе — воспрепятствование деятельности журналистов (ст. 144). Третье — создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239). По каждому из этих дел адвокаты бюро совместно с коллегами из Минусинска и Курагино осуществляют защиту членов общины. Именно в рамках последнего дела происходили сегодняшние события, при этом оно расследуется уже несколько лет. По словам адвокатов, дел о насилии по отношению к членам общины ранее не возбуждалось. Расследование дел ведёт Следственное управление СК по Новосибирской области. Связи с задержанными у адвокатов на данный момент нет.