Есть кто живой: коронавирус выкашивает персонал дошкольных учреждений

Пандемия коронавируса ударила по всем образовательным учреждениям, и детские сады не стали исключением. В них основной натиск пришёлся на воспитателей. NEWS.ru рассказывает подробнее о ситуации в детсадах.

Если в первую волну коронавируса, проходившую весной — летом, детские сады закрывали или как минимум сильно ограничивали их работу, то в текущую вторую волну таких жёстких мер нет. В первую очередь это связано с тем, что маленькие дети, хоть и являются переносчиками вируса, болеют, особенно в тяжёлой форме, крайне редко. Поэтому нет ничего удивительного, что в дошкольных учреждениях от COVID-19 страдают в первую очередь воспитатели.

По словам сотрудника одного из детских садов Москвы, пожелавшего остаться анонимным, у них заболевших — половина персонала.

С начала пандемии детей проверяют градусниками при входе, соблюдаются все санитарные предписания. Однако воспитатели всё равно болеют, и сейчас у нас нет примерно половины. Так как нам запрещено смешивать классы, то здоровые воспитатели подменяют друг друга, работают сверхурочно, — рассказывает сотрудник детсада.

Аналогичным образом обстоят дела в других детских садах. По словам того же сотрудника, ситуация будет протекать в таком виде как минимум до конца года. Источник добавляет, что у сотрудников нет претензий к государству в плане исполнения своих обязательств или какой-то иной помощи: выплаты за сверхурочные часы производятся в нужном объёме.

Хуже в этом плане ситуация с частными садами. Сотрудник одного из таких из Санкт-Петербурга, также пожелавший остаться анонимным, рассказал NEWS.ru, что руководство учреждения всеми силами старается скрыть большое число больных воспитателей.

Мы даже не знаем толком кто из наших коллег уже болеет, а кто — нет. Если станет известно о большом числе заразившихся коронавирусом, то родители начнут забирать детей и соответственно платить. Не будет денег на зарплаты, на аренду. Всё рухнет. Будет всем тяжело, и это второй раз за год — ведь уже было непросто в первую волну, — объясняет сотрудник частного детсада.

Источник добавляет, что в частных детских садах ориентируются на госучреждения. При этом различия есть. Например, часто коммерческие дошкольные учреждения располагаются в торговых центрах. Если город примет решение их закрыть, то тогда придётся закрыть и детские сады. При этом часто можно увидеть непоследовательность в принятии решений: фуд-корты и кафе в ТЦ могут быть закрыты, а детские сады — нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщений о смерти воспитателей детских садов мало, но такие случаи всё-таки есть. Так, 27 ноября стало известно о смерти воспитательницы детского сада № 112 города Курска Татьяны Широких. По неподтверждённой информации, у женщины был диагностирован коронавирус, который усугубился из-за хронической болезни — диабета. Воспитатель родилась в 1963 году.

26 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова на портале правовой информации опубликовал а постановление, в котором предлагается продлить санитарные требования к школам, детским садам, оздоровительным лагерям, учреждениям дополнительного образования и другим организациям до 2022 года. На данный момент эти особые правила действуют до 1 января 2021. Согласно им, классам и отрядам запрещается проведение массовых групповых мероприятий. А расписание занятий составляется исходя из задачи «минимизировать контакты детей».

Подобные ограничения могут показаться строгими лишь на первый взгляд. Самое масштабное и скрупулёзное на данный момент исследование распространения COVID-19 говорит о том, что наравне с людьми старше 65 лет самая опасная группа по заражению — дети до 14 лет. В первую очередь они опасны для таких же детей. Хотя, как уже говорилось выше, смертность этой группы крайне мала, ниже 0,05%, но они отлично распространяют болезнь. Также дети в возрасте 0–4 лет — единственная возрастная группа, у которой нет зависимости между временем болезни и вероятностью летального исхода. При том что, согласно исследованию, 70% заражённых не передавали вирус кому-то другому, 8% больных ответственны за заражение 60% людей.

Таким образом, дети детсадовского возраста — прекрасные «невидимые» распространители болезни. Чем в более опасной группе находится воспитатель или родители (например, они старше 65 лет или страдают хроническими болезнями), тем опаснее для них пребывание в садике или то, что их ребёнок там учится.

В связи с приближающимися праздниками особенно «страдают» мероприятия для детей детсадовского возраста. В частности, отменяют новогодние ёлки. Это уже сделано в Москве, Коми, Краснодарском крае, Крыму и других регионах. Отменили также и знаменитую ёлку в Кремле. Однако совсем без праздников российские дети не останутся. Их должны провести в закрытом формате: без приглашённых артистов и родителей. По словам заведующей новосибирским детским садом № 423 «Золотой ключик» в Железнодорожном районе Елены Чистовой, новогодних утренников не будет, но вместо этого детей поздравят внутри группы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент в нашем детсаду не проводятся музыкальные занятия в музыкальном зале, не проводятся физкультурные занятия. Поэтому только по группам, без родителей, с нашими педагогами, без привлечения всяких сторонних фотографов и артистов. Сами, своими силами. Возможно, наши сотрудники переоденутся в костюмы, но в группе, без привлечения сторонних лиц, — рассказывает Чистова.

При этом некоторые дошкольные учреждения, видимо, всё же собираются нарушить санитарные предписания. Так, на сайте объявлений «Авито» появилось сообщение о поиске Деда Мороза с отрицательным анализом на коронавирус. Его ищет детский сад в Ново-Савиновском районе Казани.

Ищем Деда Мороза в детский сад на утренники, умеющего петь, танцевать и располагать к себе детей. Четыре утренника начиная с 22 декабря по 25 декабря. Справка об отсутствии ковида и контакта с заболевшими, — говорится в сообщении.

В объявлении указано, что костюмы Деда Мороза и Снегурочки предоставляются.

Добавим, за последние сутки в России COVID-19 выявлен у 26 683 человек, что на 1,54% меньше, чем днём ранее. Общее число заразившихся в стране достигло 2 269 316. Из них 39 527 человек погибли.