В России, как и во всём остальном мире, принимаются чрезвычайные меры против эпидемии коронавируса. Как известно, инфекция, в первую очередь, представляет опасность для людей старшего поколения. Тем не менее, как удалось выяснить NEWS.ru, во многих регионах «Единая Россия» и её представители до последнего не отменяли партийные мероприятия с участием ветеранов, проводя встречи с пожилыми избирателями без всяких средств защиты.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 3 апреля в мире подтверждено заражение коронавирусом COVID-2019 более чем у 10 млн человек (в России — 3 548), скончались больше 50 тысяч. Вирус затронул 145 стран. Болезнь опасна по-разному для различных возрастных групп. Так, в Италии — стране с одной из самых тяжёлых ситуаций — преобладает число пожилых людей: более половины из них старше 60 лет; средний возраст заболевшего — 63 года. А вот в США большинство подтверждённых заразившихся — это люди в возрасте до 55 лет. Эксперты связывают это с давней проблемой ожирения среди американцев. Тем не менее, в целом для мира более характерен итальянский сценарий, тем более, что подтверждённые случаи не всегда совпадают с реальной картиной и зависят от того, как хорошо в стране проводится тестирование.

А вот информация о группах риска более или менее однозначная. Тяжёлые случаи заражения есть и среди молодых, также как зафиксированы и летальные исходы, но в каждой стране они в меньшинстве. Умирают, в основном, пожилые. Часто это связано не столько с COVID-2019, сколько с уже имеющимися заболеваниями, проблемы от которых вирус усугубил. Так, 31 марта в Москве от коронавируса скончались пять человек. Все были пенсионерами: самому пожилому было 74 года, самому молодому — 61 год По данным оперативного штаба, они имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническую болезнь, кардиосклероз, хроническую обструктивную болезнь лёгких и онкологические заболевания.

Смертельная опасность, которую представляет коронавирус для пожилых, давно и хорошо известна. В нескольких странах жёсткие меры по изоляции введены исключительно для этой категории граждан. В России правительство оформило специальные виды помощи пенсионерам в кризис, в том числе созданы оперативные штабы. К ним специально обращался премьер-министр Михаил Мишустин.

Пожалуйста, относитесь серьёзно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома. И если вам нужно купить лекарства или продукты, хорошо бы обратиться за помощью, если есть, к близким соседям, знакомым, близким людям, а также в социальные службы к волонтёрам, — заявил Мишустин.

Несмотря на всё вышеперечисленное, региональные отделения партии «Единая Россия» или их отдельные высокопоставленные представители до последнего проводили различные мероприятия с пожилыми людьми — пенсионерами, ветеранами труда и Великой Отечественной войны.

20 марта в Иваново депутат областной Думы Сергей Баранов и заместитель секретаря городского отделения ЕР Виктория Заинчковская вручили медали к 75-летию победы в школах № 11 и 14. На фотографиях, гордо опубликованных «Единой Россией», — полный зал пожилых людей. Ни на них, ни на ком-либо ещё нет ни масок, ни перчаток, ни каких-либо других средств защиты.

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На той же неделе торжественные мероприятия провела и петербургская «Единая Россия». Депутаты Законодательного собрания 20 марта вместе с коллегами из муниципалитетов стоят рядом и дарят цветы пожилым женщинам и мужчинам с медалями. Защитные средства отсутствуют.

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Ещё в Петербурге единороссы и их молодёжная структура «Молодая Гвардия» 19 марта торжественно вручала ветеранам планшеты. Это было сделано по поручению председателя ЗакСа и секретаря городского отделения ЕР Вячеслава Макарова.

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16 марта депутат Государственной думы от «партии власти» Наталья Назарова в Нижнем Новгороде побывала в гостях у ветерана труда, даже не надев маску. Зато она вручила цветы и медаль.

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До этого местное отделение партии в Нижнем Новгороде организовало концерт «Творчество юных для ветеранов» в ДК им. Орджоникидзе. И снова — никаких средств защиты.

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На переднем плане фотографий с церемонии вручения медалей 20 марта к юбилею победы ветеранам города Харовск сидят пять пожилых женщин. Согласно статистике, в случае заражения коронавирусом у них небольшие шансы выжить, даже с учётом наличия аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Однако секретаря местного отделения «Единой России» Ольгу Миролюбову, которая также присутствует на фото, это не сильно волнует.

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21 марта в Астрахани конференция регионального отделения «партии власти» собрала более 100 делегатов. На мероприятии, судя по фото, не так много пожилых, как в предыдущих случаях, но всё же людей, находящихся в группе риска по COVID-2019, достаточно.

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В городе Новый Оскол Белгородской области расширенное заседание фракции «Единая Россия» состоялось 27 марта, когда в стране уже во всю стали применяться жёсткие ограничительные меры из-за болезни. Как и в случае с Астраханью, пожилых людей, судя по фото, мало, но все присутствовавшие без масок. Надо помнить, что каждый человек — потенциальный разносчик инфекции.

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16 марта руководитель фракции ЕР в областном Законодательном Собрании Свердловской области Елена Чечунова сначала участвовала в праздничном мероприятии с пожилыми, а потом ещё посетила ветерана ВОВ дома. В очередной раз — ни перчаток, ни масок.

На концерте и торжественном вручении медалей 16 марта в подмосковном Ступино присутствовала глава городского округа, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Вера Назарова. Сообщается, что на мероприятии были около 450 человек. Судя по фото, львиная доля из них — пожилые.

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Секретарь отделения «Единой России» в Брянской области Сергей Степаниденко на фото, где запечатлён момент вручения цветов и плакатов 20 марта, кладёт руку на плечо женщины, которой на вид за 70 лет. Рядом с ней сидят ещё четверо людей того же возраста. Одна из главных рекомендаций во время пандемии — исключить тактильные контакты.

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Когда ситуация с коронавирусом стала предметом обсуждения всех СМИ и каждого россиянина, партия власти решила, наконец, организовать с ним борьбу. Методом была выбрана акция #ЕРпротивКоронавируса . В ходе неё некоторые представители фракции, в основном молодые, начали приносить еду и различные защитные средства пожилым уже в маске и перчатках. Однако часть представителей «Единой России» решили особо ничего не менять. Так, например, они без защитных средств пришли домой 21 марта к пожилой женщине в городе Шатура Московской области. Пенсионеру подарили маску, но почему-то никто из партийцев не воспользовался ею сам.

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Аналогичным образом повели себя представители «Молодой Гвардии Единой России» муниципалитета Ланское в Петербурге. На опубликованных 28 марта фото пожилая женщина получает из рук волонтёра цветок и шанс заразиться смертельно опасной для неё болезнью. Подчеркнём, что, согласно данным по инфекции из других стран, у молодых и здоровых людей наибольшие шансы перенести коронавирус без симптомов.

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Выше собраны лишь некоторые примеры, и они далеко не единственные. В упомянутый период партия власти неоднократно организовывала подобные мероприятия по всей стране.

Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов, комментируя опасность COVID-2019 для различных возрастов, высказался следующим образом:

Пожилые люди — это не просто сама по себе отдельная группа риска. Это группа риска с наслоением многофакторности, то есть пожилой человек, как правило, входит в несколько групп риска.

Он подчеркнул, что сейчас важно, чтобы пожилые люди внимательно относились к национальному календарю прививок.

NEWS.ru к моменту публикации статьи не удалось получить комментарий от руководства «Единой России».