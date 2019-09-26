https://static.news.ru/photo/189cb7e2-e07b-11e9-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Григорий Пирумов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывшего заместителя министра культуры России Григория Пирумова подозревают в хищении порядка 800 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа.

В отношении экс-чиновника возбуждено новое уголовное дело. В настоящее время он находится под арестом, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что весной минувшего года Пирумов, предприниматель Никита Колесников и экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо стали фигурантами дела о хищении порядка 450 млн рублей при реконструкции Эрмитажа. Мазо арестован судом заочно. Пирумов и Колесников заключены под стражу до 17 апреля 2019 года.

Осенью 2017 года суд приговорил бывшего чиновника к полутора годам колонии и штрафу в размере 300 тысяч по так называемому делу реставраторов. Позднее штраф ему увеличили до миллиона рублей.

В октябре прошлого года всех фигурантов громкого дела реставраторов освободили в зале суда. Первым из них был Пирумов, так как за срок наказания ему зачли время пребывания в СИЗО.