В конце июня стало известно о сбросе промышленных стоков Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), принадлежащей «Норникелю». Фабрика перерабатывает руды Октябрьского и Талнахского месторождений, из которых производятся никель-пирротиновый и медный концентраты. Сбросы попадали в озеро Пясино, которое находится между реками Норильская и Пясина. Последняя впадает в Карское море.

В «Норникеле» признали, что на ТОФ допустили «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», решив «откачать осветлённую техническую воду на прилегающую территорию».

На инцидент 28 июня отреагировали в СК. Там завели уголовное дело по статье УК 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Аналогичное дело ведомство возбудило в середине июня в отношении неустановленных сотрудников заполяного филиала ПАО «ГМК „Норильский никель“» и АО «Механобринжиниринг». По версии следствия, с июня 2017-го по июль 2019 года сотрудники указанных структур допустили нарушения при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства ТОФ. В результате неочищенные сточные воды сбрасывались и водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».

После сигнала Greenpeace о сбросах воды из хвостохранилища ТОФ, глава Росприроднадзора Светлана Радионова своей странице в Facebook обнародовала видеоролик, на котором запечатлён «слив оборотной воды через границу отстойника». Также чиновница назвала свою версию случившегося.

Руководитель красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов в беседе с NEWS.ru сказал, что точка зрения главы Роспотребнадзора совпадает с позицией корпорации Владимира Потанина. Также он акцентировал внимание на дожди, которые по мнению Радионовой якобы заставили менеджеров «Норникеля» «воду из ямы-хвостохранилища вылить на рельеф». Согласно данным портала RP5, за день до утечки, 27 июня, в Норильске выпало 7,3 мм осадков, 26 июня — 0,3 мм, а до этого дождь наблюдался 21 июня (2 мм) и 20 июня (5 мм). Для сравнения: весь этот недельный объём влаги был в несколько раз меньшим, чем ливень 20 июня в Москве. Тогда в центре столицы выпало около 40 мм атмосферных осадков.

На мнение главы Росприроднадзора об аварийном сбросе воды из хвостохранилища обратил внимание и проектный директор Greenpeace Владимир Чупров. Он подчеркнул, что неприятный запах и деревья, погибшие в месте обнаруженного 28 июня экологического инцидента, дают основания предполагать, что сливаемая вода сильно загрязнена. Кроме того, когда об утечке стало известно, на месте сразу же появилась служба безопасности «Норникеля», и они «начали демонтировать всё, причём судя по тому, как они ловко у них всё получалось, то делают это не в первый раз».

Эколог Александр Колотов напомнил резонансную историю сентября 2016 года, когда река Дадлыкан окрасилась в кирпично-красный цвет во время реконструкции хвостохранилища и хвостопровода цеха гидрометаллургии Надеждинского металлургического завода.

Красноярский активист полагает, что контроль за экологической обстановкой в Норильске «может быть только в дистанционно-удалённых формах». В качестве примера он привёл анализ спутниковой фотосъёмки, который недавно проводил Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Опубликованные фондом скриншоты Google-карт свидетельствуют, что предприятия «Норникеля» неоднократно сбрасывали промышленные отходы в водоёмы под Норильском. В частности, по изменению цвета проточной воды специалисты WWF отследили, что утечка из хвостохранилища ТОФ якобы имела место по состоянию на 13 июня 2020 года, а в середине июля 2018-го было зафиксировано загрязнение водоёмов вблизи этого объекта. Всего исследованы притоки трёх основных рек (Норильская, Щучья и Амбарная) в девяти точках.

Кроме того, когда в 2016 году река Далдыкан окрасилась в красный цвет, в Национальном управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие, что подобное происходило не первый раз. По данным американских исследователей водоёмы в окрестностях Норильска окрашивались в неестественно красный цвет в июле 2015 года, июле 2014-го, августе 2013-го, августе 2001-го, июле 1998-го и сентябре 1997-го.