Не успели улечься страсти после утечки более 20 тысяч тонн нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 компании «Норникель», как в окрестностях Норильска экологи зафиксировали новый выброс. На сей раз произошла утечка технической воды из хранилища обогатительной фабрики, также входящей в империю Владимира Потанина. В корпорации новое ЧП признали и сообщили об отстранении от работы виновных. Однако местные наблюдатели утверждают, что подобные инциденты повторяются из-за отсутствия внешнего контроля, поскольку Таймыр якобы стал закрытой вотчиной, что косвенно подтверждает инцидент с депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным, которому сотрудники норильского аэропорта не дали вывезти пробы воды и грунта для независимой экспертизы. NEWS.ru попытался выяснить, что происходит на полуострове, ставшем зоной экологических потрясений.

Хранилище выходит из себя

В конце июня стало известно о сбросе промышленных стоков Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), принадлежащей «Норникелю». Фабрика перерабатывает руды Октябрьского и Талнахского месторождений, из которых производятся никель-пирротиновый и медный концентраты. Сбросы попадали в озеро Пясино, которое находится между реками Норильская и Пясина. Последняя впадает в Карское море.

Утром 28 июня экологи и журналисты зафиксировали, как сбрасывается содержимое хвостохранилища ТОФ, которое предназначено для хранения жидких отходов, содержащих тяжёлые металлы, поверхностно-активные вещества. Жидкость из хранилища выкачивалась насосами и сливалась в тундру. Сливаемая вода ручьями стекала в реку Хараелах, которая впадает в реку Норильскую, а та — в озеро Пясино. Это именно то озеро, куда уже попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3, — сообщили в движении Greenpeace.

В «Норникеле» признали, что на ТОФ допустили «грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики», решив «откачать осветлённую техническую воду на прилегающую территорию».

Ответственные лица ТОФ отстранены от исполнения своих обязанностей. «Норникель» начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий. Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет, — сообщили в корпорации.

На инцидент 28 июня отреагировали в СК. Там завели уголовное дело по статье УК 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Аналогичное дело ведомство возбудило в середине июня в отношении неустановленных сотрудников заполяного филиала ПАО «ГМК „Норильский никель“» и АО «Механобринжиниринг». По версии следствия, с июня 2017-го по июль 2019 года сотрудники указанных структур допустили нарушения при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства ТОФ. В результате неочищенные сточные воды сбрасывались и водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».

По заключению Росприроднадзора, окружающей среде причинён вред, требующий для восстановления затрат в общей сумме более 154 млн рублей, — говорилось в сообщении СК.

После сигнала Greenpeace о сбросах воды из хвостохранилища ТОФ, глава Росприроднадзора Светлана Радионова своей странице в Facebook обнародовала видеоролик, на котором запечатлён «слив оборотной воды через границу отстойника». Также чиновница назвала свою версию случившегося.

По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошёл резкий рост уровня воды в отстойном пруду. Для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветлённой технической воды на прилегающую территорию, — сообщила Радионова.

Руководитель красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина» Александр Колотов в беседе с NEWS.ru сказал, что точка зрения главы Роспотребнадзора совпадает с позицией корпорации Владимира Потанина. Также он акцентировал внимание на дожди, которые по мнению Радионовой якобы заставили менеджеров «Норникеля» «воду из ямы-хвостохранилища вылить на рельеф». Согласно данным портала RP5, за день до утечки, 27 июня, в Норильске выпало 7,3 мм осадков, 26 июня — 0,3 мм, а до этого дождь наблюдался 21 июня (2 мм) и 20 июня (5 мм). Для сравнения: весь этот недельный объём влаги был в несколько раз меньшим, чем ливень 20 июня в Москве. Тогда в центре столицы выпало около 40 мм атмосферных осадков.

На мнение главы Росприроднадзора об аварийном сбросе воды из хвостохранилища обратил внимание и проектный директор Greenpeace Владимир Чупров. Он подчеркнул, что неприятный запах и деревья, погибшие в месте обнаруженного 28 июня экологического инцидента, дают основания предполагать, что сливаемая вода сильно загрязнена. Кроме того, когда об утечке стало известно, на месте сразу же появилась служба безопасности «Норникеля», и они «начали демонтировать всё, причём судя по тому, как они ловко у них всё получалось, то делают это не в первый раз».

Интересна реакция Родионовой, которая заявила о аварийном сбросе из-за паводка. Ребят, у вас это хвостохранилище два года. Вы что там, насосы не можете проверить? У вас уже две весны прошло, а у вас до сих пор какие-то аварийные паводки. Значит вы ошиблись в проектировании, раз водохранилище не вмещает паводки? Кончено здесь чувствуется, что у «Норникеля» есть покровители в Росприроднадзоре. Очень странно было слышать от Родионовой, что этот сброс почти легальный и ничего страшного нет. Извините, раз сброс был аварийный, когда успел высохнуть лес вокруг? За два часа? То есть, вероятно, сливы были и раньше. Надо там брать пробы и оценивать ущерб, но никто не берёт. Почему надзорные органы смотрят на это всё сквозь пальцы? Владимир Чупров проектный директор Greenpeace проектный директор Greenpeace

Никогда такого не было и вот опять?

Эколог Александр Колотов напомнил резонансную историю сентября 2016 года, когда река Дадлыкан окрасилась в кирпично-красный цвет во время реконструкции хвостохранилища и хвостопровода цеха гидрометаллургии Надеждинского металлургического завода.

Сначала «Норникель» всё отрицал, но после того, как их «припёрли к стенке» спутниковыми снимками, они заявили, что были опять сильные осадки. Но вот в метеорологических сводках не было такого ливня. И в ситуации 2020 года с хвостохранилищем тоже сомнения есть. В Норильске чётко прослеживается общественный договор, когда люди готовы жертвовать своим здоровьем ради того, чтобы получать повышенную зарплату, которая является компенсацией за риск. Чтобы потом уехать из Норильска в тёплое экологически безопасное место. Александр Колотов руководитель красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина» руководитель красноярской региональной общественной экологической организации «Плотина»

Красноярский активист полагает, что контроль за экологической обстановкой в Норильске «может быть только в дистанционно-удалённых формах». В качестве примера он привёл анализ спутниковой фотосъёмки, который недавно проводил Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Опубликованные фондом скриншоты Google-карт свидетельствуют, что предприятия «Норникеля» неоднократно сбрасывали промышленные отходы в водоёмы под Норильском. В частности, по изменению цвета проточной воды специалисты WWF отследили, что утечка из хвостохранилища ТОФ якобы имела место по состоянию на 13 июня 2020 года, а в середине июля 2018-го было зафиксировано загрязнение водоёмов вблизи этого объекта. Всего исследованы притоки трёх основных рек (Норильская, Щучья и Амбарная) в девяти точках.

wwf.ru

Анализ архивных и оперативных космосников показывает наличие высокого уровня загрязнения рек промышленными стоками во всех исследованных точках. Визуально загрязнения отображаются в виде неестественных цветов красноватого, оранжевого и коричневатого оттенков. В целом река Щучья и её притоки имеют самый высокий уровень загрязнения среди рек Норильского промышленного района, — говорится в публикации WWF.

Кроме того, когда в 2016 году река Далдыкан окрасилась в красный цвет, в Национальном управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие, что подобное происходило не первый раз. По данным американских исследователей водоёмы в окрестностях Норильска окрашивались в неестественно красный цвет в июле 2015 года, июле 2014-го, августе 2013-го, августе 2001-го, июле 1998-го и сентябре 1997-го.

Между тем, отвечая на вопрос NEWS.ru, были ли в прошлом утечки, аналогичные той, которую зафиксировали в конце июня, представитель «Норникеля» заверил, что «подобные инциденты на хвостохранилищах и других объектах ранее не случались», а после случившегося в корпорации намерены не допустить повторения подобного ЧП.

Приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем путём усиления экологического контроля в подразделениях заполярного филиала, а также в настоящее время специализированными организациями разрабатываются дополнительные технические мероприятия по предупреждению возникновения подобных ситуаций, — заявили в компании, не раскрыв деталей указанных шагов.

Как следует из годового отчёта «Норникеля» за 2019 год, компания «ответственно относится к безопасности хвостохранилищ и регулярно проводит мониторинг состояния гидротехнических сооружений хвостохранилищ, а также мониторинг окружающей среды на территориях и в пределах их воздействия».

wwf.ru

В соответствии с государственными требованиями для каждого хвостохранилища разработаны и согласованы с надзорными органами критерии безопасности, соответствие которым является обязательным условием эксплуатации объекта. Основной контролирующей организацией является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Комплексные проверки с предварительной обязательной процедурой подготовки декларации безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) проводятся один раз в пять лет. Декларация разрабатывается независимой экспертной организацией, аккредитованной Ростехнадзором, только после детального обследования ГТС, — говорится в документе .

Согласно отчётности «Норникеля», в 2019 году ТОФ переработала 10,7 млн тонн руды. В рамках третьего этапа модернизации производства (ТОФ-3) планируется увеличение мощности фабрики до 18 млн тонн в год и строительство второй очереди хвостохранилища. Завершение проекта запланировано на 2023 год, выход на проектную мощность — к 2024 году. Инвестиции в ТОФ-3 до этого периода оцениваются в 40 млрд рублей.

К 2015 году на этапе ТОФ-1 была проведена замена устаревшего оборудования для поддержания мощности фабрики на уровне 7,5 млн тонн в год. В рамках этапа ТОФ-2, завершённого в 2018 году был расширен главный корпус фабрики, и построена первая очередь хвостохранилища. В результате мощность производства выросла до 10 млн тонн в год.

Прерванный полёт

После того, как о сбросе жидкости из хвостохранилища ТОФ стало известно 28 июня, произошёл довольно курьёзный случай — бульдозер наехал на автомобиль, в котором на место ЧП прибыли сотрудники прокуратуры. ДТП случилось, когда машина «Норникеля» демонтировала трубы, по которым сливалась загрязнённая вода. Другая неприятность случилась за день до этого с прибывшим в Норильск депутатом Мосгордумы и одним из лидеров партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным. Политику не позволили вывезти из Норильска образцы загрязнённой воды и почвы после аварии на ТЭЦ-3, которые он пытался отправить на экспертизу. Подробности он сообщил в интервью NEWS.ru.

В аэропорту Норильска мне так не дали вывезти колбы. На пункте досмотра замначальника службы безопасности аэропорта мне заявил, что существует некий приказ, что пробы воды можно вывозить с разрешения «Норникеля». Поскольку аэропорт принадлежит «Норникелю», то этот приказ распространяется и на них. Я потребовал этот документ и сказал, что пробы воды и грунта принадлежат не «Норникелю», а России. И, следовательно, никаких законов, запрещающих мне перевозить их внутри страны, не существует. Тогда за пять минут до окончания регистрации они изменили версию. Приказ мне никто не принёс, но зато в полицию поступил анонимный звонок — кто-то «сообщил», что на этом рейсе пассажир собирается провозить воспламеняющиеся материалы. Я заявил, что только что сотрудница аэропорта проверила мои колбы на специальном детекторе, и сказала, что они не представляют угрозы, но меня слушать не стали и заявили, что сейчас я поеду в полицию. И мы приняли решение, что колбы заберут журналисты обратно в Норильск, а я улетаю. Сергей Митрохин депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко» депутат Мосгордумы, бывший председатель партии «Яблоко»

По словам политика, после инцидента в Норильске в СМИ «началось враньё». В частности, он напомнил, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил замначальника службы безопасности аэропорта Сергей Ерастов, который опроверг информацию об анонимном звонке и в качестве причины отказа везти пробы указал на отсутствие документации. По словам Ерастова, у трёх пассажиров «были выявлены подозрительные предметы, которые они пытались провозить в багаже» — около четырёх литров жидкости в ёмкостях и восемь килограммов грунта. Представители норильского аэропорта якобы предложили досмотреть этот груз для идентификации на предмет безопасности.

При предъявлении данных материалов, никаких документов либо каких-то подтверждающих материалов у данных пассажиров не было, поэтому у специалистов по досмотру, соответственно, возникло подозрение о классификации данных веществ как категории опасных <...>. На предложение инспекторского состава старшим инспектором оформить надлежащим образом данный груз, данные пассажиры не стали пререкаться. Они сказали, что «Мы сдавать в помещение для хранения не будем и мы, соответственно, откажемся от полёта». Вот два человека отказались, два пассажира. Один пассажир улетел, — сказал Ерастов.

По его словам, сотрудники аэропорта поступили в соответствии с требованиями террористической защиты объектов транспортной инфраструктуры. В свою очередь Сергей Митрохин заявил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить законны ли действия службы безопасности аэропорта, а также «затребовать приказ, который не соответствует законодательству РФ».

Иначе получается, что Норильск — это у нас феодальная вотчина, в которой действуют свои законы, противоречащие российским. Это даже попахивает каким-то сепаратизмом, — подчеркнул Митрохин.

Также депутат готовит письмо в Минприроды и Росприроднадзор «с требованием провести экспертизу [воды после утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3] силами этих ведомств, а также дать возможность провести экспертизы независимым экологам».

Сейчас до сих пор не опубликовано вообще никакой экспертизы. Скорее всего, «Норникель» боится, что будет выявлено, что весь мазут потечет через Карское море в Арктику. Получается у нас Потанин царь и бог, мистер-твистер, владелец рек и всего прочего. Даже чтобы взять пробы воды из реки требуется согласование с ним, чтобы он разрешил отправить её в Москву. Это абсолютный бред, но тем не менее это реальность, — возмущается Сергей Митрохин.

Райская вотчина

Эколог Александр Колотов уверен, что случай в норильском аэропорту «напоминает экологический триллер, когда мощная компания гадит в окружающую среду и пытается скрыть свои тёмные делишки, не чураясь ничем».

Сейчас, когда вскрылись нарушения «Норникеля» Росприроднадзор должен держать свой штаб в Норильске до того момента, пока в городе и его окрестностях не установят независимые датчики и специальные посты для отбора проб воздуха. И нужно настоять на том, чтобы данные внутреннего производственного экологического мониторинга «Норникеля», которые они обязаны осуществлять в режиме реального времени, передавались в Росприроднадзор. Только так мы можем улучшить экологическую обстановку в Норильске, — уверен Колотов.

По его мнению, про общественный экологический контроль в Норильске в настоящее время «не стоит говорить даже». Похожего мнения придерживается Владимир Чупров, который уверен, что город и промышленный район «находятся вне контроля федеральных и региональных надзорных органов».

mchs.gov.ru

В свою очередь представитель «Норникеля» заверил, что «на всех производственных площадках проводятся мероприятия по производственному экологическому контролю согласно утверждённым программам производственного экологического контроля Заполярного филиала».

Заполярным филиалом [«Норникеля»] на объектах размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду проводится ежегодный мониторинг согласно требований Приказа Минприроды России от 4 марта 2016 № 66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду». Отчёт ежегодно в установленном порядке предоставляется в Росприроднадзор, — сообщили в корпорации.

Говоря об общественном экологическом мониторинге, в «Норникеле» сообщили, что основное производство заполярного филиала «относится к объектам 1-й категории и подлежит ежегодным проверкам Росприроднадзора», а «общественный контроль осуществляется на территории Норильска».

На производственных площадках общественный контроль не должен осуществляться по соображениям техники безопасности и режимности производственных объектов, — добавили в компании.

Владимир Чупров полагает, что обстановку на Таймыре характеризует случай, произошедший 29 мая с замначальника экологического отдела Росприроднадзора в Норильске Василием Рябининым. Он, по словам представителя Greenpeace, пытался попасть на объект, где началась протечка дизельного топлива на ТЭЦ-3, но его остановила и не пропустила туда полиция, сказав, что это частный объект.

МВД не пускает федерального инспектора, в аэропорту не пропустили московского депутата... Это всё говорит, что предпосылок к улучшению экологической ситуации не было и нет. С момента приватизации в 1990-е годы там ничего и не менялось, судя по динамике выбросов. Они экономят на внедрении новых технологий, культура труда, дисциплина — это всё отсутствует. Есть охрана, которая не пускает ни общественный ни государственный надзор, и ребята творят, что хотят, — уверен Чупров.

Он также полагает, что общественного контроля за политикой корпорации не существует. Более того, после поездки в Норильск экологи пришли к выводу, что местные жители якобы «боятся».

Это вам не Москва и Петербург, где гласность и что-то хоть на YouTube можно выставить... Там нужно кардинально менять всю систему управления города в целом. Там нужен федеральный десант с полномочиями, как в своё время прислали в Дагестан и начали вскрывать систему махинаций и сокрытий. Потому что это государство в государстве, — резюмирует Чупров.

Активист красноярского отделения партии «Патриоты России» Владимир Владимиров убеждён, что власти в регионе не самостоятельны и являются всего лишь инструментом олигархов, создавших в крае свои вотчины.

В советское время Норильск был уголком рая. Там и чисто было, и в магазинах всё имелось. Сейчас же там полный бардак во всём. Это всё под крылом «Норникеля» происходит — ведь как правило мэра назначает если не сам Потанин, то с подачи финансово-промышленной группы, куда входит и «Норникель». Силовики назначаются, я думаю, так же. В Красноярском крае я лично видел, как наши местные чиновники подобострастно ведут себя перед Дерипаской и Потаниным. И я думаю, они все зависимые люди. Выборы то были смешные, и роль губернатора сводится на нет. Владимир Владимиров активист партии «Патриоты России» в Красноярском крае, соратник Анатолия Быкова активист партии «Патриоты России» в Красноярском крае, соратник Анатолия Быкова

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forbes.ru

После экологической катастрофы в Норильске портрет Владимира Потанина появился на обложке июльско-августовского номера журнала Forbes с цитатой: «Соотношение генетики и воспитания, окружения — это вопрос удачи». По данным этого же издания, в 2020 году президент ГМК «Норильский никель» оказался на первом месте среди самых богатых россиян. Его состояние оценивается в $19,7 млрд, за год оно увеличилось на $2,2 млрд. На фоне аварии на ТЭЦ-3 глава «Норникеля» поделился планами оставаться в рейтинге Forbes до 2046 года.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.