Испортили воздух: коронавирус не спас экологию

Распространённое в первые месяцы пандемии коронавируса выражение «природа настолько очистилась, что...» потеряло свою актуальность. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в январе — сентябре 2020 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в России оказался самым высоким как минимум за последние 16 лет. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Самарской области, далее с большим отрывом идут Бурятия, Оренбургская область и Забайкальский край. NEWS.ru решил выяснить, почему так произошло и какие меры необходимы для изменения ситуации.

«Бизнес больше думал о выживании»

По данным FinExpertiza, опубликованным на сайте организации, в январе — феврале 2020 года количество зафиксированных метеорологами загрязнений воздуха «выросло по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в полтора раза — до 44 случаев». Это может объясняться отопительным сезоном, когда «негативное воздействие на атмосферу традиционно возрастает». С наступлением нерабочих дней и карантина в связи пандемией COVID-19, до конца июня было зарегистрировано только два случая сильного загрязнения атмосферы. Когда же в июле российские субъекты начали снимать ограничения, ситуация стала стремительно ухудшаться. Так, в июле — сентябре было выявлено 125 случаев высокого (когда содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 10 и более раз) и экстремально высокого загрязнения (когда превышение ПДК составляет 20–29 раз более двух суток, либо 30–49 раз — от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовом превышении).

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Всего за первые три квартала 2020 года зарегистрирован 171 случай, в том числе 112 в Самарской области, 22 в Бурятии (этот регион, по некоторым данным, занимает первое место в России по населению, проживающему в городах с постоянным загрязнением воздуха).

Среди инцидентов, повлиявших на качество воздуха, FinExpertiza называет возгорание на Сызранском НПЗ, пожар на складе полиэтиленовой и лакокрасочной продукции в Самаре, хотя Роспотребнадзор утверждал, что превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ в воздухе тогда не обнаружили ; лесные пожары в Оренбургской области и другие инциденты.

В отслеженных случаях основными загрязняющими веществами выступали бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород — отравляющий газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Кроме того, фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота, — сказано в публикации.

Как предполагает руководитель сети FinExpertiza Елена Трубникова, несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусом, «основные промышленные мощности продолжили работу, при этом вопросы соблюдения экологических требований во время пандемии могли отойти на второй план».

Бизнес больше думал о выживании в кризис, а государство было больше озабочено минимизацией экономического ущерба и вопросами здравоохранения. <...> Не исключено, что загрязнения выросли, поскольку некоторые предприятия поступились нормами безопасности и перегрузили свои производства, чтобы наверстать упущенные прибыли. В условиях сокращения числа проверок для недобросовестного бизнеса это могло оказаться проще, чем раньше, — добавила она.

На фоне 171 факта загрязнения воздуха в первые три квартала 2020 года, за весь 2019 год, по информации FinExpertiza, они фиксировались 61 раз. Больше всего за последнее десятилетие их было в 2010 году — 126.

x99/Global Look Press

В комментарии NEWS.ru директор проектов по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России Иван Блоков подтвердил, что в 2020 году произошёл рост случаев экстремально высокого загрязнения воздуха. Однако скачок, о котором говорится в отчёте FinExpertiza, «не вполне соответствует действительности». Он обратил внимание на то, что большинство случаев загрязнения имеют отношение к Самаре, которые произошли чуть ли не в одном жилом районе «преимущественно в августе — сентябре, когда там были неблагоприятные метеоусловия — жара и отсутствие движения воздуха». По этим случаям, как говорит Блоков, уже возбуждено уголовное дело. По информации местных СМИ, повышенный уровень загрязнения воздуха в городе наблюдался в августе на территории Куйбышевского района, о чём губернатору региона Дмитрию Азарову рассказали представители областного Министерства лесного хозяйства и природопользования.

Были случаи, когда метеорологический пост стоял рядом с ТЭЦ и его данные говорили не о том, сколько реально случаев превышения наблюдается, а какова была роза ветров. Если исключать подобные случаи, вы всё равно получите рост загрязнения атмосферы, но уже не многократный, а несколько десятков процентов. И вот это уже отражает тенденцию современного состояния окружающей среды. Примерно с 2008 года у нас начался чёткий рост загрязнения воздуха, и он продолжается. Это связано с тем, что у нас не в полной мере соблюдаются требования, ослаблен экологический контроль. У нас инспекторов Росприроднадзора чуть меньше 1800. Есть еще региональные инспекторы, которых у нас около 1900. То есть на всю Россию их меньше четырёх тысяч, хотя в середине 1990-х было восемь тысяч и их не хватало. Иван Блоков директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России

По словам эколога, показатели чистоты воздуха характеризуются несколькими параметрами и замеряются Росгидрометом и Роспотребнадзором. Методики последнего, как отмечает собеседник NEWS.ru, «являются непрозрачными».

Зелёный свет для формальдегида

Экологам так и не удалось получить данные, как и где госструктуры замеряют вредные выбросы по некоторым веществам. В качестве примера он привёл ситуацию с формальдегидом.

ПДК канцерогенного вещества «формальдегид» устанавливает Роспотребнадзор, который шесть лет назад повысил её в несколько раз и она стала максимально выше, чем максимально допустимый уровень риска, принятый в России и нормативно закреплённый. В результате из 120 загрязнённых городов теперь официально загрязнено 60, хотя ситуация лучше не стала, — говорит Иван Блоков.

Как ранее отмечали в Greenpeace, ПДК формальдегида была значительно ослаблена, и Роспотребнадзор отказывался предоставить материалы, которые бы обосновали это решение.

Global Look Press

На эту же проблему обращают внимание и в главной геофизической обсерватории имени Воейкова, которая входит в структуру Росгидромета. По данным выпускаемого ей ежегодника «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России», в 2015–2019 годы происходило уменьшение средних значений концентраций основных загрязняющих веществ и количества выбросов от стационарных источников. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ существенно не изменились, выбросы твёрдых веществ от стационарных источников за тот же период снизились на 11%. Среднегодовые концентрации диоксида серы снизились на 4%, диоксида азота — на 16%, оксида азота — на 15%, оксида углерода — на 11%.

При этом средние концентрации бензпирена увеличились на 21%, а его выбросы от стационарных источников увеличились на 495%. Среднегодовые концентрации формальдегида за пятилетний период выросли всего на 3%. Однако, как указано в ежегоднике, «все значения среднегодовых концентраций оказываются ниже вновь установленной среднесуточной ПДК, хотя количество выбросов формальдегида от стационарных источников за последние пять лет увеличилось на 44%».

Изменение состояния загрязнения атмосферы в первую очередь связано с установлением новых величин ПДК формальдегида и фенола, с которыми последние пять лет проводится сравнение измеренных концентраций, а не с реальным снижением содержания загрязняющих веществ, — говорится в исследовании.

Это изменение «привело к занижению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха». В результате во всех городах, где проводятся наблюдения за концентрациями формальдегида, средняя концентрация которого в 2019 году составила 0,9 среднесуточной ПДК, что в пересчёте на прежний норматив составляет 3,0 среднесуточной ПДК.

История, география и экономика

По данным Росгмидромета, наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдался в 18 населённых пунктах, в которых проживает 3,3 млн человек. Больше всего таких городов оказалось в Иркутской области и Красноярском крае.

Высокий уровень загрязнения зафиксирован в 22 городах, в которых проживают 7,3 млн человек. Среди этих городов есть и весьма крупные: Астрахань, Владивосток, Кемерово, Ростов-на-Дону.

x99/Global Look Press

Росгидромет проводит мониторинг загрязнения в рамках проекта «Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха». В 2019 году среднегодовые концентрации трёх загрязняющих веществ превышали ПДК в Братске, Магнитогорске и Чите, двух — в Красноярске, Нижнем Тагиле и Челябинске, одного — в Медногорске, Новокузнецке и Норильске.

В ежегоднике Росгидромета также приводятся данные по загрязнению воздуха с начала 1990-х годов, по которым можно проанализировать этот показатель в контексте постсоветской «деиндустриализации» российской экономики. Так, если в 1991 году в стране было 209 городов, в которых среднегодовые концентрации опасных веществ превышали ПДК, то в 1992-м и 1993-м их стало больше — 226 и 321 соответственно. В 1994-м этот показатель снизился до 208, а к 1998-му упал до 185. В последующие годы количество таких городов «вслед за ростом промышленного производства и количества автотранспорта» стабильно превышало две сотни, достигнув максимума (214) в 2012-м, после которого началось снижение до 133 в 2019-м. Как подчёркивается в исследовании, это произошло из-за изменения нормативов ПДК Роспотребнадзором, согласно старым стандартам в прошлом году насчитали бы 191 «грязный» город.

voeikovmgo.ru

Как считает экономист Василий Колташов, причин ухудшения качества воздуха несколько. Это и активизация промышленности после периода спада деловой активности в стране, и «грязный» транспорт, и политика международных структур.

Период спада был подготовлен замедлением экономики 2019 года. Потом у нас настал период, когда это всё просело, встало. А дальше началось стремительное развёртывание активности, что, скорее всего, и было зафиксировано во многом этими выбросами. Вместе с этим я бы выявил проблему «грязного» транспорта в регионах. Отсутствие экологичного общественного транспорта в провинции является одной из самых серьёзных проблем. Эту задачу нужно решать переносом столичного опыта реорганизации общественных пассажироперевозок. А столичный опыт основан на опыте европейских стран — это электробусы, трамваи, троллейбусы. То есть необходимо сделать так, чтобы автомобиль был средством поездки из города, а не внутри города. Постоянные перемещения на частном автотранспорте внутри крупных населённых пунктов, особенно во время пробок, — это работа по загрязнению воздуха. Что касается работы промышленных предприятий, то приходится констатировать их безответственное отношение к окружающей среде. Василий Колташов руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества

По его мнению, необходимо «провести тотальную реформу общественного транспорта в стране по одной схеме». Что касается промышленности, то здесь «встаёт вопрос о таможенной политике, потому нормы Всемирной торговой организации запрещают облагать повышенными пошлинами и штрафами производителей грязной продукции других стран».

Загрязнение окружающей среды приветствуется и поощряется Всемирной торговой организацией. Если вы на своих начнёте давить, то компании других стран скажут: «Как хорошо вы российский бизнес придавили. А на нас-то никто не давит, мы грязно работали, а будем ещё грязнее работать. Зато наша продукция будет дешевле, чем российская», — объясняет Колташов.

При этом он считает необходимым проводить более жёсткую экологическую политику, которая бы одновременно «не мешала росту экономики, но в то же время создавала условия для нормальной жизни людей и сохранению природы».

Между тем, по данным Минфина, кассовое исполнение нацпроекта «Экология» на 1 ноября составило 46%: из 76,6 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете, до исполнителей доведено лишь 35,7 млрд. В числе лидеров по неосвоению проекты «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО» и «Чистый воздух». Финансовая поддержка последнего в ближайшие два года может сократиться на 26,5 млрд рублей.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.