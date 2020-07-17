Пресненский суд Москвы отправил под стражу двух сотрудников столичного СИЗО «Матросская тишина». Речь идёт об оперативнике и инспекторе, которые обвиняются в получении взяток, вымогательстве и превышении должностных полномочий. В изоляторе была выстроена целая схема вымогательств и принуждения к мошенничеству. Подробности — в материале NEWS.ru.

Союз силовиков и вора в законе?

Старший оперуполномоченный оперативного отдела Владислав Остапенко и инспектор режима отдела и надзора Сергей Войтко обвиняются в получении взяток на общую сумму в 5 млн рублей. Суд отправил их под стражу 16 июля. По информации столичного управления СК, они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и вымогательстве (п. «г» ч. 2 ст. 163 УК) «в зависимости от роли каждого». Согласно картотеке суда, они были арестованы лишь по ч. 6 ст. 290 УК.

По мнению следователей, Остапенко и Войтко совершали преступления в период с января по июнь 2019 года. Сотрудники СИЗО передавали на его территорию смартфоны, сим-карты, сигареты, алкоголь, а также наркотики. Кроме того, за деньги они организовывали сходки криминальных авторитетов. Один из основных эпизодов связан с созданием call-центра прямо внутри СИЗО: сотрудники заставляли заключённых заниматься телефонным мошенничеством, уводя деньги, предположительно, с карт Сбербанка. Ещё один эпизод связан с вымогательством 500 тысяч рублей у арестанта, которому обещали устроить проблемы, если он не заплатит.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По информации руководителя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина, Остапенко и Войтко вымогали денежные средства, действуя в интересах «коррумпированных сотрудников ФСИН, ФСБ и „вора в законе“ Ахмеда Домбаева». Он добавил, что заключённые занимались мошенничеством по телефону с одобрения и под контролем криминальных авторитетов, руководства управления ФСИН, а также отдела «М» ФСБ. Стоимость оборудования call-центров составила 2 млн рублей.

Как утверждает правозащитник, он сообщал о преступлениях ещё в июне прошлого года. В мае 2020-го Осечкина опросили оперативники УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве — это управление занимается расследованием уголовных дел против Остапенко и Войтко. По словам Осечкина, проведению расследования препятствуют сотрудники ФСБ Паршин, Конин и Насушкин, а также начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов.

В настоящее время [представители ФСБ и ФСИН] предпринимают всевозможные усилия для сокрытия масштабов деятельности ОПС, а также срочно вырабатывают план контрмер для блокирования расследования и отстранения независимых от них оперов ВАО МВД. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Глава Gulagu.net отметил, что «общий объём похищенного только у родственников заключённых из „Матросской тишины“ составил более 53 млн рублей». По информации правозащитника, которую он передал правоохранительным органам, таков оборот по банковским счетам и картам.

Очень большую помощь оказала служба безопасности Сбербанка, которая без проволочек передала в МВД по запросу данные о том, как члены ОПС собирали «общак», обналичивали и в том числе переводили денежные средства коррумпированным сотрудникам ФСИН, — добавил правозащитник.

Аналогичным способом, по данным Владимира Осечкина, осуществляется контроль ещё над 65 учреждениями ФСИН, в которых сросшийся с коррупционерами криминал якобы ежемесячно получает не менее 65 млн рублей в качестве взяток и откатов.

В конце мая Осечкин направил обращение сразу в три ведомства — Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСИН — с требованием завести уголовные дела на сотрудников «Матросской тишины» и проконтролировать расследование. Подобные заявления с приложенными доказательствами он передавал ещё в прошлом году, однако реакции тогда не последовало.

Пострадал Сбербанк

Бывший член ОНК Москвы, а ныне вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал NEWS.ru, что сигналы от заключённых о вымогательстве в СИЗО «Матросская тишина» поступали правозащитникам уже давно. Несколько участников прошлого состава ОНК пытались провести собственное расследование этой проблемы, однако этого им сделать не удалось.

Он сообщил, что неоднократно обращался в прокуратуру с просьбой провести проверку в изоляторе, но в ответ приходили лишь отписки. Также Мельников рассказал об эпизоде с оборудованием call-центра прямо в стенах СИЗО.

Как можно было организовать целый call-центр? Для этого столько оборудования нужно, это явно действия не одного человека. С мёртвой точки дело сдвинулось, потому что там заявитель — Сбербанк, который пострадал от этих действий. Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

Также правозащитник заявил о многократных жалобах, поступавших от заключённых, на вымогательство со стороны сотрудников. Так, у них был настоящий прайс за различные «услуги»: за содержание в изоляторе арестант должен был отдавать 200 тысяч рублей, полмиллиона просили за перевод в камеру, где условия были получше.

Недобросовестные сотрудники заинтересованы в том, чтобы специально создать невыносимые условия для получения денег в дальнейшем, — отметил он.

Мельников подчеркнул, что его и коллег по ОНК через некоторое время перестали пускать в «Матросскую тишину». По его словам, это связано с активными попытками разобраться в злоупотреблениях в СИЗО. Официально правозащитникам отказывали в допуске из-за того, что им присвоили статус свидетелей по делу о злоупотреблениях в «Матросской тишине», расследование которого началось уже тогда.

Меня не допустили до членства в новой комиссии в ОНК из-за этого, — отметил правозащитник.

Мельников предположил, что помимо Остапенко и Войтко в преступлениях замешаны ещё лица. По его словам, организовать такую схему невозможно без участия руководства СИЗО.

ФСИН не ответила на запрос NEWS.ru. В Сбербанке пообещали предоставить комментарий на следующей неделе.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.