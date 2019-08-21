Фото: Сергей Булкин/News.ru

Предварительные слушания по уголовному делу против участника несанкционированной акции Евгения Коваленко пройдут в понедельник, 26 августа.

Заседание состоится в закрытом режиме, — сообщили в Мещанском суде Москвы, который займётся рассмотрением дела.

48-летнего Евгения Коваленко обвиняют в двух эпизодах применения насилия к сотрудникам Росгвардии. По версии следствия, мужчина толкнул полицейского и бросил в сотрудника Росгвардии «металлический мусорный бак, причинив физическую боль и моральный вред». По статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет, информирует «Интерфакс».

Во вторник, 20 августа, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении участников митинга 27 июля Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которых обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Материалы дел были выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу с утверждённым обвинительным заключением. 30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти, писал News.ru.

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