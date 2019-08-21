https://static.news.ru/photo/a2f4b576-c400-11e9-b504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Предварительные слушания по уголовному делу против участника несанкционированной акции Евгения Коваленко пройдут в понедельник, 26 августа.

Заседание состоится в закрытом режиме, — сообщили в Мещанском суде Москвы, который займётся рассмотрением дела.

48-летнего Евгения Коваленко обвиняют в двух эпизодах применения насилия к сотрудникам Росгвардии. По версии следствия, мужчина толкнул полицейского и бросил в сотрудника Росгвардии «металлический мусорный бак, причинив физическую боль и моральный вред». По статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет, информирует « Интерфакс ».

Во вторник, 20 августа, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении участников митинга 27 июля Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которых обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Материалы дел были выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу с утверждённым обвинительным заключением. 30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти, писал News.ru.