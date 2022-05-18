В России запустят магазин приложений Rustore «ВКонтакте» и Минцифры объявили о запуске отечественного магазина приложений RuStore

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Минцифры РФ и VK объявили о запуске бета-версии российского магазина приложений RuStore. Об этом сообщил глава VK Владимир Кириенко в ходе 26-го Российского интернет-форума, трансляция которого велась на странице министерства в соцсетях. По его словам, платформа будет открыта к диалогу и доступна в том числе для зарубежных разработчиков.

VK и Минцифры запустят бета-версию магазина приложений 25 мая, — следует из заявления разработчика.

При этом глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что RuStore не является государственным магазином приложений и не ограничивает частные компании в создании собственных платформ.

Если рынок может сделать это лучше, чем мы, пусть это делает рынок. Дальше вопрос формы реализации, прибыли, мы отдаем это на откуп 10 компаниям. VK начнет инвестировать в эту историю, дальше мы посмотрим, как будет, — добавил Шадаев.

Он также выразил уверенность, что RuStore за более короткий срок «придёт к такому же уровню, как и более зрелые аналоги».

Накануне стало известно, что «ВКонтакте» запустила бета-версию нового мобильного приложения для общения — «VK Мессенджер». На платформе можно будет создавать групповые чаты, обмениваться аудиосообщениями, отправлять стикеры, фото, видео, музыкальные дорожки, файлы весом до 2 Гб, а также делиться геопозицией и переводить денежные средства.