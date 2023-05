«Такой треш»: геймеры назвали позором новую игру по «Властелину колец» Часть The Lord of the Rings: Gollum активно обсуждают в игровых сообществах

25 мая в Сети появились первые рецензии на новую игру по культовой вселенной Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» The Lord of the Rings: Gollum, выпущенную компанией Daedalic Entertainment. Эта часть уже получила низкие оценки от геймеров. NEWS.ru сравнил мнения критиков и выяснил, почему новая игра о «Властелине колец» не понравится даже преданным поклонникам саги.

О чем новая игра из серии «Властелин колец»

Сначала The Lord of the Rings: Gollum не впечатлила геймеров из-за системных требований и первых кадров геймплея. Позже они получили тестовую версию от создателей — компании Daedalic Entertainment. Тогда и выяснилось, что у игры не только скучный сюжет и плохая графика, но и много технических багов (особенно при прохождении ее на компьютере).

Новая часть The Lord of the Rings: Gollum переносит игрока в то время, когда хоббит Бильбо только потерял кольцо, но еще до того, как начались главные приключения его племянника Фродо. Эти события описываются в первой книге Толкина «Братство Кольца». Создатели решили, что главным персонажем будет Голлум — хоббит, чья душа раскололась надвое от долгого взаимодействия с кольцом Саурона. Сначала он долго бродит по Мордору, а потом попадает в Лихолесье. Всю игру старается выжить, так как за ним охотятся враги.

Создатели хотели, чтобы геймер увидел Средиземье глазами Голлума. Но пользователи возмущаются, а не хвалят эту задумку компании Daedalic Entertainment.

«Не люблю быть злой, когда пишу об играх, но хочу быть честной в рецензиях. Основная идея The Lord of the Rings: Gollum показать, какой Голлум плохой. После 30 минут прохождения игры я почувствовала какую-то дикую потребность выковырять мозг из черепа», — написала обозреватель Rock Paper Shotgun Рэйчел Уотс.

Зачем злодея Голлума сделали главным героем игры

Игра относится к жанру стелс. Персонаж постоянно прячется, а врагов старается убить так, чтобы остаться незамеченным. Казалось бы, такой геймплей понравится пользователям, но, по мнению Остина Кинга, Голлум очень легко умирает.

«Я битый час потратил на то, чтобы привыкнуть к геймплею. Но меня все время убивают», — признался геймер.

Обозреватель Rock Paper Shotgun пишет, что весь смысл игры в том, чтобы найти Единое кольцо. Но обычному пользователю не нравится банальный сюжет, между частями которого нет связи.

Игровой обозреватель Video Game News Том Айван отмечает, что «первые восемь часов игры ты тупо пытаешься выжить и не погибнуть в сражениях с назгулами и орками, лишь потом ты можешь расслабиться у эльфов».

В новой части геймеры вновь увидят волшебника Гэндальфа и око Саурона. Правда, даже знакомые персонажи никак не впечатлили критиков. Эксперты назвали Gollum полностью линейной игрой, в которой герой постоянно куда-то залезает или просто крадется.

«Мне совсем не нравится играть за Голлума. Ему трудно сочувствовать. Он мерзкий и скользкий тип. Но самое интересное, что люди из Daedalic Entertainment, кажется, сами не решили, как к нему относиться», — сетует Том Айван.

Почему игру назвали скучнейшей за десятилетие

Графика, как 15 лет назад, и бесконечные технические баги окончательно испортили впечатление от новинки. Все геймеры пишут о застревающих в текстурах персонажах, подвисающей анимации и серых цветах, из-за которых приходится увеличивать яркость экрана, чтобы что-то разглядеть.

Рецензент The Guardian назвал игру «техническим провалом, приключенческим стелс-экшеном, в котором нет ничего из прекрасного мира Толкина», а обозреватель Push Square поставил The Lord of the Rings: Gollum на первое место самых скучных игр десятилетия. По его мнению, дизайн игры устаревший, а управление неудобное.

На популярном среди геймеров сайте OpenCritic новинке поставили 39 баллов, назвав худшей игрой 2023 года. Российские пользователи тоже ругают стелс.

«Настолько позорной игры я давно не видел. Не уверен, что такой треш вообще выходил в последние годы», «The Lord of the Rings: Gollum — нелепая игра, которой не должно существовать. В ней кошмарный визуал, унизительная оптимизация и геймплей», — пишут игроки в Сети.