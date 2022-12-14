Свадьбу Джигана и Самойловой посмотрели 7 млн. Почему они интересны людям? Подписчики рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой следят за страстями в знаменитой семье. В чем секрет популярности пары и чему учит их пример

Фото: Сообщество Оксаны Самойловой Вконтакте

Джиган и Оксана Самойлова

12 декабря рэп-исполнитель Джиган и его жена Оксана Самойлова, позиционирующая себя как модель и бизнес-леди, сыграли повторную свадьбу спустя десять лет после первого бракосочетания. Пышное торжество собрало весь звездный бомонд и внушительную интернет-аудиторию: видеотрансляцию события посмотрели более семи миллионов человек. Почему жизнь звездной пары так интересна людям и чему учит их пример — в материале NEWS.ru.

«Этого, безусловно, и добивались — максимального резонанса»

Свадьба Джигана с матерью его четырех детей прошла в шикарной обстановке, с приглашением нескольких десятков звездных гостей — от Тимати и Егора Крида до поймавшей букет невесты Клавы Коки и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской. Пользователи в соцсетях до сих пор обсуждают наряды невесты и гостей, звездные тосты и многоярусный торт, который был то ли настоящим, то ли частично муляжом.

Фото: Сообщество Оксаны Самойловой Вконтакте Егор Крид, Джиган и Тимати

Блогер, модель Алла Лагутина и председатель совета Национальной ассоциации блогеров (НАБ) Мария Терентьева-Галицких заявили NEWS.ru, что «этого, безусловно, и добивались „новобрачные“ — максимального резонанса».

Лагутина похвалила Оксану Самойлову за умение превратить любое событие своей семейной жизни в интернет-контент и на этом заработать. По ее мнению, опыт семейной жизни Джигана и Оксаны Самойловой интересен и заслуживает внимания, так как они «достаточно давно вместе, растят четверых детей, живут не скучно, а с огоньком и креативом».

То в динозавров нарядились, то в кого-то еще. Всем интересно посмотреть, что они еще выдумают. С шиком, блеском, лоском — нескучная жизнь, и всем интересно посмотреть, — считает Лагутина.

«Скандалы, разводы, свадьбы ради рекламы»

Блогер напомнила, как два года назад Джиган и Самойлова даже из «явного кризиса своей семейной ситуации сделали целый сериал для своих подписчиков». Речь о нашумевшем скандале между Самойловой и Джиганом весной 2020-го, незадолго до которого Оксана родила рэперу четвертого ребенка — сына Давида. Вскоре в сетях появились видео, намекавшее на возможные проблемы с алкоголем и запрещенными веществами у главы семьи. Следом в соцсети попали видео рэпера с неизвестной блондинкой, а Самойлова намекнула на измену и развод, позже были кадры из элитной клиники для зависимых, где Джиган якобы поправлял здоровье. Потом — извинения главы семьи и примирение на камеру. Алла Лагутина считает, что «это смотришь, как бразильский сериал».

При этом она допускает, что пара «намеренно раздувает семейные проблемы до размеров слона с целью увеличения интереса интернет-аудитории». Ряд раскрученных интернет-блогов, признается Лагутина, — это «коллективный продукт, над которым работает целая команда в том числе профессиональных сценаристов, задача которых — придумать контент, способный вывести подписчиков на эмоции».

Фото: Сообщество Оксаны Самойловой Вконтакте Оксана Самойлова и Джиган

В такой ситуации произошедшая реальная история — условно, «Джиган напился и спит» — накручивается до абсурда: будто «он ушел в запой и изменил жене». И далее выдается публике в формате именно сериала. Людям же интересно смотреть максимально сильные эмоции, провокационные истории. А у Оксаны [Самойловой] присутствует своя креативная жилка — она молодец, драматургия у нее всегда на высшем уровне, — отмечает Алла Лагутина.

Лагутина подчеркивает, что успешный блог — это в первую очередь прибыльный бизнес.

Из семи миллионов зрителей свадьбы Джигана и Самойловой, допустим, пять миллионов человек купят или уже купили косметику или одежду, которую продвигает Оксана. Она здорово раскрутила свой бизнес таким образом с помощью крутого креатива. Скандалы, разводы, свадьбы ради рекламы, конечно: увеличить охваты [аудитории потенциальных покупателей], — рассказала блогер.

«Пшикнули своими миллионами перед народом»

Мария Терентьева-Галицких объяснила интерес интернет-аудитории к свадьбе Джигана и Самойловой тем, что в настоящее время «есть огромный спрос на радость и на праздники», поскольку «сейчас экраны телевизоров и интернет транслируют преимущественно тревожные новости».

Для аудитории это яркий контент, фактически такая сбывшаяся мечта: на свадьбе девочки из Ухты (Самойловой. — NEWS.ru) и мальчика из Одессы (Джигана. — NEWS.ru) гуляет весь бомонд. Каждый подписчик представляет на их месте себя. Этим феноменом и объясняются огромные охваты, — считает блогер.

Терентьева-Галицких также уверена, что большинство пользователей следят за перипетиями жизни интернет-звезд, так как стремятся примерить их опыт на себя и извлечь пользу из чужого опыта.

Когда я смотрю за семейной парой, они показывают мне паттерны (варианты. — NEWS.ru) поведения. Это не значит, что я буду выстраивать отношения, как у них, наоборот, может, так не хочу. Но это паттерн поведения, который в любом случае примеряешь на себя, — отмечает Мария Терентьева-Галицких.

Фото: Сообщество Оксаны Самойловой Вконтакте Джиган и Оксана Самойлова с детьми

Кто-то, добавляет она, следит за жизнью блогеров, чтобы понять: черные полосы есть и у известных людей, но на смену им приходят белые. Это осознание, объясняет Мария, держит в тонусе.

Брак Джигана и Самойловой находился на грани, несмотря на наличие троих дочерей и ожидание появления на свет сына, но они сумели преодолеть кризис и вот снова женятся. У зрителей возникает опять же паттерн поведения: значит, и я переживу свой личный кризис, и в моей жизни тоже еще будет счастье, — утверждает блогер.

Терентьева-Галицких выразила мнение, что Джиган и Самойлова «не навязывают никому свой образ жизни, им просто нравится делиться личным».

Однако блогер, психолог Оксана Митрофанова в беседе с NEWS.ru назвала свадьбу Самойловой и Джигана пиром во время чумы, а их образ жизни определила как «сплошь фальшивый». Митрофанова согласилась, что «шоу сейчас хорошо продается». По ее мнению, «людям страшно за будущее, они хотят хоть как-то отвлечься».

Но по факту это (свадьба. — NEWS.ru) — пир во время чумы. Во-первых, посмотрите на цифры заболеваемости гриппом, которые снова приобретают масштабы эпидемии. Во-вторых, идет СВО. Ее можно поддерживать или нет, но гибнут люди. В такой ситуации даже елку-то новогоднюю неловко наряжать, а тут разгуляй — свадьба, — возмущается Митрофанова.

Она считает, что Джиган и Самойлова, устроив праздник на широкую ногу, «пшикнули еще раз перед народом, у которого прожиточный минимум около 16 тысяч рублей, своими звездными миллионами». Но дело, по ее словам, «даже не в этом». Оксана Митрофанова призналась, что разделяет мнение зрителей, заподозривших, что свадебный торт был частично бутафорским, «а бриллианты на невесте — обычный стеклярус».

Многие блогеры продают образ элитарной жизни ради поддержания своей популярности. На самом деле 90% якобы роскошных атрибутов — это фейк и бартер, демонстрирующий в том числе уровень интеллекта всей этой публики. Многие так называемые интернет-звезды даже хвалятся тем, что с трудом окончили школу и больше нигде не учились, — напомнила Оксана Митрофанова.

Блогер назвала «эти тенденции превращения жизни в шоу» опасными, потому что «дети и подростки начинают стремиться к такому же образу роскошной жизни напоказ и считать, будто для достижения успеха надо просто снимать крутые видео».

«Зачем учиться, становиться профессиональным врачом, ученым или строителем или кем-то еще, если можно стать сразу богатым блогером?!» — так рассуждают дети, растущие на определенном интернет-контенте. При этом если заставить этих блогеров работать реально, сразу окажется, что работать они не умеют, а умеют только веселиться, — считает психолог.

Митрофанова призвала родителей «находить правильные слова и объяснять своим детям, что вся интернет-мишура — это на самом деле путь в никуда».