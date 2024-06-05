Российская журналистка пришла на ПМЭФ в образе за сотни тысяч рублей Российская журналистка Моргун пришла на ПМЭФ в образе за сотни тысяч рублей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Мария Моргун

Сотрудница журнала «Москвичка» Мария Моргун посетила Петербургский международный экономический форум в образе стоимостью в несколько сотен тысяч рублей, видео с журналисткой опубликовала ее коллега Ксения Собчак в своем Telegram-канале. Моргун, не раз работавшая на ПМЭФ, отдала предпочтение костюму отечественного бренда Lesyanebo.

Черный жилет от комплекта можно приобрести за 28 тысяч рублей, а юбка сейчас не представлена в ассортименте бренда. Также журналистка дополнила наряд серьгами от дизайнера Яны Расковаловой, цена которых варьируется от 349 тысяч рублей до 1,8 миллиона рублей. Кроме того, Собчак заметила на Моргун браслет ювелирного дома Bvlgari в виде змеи.

Также ПМЭФ посетила делегация от «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) во главе с министром труда и социальной политики Афганистана Альхаджи Шейхом Абдулбаром. Ранее в Сети появился ролик с представителями движения, замеченными в Санкт-Петербурге.

Ранее в компании-разработчике 3mx рассказали, что гости, участники и площадка Петербургского международного экономического форума защищены от потенциальной атаки беспилотников детекторами дронов «Булат». Представители организации добавили, что дополнительную охрану обеспечивают антидроновые ружья «Айрат».