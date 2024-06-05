Стало известно, как выглядят прилетевшие на ПМЭФ талибы

Фото: NEWS.ru

Прилетевшие на Петербургский международный экономический форум талибы («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попали на видео. О том, что представители правящего в Афганистане движения посетят ПМЭФ, ранее сообщили в посольстве эмирата в РФ.

Делегация посетила форум во главе с министром труда и социальной политики Афганистана Альхаджи Шейхом Абдулбаром. Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru заявил, что приезд талибов на ПМЭФ показал их приверженность России. Он подчеркнул, что это очень знаковый шаг на фоне разговоров об исключении «Талибана» из списка запрещенных организаций.

По словам Беляева, талибам нужно легализоваться и вписаться в канву авторитетного форума, где присутствуют представители бизнеса и российского государства. При этом, уточнил эксперт, форум — это ни к чему не обязывающая площадка.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москве надо выстраивать отношения с контролирующими Афганистан талибами. По его словам, в вопросе признания «Талибана» и снятия с него санкций Россия учитывает мнение своих партнеров из Центральной Азии.