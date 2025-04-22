Почему YouTube не работает 22 апреля: сбои, замедление, штрафы Google

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Россияне продолжают жаловаться на проблемы в работе YouTube. Что известно о сбоях сегодня, 22 апреля 2025 года, какие штрафы получил Google от российских властей?

Что известно о сбоях в работе YouTube 22 апреля

Замедление YouTube приобрело массовый характер в России с начала августа 2024 года. Большинство пользователей не могут смотреть видеоролики из-за сбоев, которые наблюдаются на компьютерах, смартфонах и телевизорах, в домашних и мобильных сетях.

С начала суток 22 апреля, по данным мониторингового сайта «Сбой.рф», на YouTube пожаловались 207 раз. Накануне этот показатель составил 749. Большинство жалоб поступают из Москвы — 17%, на Краснодарский край и Свердловскую область приходится по 12%, Новосибирскую область — 10%, Челябинскую область — 7%, Санкт-Петербург и Иркутскую область — по 5%.

На Downdetector.su за последний час зафиксированы 108 жалоб на YouTube, за сутки — 3645. Подавляющее большинство обращений относятся к сбою сайта — 90%, о сбое мобильного приложения сообщают 4% пользователей, общем сбое — 3%, сбое личного кабинета — менее 1%.

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Почему YouTube не работает 22 апреля, причины сбоев

Почему именно YouTube не работает 22 апреля, точно неизвестно. Российская сторона утверждает, что не блокирует сервис, а замедление обусловлено техническими неполадками с серверами Google.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Компания [свои] серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из РФ, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились <…>. Видимо, более мощные серверы были установлены рядом с узлами мобильных операторов связи — там трафик все еще сохраняется», — объяснял глава РКН Андрей Липов.

Об этом говорил и зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов: «В первую очередь проблемы с YouTube связаны с тем, что отсутствует коммуникация: где-то, возможно, устарело „железо“, что-то тормозит. Где-то, возможно, сама компания Google не обновляет софт, сама капризничает».

Google придерживается позиции, что никаких действий по снижению трафика YouTube в России со стороны компании не предпринималось. Там добавили, что осведомлены о проблемах российских пользователей.

Какие штрафы получил Google

Google по решению Таганского суда Москвы признали виновным в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Информация была представлена в одном из видео на YouTube.

IT-гиганту как владельцу YouTube вменяется ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в связи с нарушением порядка доступа к информации, подлежащей ограничению. Компании назначен штраф в размере 3,8 млн рублей.

Кроме того, в конце марта стало известно, что Федеральная служба судебных приставов России взыскала 13,4 млрд рублей штрафа с Google с начала 2021 года. Однако это только 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства со стороны корпорации. Всего Google должен заплатить штраф в размере 32,8 млрд рублей.

Также в марте Google попросил российский суд отменить штраф в размере 8 млрд рублей, сославшись на празднование Рождества. Российская сторона ответила, что штрафной протокол был составлен 27 декабря, поэтому аргументы представителей компании нельзя считать убедительными.

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