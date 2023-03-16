Гендиректор Twitch ушел в отставку спустя 16 лет работы

Фото: Pedro Fiuza/Global Look Press

Генеральный директор Twitch Эммет Шир

После 16 лет работы генеральный директор Twitch Эммет Шир покинет компанию, заявил он в своем Twitter. Правление над стриминговой платформой он передаст президенту компании Дэну Клэнси. Шир при этом останется советником.

Twitch часто кажется мне ребенком, которого я тоже воспитываю. И хотя я всегда буду с ним, если Twitch будет нуждаться во мне, в 16 лет мне кажется, что Twitch готов покинуть дом и рискнуть жить в одиночку, — написал Шир.

Решение Шира уйти в отставку и повысить президента Twitch не стало полной неожиданностью. Клэнси уже был глубоко вовлечен в повседневную деятельность компании и выступал в качестве публичного лица в некоторых основных обсуждениях, связанных с компанией. Например, в сентябре прошлого года Клэнси написал длинное письмо сообществу Twitch, в котором рассказал о спорных изменениях в распределении доходов платформы с ведущими стримерами.

В конце января мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление эфира с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Протокол был составлен Роскомнадзором за неудаление фейков о спецоперации, содержавшихся в том числе в интервью с политиком.