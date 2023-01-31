Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление эфира с Арестовичем

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, передает корреспондент РИА Новости. Протокол был составлен Роскомнадзором за неудаление фейков о спецоперации, содержавшихся в том числе в интервью с Арестовичем. Ни одна из сторон в суд не явилась, в зале присутствовали лишь несколько журналистов.

Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Ранее директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что деятельность стриминговых платформ Twitch и Trovo в России следует ограничить. По ее мнению, эти платформы становятся площадками для рекламы магазинов по продаже наркотиков. Она также отметила необходимость серьезного регулирования сферы видеоигр, вплоть до полного запрета самых жестоких.