https://static.news.ru/photo/1f2eb504-bcf6-11e9-89b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Наличие хронического заболевания могло привести к смерти дидежя и фотомодели Жанны Рассказовой в Москве. Знакомый девушки Александр сообщил, что она скончалась вскоре после визита частного нарколога, которому не сообщила о болезни.

Молодой человек рассказал, что Жанна попросила его заехать к ней в гости 11 августа. В квартире он обнаружил следы затяжного застолья. Александр отметил, что девушка была заторможена. Она объяснила, что вызвала на дом врача из частной наркологической клиники, чтобы тот поставил ей капельницу.

Медик закончил процедуру и сказал, чтобы девушку не оставляли одну. Рассказова проспала три часа, а когда проснулась, начала задыхаться и потеряла сознание. Александр вызвал скорую помощь, пишет « Московский комсомолец ».

Ранее News.ru писал, что спасти Рассказову прибывшим на вызов медикам не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате передозировки наркотиками.