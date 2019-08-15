Утром 15 августа самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний», вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жёсткую посадку на кукурузное поле. Перед этим лайнер столкнулся со стаей чаек из-за чего у него загорелись оба двигателя. На борту, вместе с экипажем, находилось 233 человека. Из них пострадали 23, погибших нет. Следственный комитет возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Самолёт рейса U6178 провёл в воздухе около минуты. Во время набора высоты предположительно, в двигатели попали птицы. По данным авиакомпании, от этого загорелся один двигатель, пассажиры утверждают, что воспламенились оба. Пилоты приняли решение спланировать на кукурузное поле. В результате они приземлились в Раменском недалеко от деревни Рыбаки, самолёт при этом не загорелся.

Тем не менее, при экстренной посадке пострадали 23 человека, среди них девять детей. Всего в самолёте было 226 пассажиров и семь членов экипажа. На месте работают 20 бригад скорой помощи и два медицинских вертолета.

Позже стало известно, что из 23 госпитализированных после посадки А321 в больнице остался только один, остальные отпущены домой, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

В соцсетях пассажиры благодарят пилотов, спасших их жизни. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал героями членов экипажа самолёта, который экстренно сел в Жуковском. Помимо пилотов это бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина. Куйвашев заявил, что экипаж будет представлен к наградам.

Дамир Юсупов/vk.com

Георгий Мурзин/ok.ru

Что касается пилотов, то командиру экипажа Дамиру Юсупову — 41 год. Он ранее возил спортсменов «Ак Барса» и «Рубина». В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева по направлению «аэронавигация». Имеет налёт 3 тыс. часов. Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Общий налет — более 600 часов.

Росавиация будет разбираться насколько оправданы были действия экипажа. Чёрные ящики не пострадали и будут переданы в Межгосударственный авиационный комитет. Тем временем, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Этот самолёт с бортовым номером VQ-BOZ уже попадал в мелкую аварию. 24 января 2013 он задел курсовой маяк, садясь в Казани после рейса из Шарм-эш-Шейха. Это повлекло повреждения фюзеляжа, правого закрылка, стоек шасси и гондолы правого двигателя. При инциденте никто не пострадал. Так же известно, что 6 декабря 2016 года при посадке в Казани, произошла разгерметизация кабины пилотов.

aeroinside.com

Напомним, пассажир сегодняшнего неудачного рейса рассказал News.ru, что происходило в салоне во время посадки.