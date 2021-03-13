В Сургуте за отказ надеть маску избили «человека-стробоскопа»

Жителя Сургута вытолкали из автобуса и избили два пассажира после того, как он отказался носить медицинскую маску в салоне.
Конфликт начался с замечания кондуктора,
В УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу пояснили, что пострадавший не обращался с заявлением. Однако правоохранители всё равно начали доследственную проверку. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал порталу, что пострадавший является известной в Сургуте личностью.
Его называют «человек-стробоскоп». Он часто появляется в общественных местах с фонариком на лбу, а также с плакатами на спине с критикой российских властей, — сказал источник.
В январе голливудского актёра Брюса Уиллиса выдворили из аптеки в Лос-Анджелесе. Причиной стал его отказ надеть защитную маску. 65-летний артист, в силу возраста находящийся в группе повышенного риска, появился без средства индивидуальной защиты в аптеке сети Rite Aid. По словам очевидцев, на шее у него при этом была бандана, которую Уиллис вполне мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве альтернативы, писал NEWS.ru.