В Сургуте за отказ надеть маску избили «человека-стробоскопа»

https://static.news.ru/photo/16822c78-84c4-11eb-8c36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Сургута вытолкали из автобуса и избили два пассажира после того, как он отказался носить медицинскую маску в салоне.

Конфликт начался с замечания кондуктора, сообщает URA.RU. Мужчина без маски начал вести себя агрессивно. Он риторически вопрошал, должны ли дети тоже «надевать намордники». Затем он начал кричать, что власти страны хотят всех «в зоопарки засадить». Двое попутчиков в какой-то момент вытолкали мужчину из автобуса, вышли следом, избили его, а затем вернулись в салон.

В УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу пояснили, что пострадавший не обращался с заявлением. Однако правоохранители всё равно начали доследственную проверку. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал порталу, что пострадавший является известной в Сургуте личностью.

Его называют «человек-стробоскоп». Он часто появляется в общественных местах с фонариком на лбу, а также с плакатами на спине с критикой российских властей, — сказал источник.

В январе голливудского актёра Брюса Уиллиса выдворили из аптеки в Лос-Анджелесе. Причиной стал его отказ надеть защитную маску. 65-летний артист, в силу возраста находящийся в группе повышенного риска, появился без средства индивидуальной защиты в аптеке сети Rite Aid. По словам очевидцев, на шее у него при этом была бандана, которую Уиллис вполне мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве альтернативы, писал NEWS.ru.