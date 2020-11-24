Жителя Краснодарского края оправдали по делу об убийстве ребёнка

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Присяжные заседатели на Кубани вынесли оправдательный вердикт в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Присяжные вынесли оправдательный вердикт мужчине, обвиняемому в убийстве несовершеннолетней. Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт, — говорится в сообщении суда.

Мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Позднее суд должен будет вынести приговор с учётом оправдательного вердикта присяжных.

Уголовное дело об убийстве несовершеннолетней в посёлке Звезда Краснодарского края возбудили в июне 2016 года. Долгое время ребёнка не удавалось найти, но впоследствии тело было обнаружено благодаря надписям на зданиях, описывающим место, где были останки. После обнаружения тела девочки правоохранители установили причастность к убийству 63-летнего местного жителя.

По его словам, девочка отвлекала его от работы, забегая во двор, из-за чего он убил её ударом молотка по голове, а затем спрятал тело в поле. Как сообщали в полиции, мужчина рассказал в ходе допроса, что надписи на зданиях оставлял он.

Как сообщал NEWS.ru, в Саратовской области суд арестовал до 20 января 2021 года местного жителя, который подозревается в убийстве шестилетнего пасынка своего друга. Подозреваемый признал свою вину.