Жителя Читы 10 дней пытали за разбитую машину

https://static.news.ru/photo/820211c8-98e5-11ea-90ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Читы в течение 10 дней подвергался пыткам за попадание в ДТП на чужом автомобиле. Полиция задержала двух подозревамых в его похищении.

Потерпевшим является сотрудник станции техобслуживания. Он без разрешения владельца СТО взял его автомобиль и попал на нём в аварию.

Сын хозяина станции и его знакомый заперли мужчину в автомастерской и заставили отрабатывать причинённый ущерб. При этом они периодически избивали своего пленника и пытали оголёнными проводами допотери сознания.

В какой-то момент мужчине удалось сбежать. Он обратился за помощью в полицию, сказав, что его избили неизвестные.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека с применением насилия (ст. 126 УК РФ). Подозреваемым грозит от пяти до 12 лет лишения свободы, сообщается на сайте управления МВД по Забайкальскому краю.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские в Москве задержали мужчину, подозреваемого в похищении студента. По словам потерпевшего, злоумышленников было двое. Они отобрали у него телефон, а также заставили снять с карты деньги и отдать им. После этого позхищенного отпустили.

