Жительница ЯНАО умерла на майских праздниках, подавившись шашлыком

https://static.news.ru/photo/e7121202-9444-11ea-bce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

38-летняя жительница Ноябрьска умерла от асфиксии на майских праздниках. Женщина подавилась шашлыком.

Как сообщает URA.RU, погибшая отдыхала вместе со своими знакомыми. Когда она поперхнулась, у них не получилось оказать ей помощь и они вызвали врачей. Медики приехали по вызову спустя несколько минут, однако не смогли спасти женщину.

NEWS.ru писал, что в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных на скорость. Участники состязания должны были съесть как можно больше сладостей за определённое время. Москвичка лидировала в конкурсе, но чтобы не упустить победу, запихнула в рот сразу несколько пирожных. После завершения конкурса она продолжила прожёвывать лакомства, но случайно вдохнула и начала задыхаться, а затем скончалась.

В США бармен спас клиента, который подавился едой. Сотрудник заведения увидел, что посетитель поперхнулся. Он выбежал из-за стойки бара, перехватил клиента со спины и тем самым помог мужчине.