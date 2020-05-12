Жительница ЯНАО умерла на майских праздниках, подавившись шашлыком

38-летняя жительница Ноябрьска умерла от асфиксии на майских праздниках. Женщина подавилась шашлыком.
Как
NEWS.ru писал, что в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных на скорость. Участники состязания должны были съесть как можно больше сладостей за определённое время. Москвичка лидировала в конкурсе, но чтобы не упустить победу, запихнула в рот сразу несколько пирожных. После завершения конкурса она продолжила прожёвывать лакомства, но случайно вдохнула и начала задыхаться, а затем скончалась.
В США бармен спас клиента, который подавился едой. Сотрудник заведения увидел, что посетитель поперхнулся. Он выбежал из-за стойки бара, перехватил клиента со спины и тем самым помог мужчине.
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