Жительница Геленджика рассказала о моменте взрыва в гостинице

Жительница Геленджика рассказала «Газета.Ru» о взрыве, произошедшем в гостинице «Азария». По словам женщины, в момент ЧП она была вместе с ребёнком и очень испугалась.

Был жуткий звук, мы уехали сразу, я с ребёнком была, было страшно. Взрыв произошёл около 7.50, был очень сильный хлопок, потом ещё грохот, — отметила она.

Когда прогремел взрыв, по её словам, она находилась на параллельной улице, поэтому заметила только дым, а самого места происшествия не увидела. Уже через 5–7 минут в сторону гостиницы подъехали машины полицейских с сиренами.

Взрыв в гостинице «Азария» в Геленджике произошёл днём 13 июля. По данным краевого управления СКР, один человек погиб и ещё пятеро пострадали. Все они госпитализированы. В числе пострадавших 14-летняя девочка.