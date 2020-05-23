Жители Ленинградской области вручную сдвинули машину для проезда пожарных

https://static.news.ru/photo/133b908c-9dce-11ea-b258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жильцы нескольких домов в городе Мурино Ленинградской области вручную передвинули автомобиль, который во дворе мешал проезду пожарных машин. Те не могли доехать к месту возгорания несколько сотен метров.

Люди раскачали автомобиль и затащили его с проезжей части на тротуар.

Инцидент произошёл вечером 23 мая. По данным регионального главка МЧС, возгорание произошло в одной из квартир высотного дома.

Дальнейшего распространения огня и вероятных жертв удалось избежать благодаря тому, что в том же здании живёт сотрудник МЧС. Ещё до прибытия расчётов спасателей он размотал рукав пожарного крана этажом выше и стал тушить горящую квартиру из окна.

Информации о пострадавших нет.

Тем же вечером, как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге в результате пожара погибли участник группы Bad Balance рэпер Роман Алексеев, известный как Купер, и его мать.